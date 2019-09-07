Россия: Премьер-лига 2019-2020
Ростов
Позже
Стадион: Ростов Арена
Ахмат
Предыдущие игры
Ростов Последние 20 матчей: +8 =5 -7Локомотив Москва 1:2 Ростов Ростов 2:1 Рубин Уфа 2:0 Ростов Ростов 1:0 Крылья Советов
Урал 2:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 2:2 Спартак Москва Ростов 2:1 Оренбург Ганновер 96 2:1 Ростов ЦСКА Москва 1:2 Ростов Краснодар 3:0 Ростов Ростов 2:0 Спартак Москва Ахмат 1:0 Ростов Ростов 1:0 Зенит Ростов 0:2 Локомотив Москва Динамо Москва 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Анжи 1:1 Ростов Ростов 1:2 Локомотив Москва Оренбург 3:0 Ростов
Ахмат Последние 20 матчей: +9 =6 -5Ахмат 1:1 Тамбов ЦСКА Москва 3:0 Ахмат Зенит 0:0 Ахмат Ахмат 1:3 Спартак Москва
Ахмат 2:1 Оренбург Рубин 1:0 Ахмат Урал 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Краснодар Ахмат 1:0 Хольштайн Киль Ахмат 1:1 Интер Запрешич Ахмат 3:0 Штурм Ахмат 5:1 ДАК Ахмат 2:1 Фехервар Ахмат 3:2 Марибор Ахмат 1:0 Ростов ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Ахмат 2:1 Крылья Советов Ахмат 1:1 Зенит Динамо Москва 0:0 Ахмат Ахмат 1:1 Краснодар
Последние игры между собой
Ростов: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Ахмат: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Ростов 0:1 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Ростов Премьер-лига Ахмат 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Ростов Премьер-лига Ахмат 3:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:1 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:3 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:0 Ахмат Кубок Ахмат 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:0 Ростов Премьер-лига Ахмат 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Ахмат Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|13 - 4
|20
|2.
|Краснодар
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|3.
|Ростов
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 11
|17
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 6
|16
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 13
|13
|8.
|Уфа
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|9.
|Рубин
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|10.
|Урал
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|14 - 18
|10
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 6
|9
|12.
|Ахмат
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 11
|7
|14.
|Сочи
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|15.
|Тамбов
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|16.
|Оренбург
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 14
|5
Ростов
94% (79)
Ничья
4.8% (4)
Ахмат
1.2% (1)
2:1 Ростов
33.3% (28)
1:0 Ростов
26.2% (22)
2:0 Ростов
25% (21)
1:1 Ничья
3.6% (3)
3:1 Ростов
2.4% (2)
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