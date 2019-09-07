Россия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Ростов
 
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Стадион:
Ахмат

Предыдущие игры

Ростов Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Локомотив Москва 1:2 Ростов Ростов 2:1 Рубин Уфа 2:0 Ростов Ростов 1:0 Крылья Советов
Урал 2:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 2:2 Спартак Москва Ростов 2:1 Оренбург Ганновер 96 2:1 Ростов ЦСКА Москва 1:2 Ростов Краснодар 3:0 Ростов Ростов 2:0 Спартак Москва Ахмат 1:0 Ростов Ростов 1:0 Зенит Ростов 0:2 Локомотив Москва Динамо Москва 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Анжи 1:1 Ростов Ростов 1:2 Локомотив Москва Оренбург 3:0 Ростов
Ахмат Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Ахмат 1:1 Тамбов ЦСКА Москва 3:0 Ахмат Зенит 0:0 Ахмат Ахмат 1:3 Спартак Москва
Ахмат 2:1 Оренбург Рубин 1:0 Ахмат Урал 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Краснодар Ахмат 1:0 Хольштайн Киль Ахмат 1:1 Интер Запрешич Ахмат 3:0 Штурм Ахмат 5:1 ДАК Ахмат 2:1 Фехервар Ахмат 3:2 Марибор Ахмат 1:0 Ростов ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Ахмат 2:1 Крылья Советов Ахмат 1:1 Зенит Динамо Москва 0:0 Ахмат Ахмат 1:1 Краснодар

Последние игры между собой

Ростов: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Ахмат: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Ахмат 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:2 Ахмат Товарищеские матчи Ахмат 1:0 Ростов Премьер-лига
Ростов 0:1 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Ростов Премьер-лига Ахмат 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Ростов Премьер-лига Ахмат 3:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:1 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:3 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:0 Ахмат Кубок Ахмат 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:0 Ростов Премьер-лига Ахмат 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Ахмат Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 6 2 1 13 - 4 20
2. Краснодар Заявка 8 5 2 1 15 - 7 17
3. Ростов Заявка 8 5 2 1 14 - 11 17
4. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 10 - 6 16
5. Локомотив Москва Заявка 8 4 2 2 13 - 8 14
6. Спартак Москва Заявка 8 4 2 2 10 - 8 14
7. Арсенал Тула Заявка 9 4 1 4 12 - 13 13
8. Уфа Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
9. Рубин Заявка 8 3 1 4 5 - 8 10
10. Урал Заявка 8 3 1 4 14 - 18 10
11. Динамо Москва Заявка 8 2 3 3 6 - 6 9
12. Ахмат Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
13. Крылья Советов Заявка 8 2 1 5 10 - 11 7
14. Сочи Заявка 8 1 3 4 5 - 10 6
15. Тамбов Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
16. Оренбург Заявка 8 1 2 5 9 - 14 5
Прогнозы на матч Ростов - Ахмат
Ростов
94% (79)
Ничья
4.8% (4)
Ахмат
1.2% (1)
2:1 Ростов
33.3% (28)
1:0 Ростов
26.2% (22)
2:0 Ростов
25% (21)
1:1 Ничья
3.6% (3)
3:1 Ростов
2.4% (2)
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