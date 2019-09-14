Польша: Экстракласса 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2019-2020
Ракув
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 2511
Арка Гдыня
0'
27' Желтая карточка
Ях Ярослав
1:0
31' Гол
Ях Ярослав
53' Желтая карточка
Бартл Даниэл
2:0
80' Гол
Форбс Браун
89' Желтая карточка
Christian Maghoma
90' Желтая карточка
Шимонович Давид
90'+4
1
Michal
Gliwa
5
Emir
Azemovic
2
Tomas
Petrasek
33
Ях
Ярослав
27
Бартл
Даниэл
10
Сапала
Игор
17
Petr
Schwarz
23
Кун
Патрик
9
Sebastian
Musiolik
30
Щепаньски
Милош
91
Форбс
Браун
1
Стейнбор
Павел
33
Збожень
Дамиан
3
Christian
Maghoma
6
Хельструп
Фредерик
17
Марциняк
Адам
16
Adam
Deja
10
Вейинович
Марко
31
Jan
Los
14
Налепа
Михал
II
7
Янковски
Мацей
9
Схиртладзе
Давит
Ракув
3-4-2-1
Арка Гдыня
4-2-3-1

Ход матча

27'
Ях Ярослав
 
31'
Ях Ярослав
(Petr Schwarz)
1:0
53'
Бартл Даниэл
 
62'
Скурась Михал
Щепаньски Милош
 
65'
 
Будзински Марчин
Adam Deja
65'
 
Mateusz Stepien
Jan Los
75'
Шимонович Давид
Бартл Даниэл
 
80'
Форбс Браун
(Скурась Михал)
2:0
81'
 
Серраренс Фабиан
Схиртладзе Давит
83'
Бабенко Руслан
Форбс Браун
 
89'
 
Christian Maghoma
90'
Шимонович Давид
 

Предыдущие игры

Ракув Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Легия 3:1 Ракув Ракув 2:3 Лех Ракув 2:1 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:0 Ракув
Ракув 1:3 Краковия Ягеллония 0:1 Ракув Ракув 0:1 Корона Кельце Ракув 1:2 Вигры Сувалки Сандецья 2:2 Ракув Ракув 0:0 Тыхы ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Ракув 2:0 Подбескидзе Бытовия 2:2 Ракув Ракув 3:0 Варта Познань Ракув 0:1 Лехия Гданьск Сталь Мелец 3:1 Ракув Ракув 1:0 Гарбарния Краков Стомил Ольштын 1:1 Ракув Ракув 1:0 Нецеча Ракув 2:1 Легия
Арка Гдыня Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Арка Гдыня 1:0 Гурник Забже Краковия 3:1 Арка Гдыня Арка Гдыня 0:0 Лех Заглембе Любин 2:0 Арка Гдыня
Арка Гдыня 1:1 Корона Кельце Погонь Щецин 2:0 Арка Гдыня Арка Гдыня 0:3 Ягеллония Шлёнск 4:0 Арка Гдыня Арка Гдыня 3:1 Висла Краков Арка Гдыня 2:0 Заглембе Сосновец Висла Плоцк 1:1 Арка Гдыня Корона Кельце 0:2 Арка Гдыня Арка Гдыня 2:0 Медзь Гурник Забже 1:0 Арка Гдыня Арка Гдыня 1:1 Медзь Погонь Щецин 3:3 Арка Гдыня Арка Гдыня 0:0 Лехия Гданьск Арка Гдыня 0:2 Шлёнск Заглембе Любин 0:0 Арка Гдыня Арка Гдыня 1:2 Легия
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск 7 4 3 0 10 - 5 15
2. Ягеллония 8 4 3 1 14 - 7 15
3. Погонь Щецин 7 4 2 1 8 - 4 14
4. Легия 7 4 2 1 10 - 6 14
5. Краковия 7 4 1 2 12 - 8 13
6. Лехия Гданьск 8 3 4 1 9 - 7 13
7. Пяст 7 3 2 2 8 - 5 11
8. Висла Краков 8 3 2 3 12 - 8 11
9. Лех 8 3 2 3 13 - 11 11
10. Гурник Забже 7 3 1 3 7 - 6 10
11. Ракув 8 3 0 5 9 - 12 9
12. Заглембе Любин 8 2 2 4 12 - 12 8
13. Висла Плоцк 7 2 1 4 6 - 15 7
14. Корона Кельце 8 1 2 5 4 - 11 5
15. Арка Гдыня 8 1 2 5 3 - 13 5
16. ЛКС Лодзь 7 1 1 5 6 - 13 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Ях Ярослав бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Ях Ярослав получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Rakow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...