Польша: Экстракласса 2019-2020
Ракув
2:0
Конец матча
Стадион: Stadion Rakow Зрители: 2511
Арка Гдыня
27' Желтая карточкаЯх Ярослав
1:0
31' ГолЯх Ярослав
53' Желтая карточкаБартл Даниэл
2:0
80' ГолФорбс Браун
89' Желтая карточкаChristian Maghoma
90' Желтая карточкаШимонович Давид
33
Ях
Ярослав
27
Бартл
Даниэл
10
Сапала
Игор
17
Petr
Schwarz
23
Кун
Патрик
91
Форбс
Браун
16
Adam
Deja
31
Jan
Los
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ях ЯрославЗащитник
-
27 Бартл ДаниэлПолузащитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
-
17 Petr SchwarzПолузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Форбс БраунНападающий
- Запасные игроки
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Marek Papszun
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Adam DejaПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Jan LosПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Данх АдамЗащитник
-
77 Гарсия НандоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
Ход матча
27'
31'
1:0
53'
80'
2:0
90'
Предыдущие игры
Ракув Последние 20 матчей: +7 =4 -9Легия 3:1 Ракув Ракув 2:3 Лех Ракув 2:1 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:0 Ракув
Ракув 1:3 Краковия Ягеллония 0:1 Ракув Ракув 0:1 Корона Кельце Ракув 1:2 Вигры Сувалки Сандецья 2:2 Ракув Ракув 0:0 Тыхы ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Ракув 2:0 Подбескидзе Бытовия 2:2 Ракув Ракув 3:0 Варта Познань Ракув 0:1 Лехия Гданьск Сталь Мелец 3:1 Ракув Ракув 1:0 Гарбарния Краков Стомил Ольштын 1:1 Ракув Ракув 1:0 Нецеча Ракув 2:1 Легия
Арка Гдыня Последние 20 матчей: +5 =7 -8Арка Гдыня 1:0 Гурник Забже Краковия 3:1 Арка Гдыня Арка Гдыня 0:0 Лех Заглембе Любин 2:0 Арка Гдыня
Арка Гдыня 1:1 Корона Кельце Погонь Щецин 2:0 Арка Гдыня Арка Гдыня 0:3 Ягеллония Шлёнск 4:0 Арка Гдыня Арка Гдыня 3:1 Висла Краков Арка Гдыня 2:0 Заглембе Сосновец Висла Плоцк 1:1 Арка Гдыня Корона Кельце 0:2 Арка Гдыня Арка Гдыня 2:0 Медзь Гурник Забже 1:0 Арка Гдыня Арка Гдыня 1:1 Медзь Погонь Щецин 3:3 Арка Гдыня Арка Гдыня 0:0 Лехия Гданьск Арка Гдыня 0:2 Шлёнск Заглембе Любин 0:0 Арка Гдыня Арка Гдыня 1:2 Легия
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|7
|4
|3
|0
|10 - 5
|15
|2.
|Ягеллония
|8
|4
|3
|1
|14 - 7
|15
|3.
|Погонь Щецин
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|4.
|Легия
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|5.
|Краковия
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|6.
|Лехия Гданьск
|8
|3
|4
|1
|9 - 7
|13
|7.
|Пяст
|7
|3
|2
|2
|8 - 5
|11
|8.
|Висла Краков
|8
|3
|2
|3
|12 - 8
|11
|9.
|Лех
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|10.
|Гурник Забже
|7
|3
|1
|3
|7 - 6
|10
|11.
|Ракув
|8
|3
|0
|5
|9 - 12
|9
|12.
|Заглембе Любин
|8
|2
|2
|4
|12 - 12
|8
|13.
|Висла Плоцк
|7
|2
|1
|4
|6 - 15
|7
|14.
|Корона Кельце
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|15.
|Арка Гдыня
|8
|1
|2
|5
|3 - 13
|5
|16.
|ЛКС Лодзь
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
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