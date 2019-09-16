Польша: Экстракласса 2019-2020

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  4. Экстракласса 2019-2020
Краковия
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 6586
Пяст
0'
11' Красная карточка
Рыманяк Бартош
25' Желтая карточка
Корун Урош
29' Желтая карточка
Гол Януш
39' Желтая карточка
Гук Томаш
1:0
42' Гол в свои ворота
Гук Томаш
2:0
48' Гол
Michal Rakoczy
65' Желтая карточка
Дитятьев Алексей
70' Желтая карточка
Даткович Нико
74' Желтая карточка
Сиплак Михал
90'+4
40
Michal
Peskovic
2
Рыпэ
Корнел
34
Дитятьев
Алексей
20
Даткович
Нико
3
Сиплак
Михал
8
Димун
Милан
5
Гол
Януш
11
Вдовяк
Матеуш
25
Michal
Rakoczy
4
Ханка
Серджу
21
Rafael
Guimarães
Lopes
IV
26
Плах
Франтишек
28
Рыманяк
Бартош
88
Корун
Урош
23
Гук
Томаш
2
Киркесков
Миккель
34
Пажишек
Пётр
11
Феликс
Хорхе
6
Хэйтли
Том
18
Соколовски
Патрик
19
Sebastian
Milewski
9
Маларчик
Пётр
Краковия
4-2-3-1
Пяст
4-1-4-1

Ход матча

11'
 
Рыманяк Бартош
25'
 
Корун Урош
29'
Гол Януш
 
39'
 
Гук Томаш
42'
Гук Томаш
1:0
46'
 
Йодловец Томаш
Соколовски Патрик
48'
Michal Rakoczy
(Вдовяк Матеуш)
2:0
55'
Sebastian Strozik
Michal Rakoczy
 
62'
 
Тушыньски Патрык
Пажишек Пётр
65'
Дитятьев Алексей
 
70'
Вестеницки Томаш
Вдовяк Матеуш
 
70'
Даткович Нико
 
74'
Сиплак Михал
 
78'
 
Remigiusz Borkala
Sebastian Milewski
85'
Пестка Камил
Сиплак Михал
 

Предыдущие игры

Краковия Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Лех 1:2 Краковия Краковия 3:1 Арка Гдыня Шлёнск 2:1 Краковия Краковия 1:0 Корона Кельце
Ракув 1:3 Краковия Краковия 1:2 ЛКС Лодзь Заглембе Любин 1:1 Краковия Краковия 2:2 ДАК ДАК 1:1 Краковия Оренбург 1:0 Краковия Краковия 0:3 Погонь Щецин Заглембе Любин 1:2 Краковия Краковия 1:0 Лех Краковия 2:0 Лехия Гданьск Пяст 3:1 Краковия Краковия 0:1 Ягеллония Легия 1:0 Краковия Краковия 4:2 Лехия Гданьск Медзь 2:1 Краковия Краковия 2:1 Корона Кельце
Пяст Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Пяст 1:2 Лехия Гданьск Заглембе Любин 0:3 Пяст Пяст 1:0 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 0:1 Пяст
Пяст 0:0 Погонь Щецин Рига 2:1 Пяст Шлёнск 2:1 Пяст Пяст 3:2 Рига Пяст 1:1 Лех Пяст 1:2 БАТЭ Пяст 1:3 Лехия Гданьск БАТЭ 1:1 Пяст Пяст 1:0 Лех Погонь Щецин 0:0 Пяст Пяст 2:1 Ягеллония Легия 0:1 Пяст Пяст 3:1 Краковия Пяст 1:0 Заглембе Любин Лехия Гданьск 0:2 Пяст Пяст 4:0 Корона Кельце

Последние игры между собой

Краковия: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Пяст: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Пяст 3:1 Краковия Экстракласса Краковия 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 3:1 Краковия Экстракласса Краковия 2:1 Пяст Экстракласса
Пяст 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:1 Пяст Экстракласса Краковия 0:1 Пяст Экстракласса Пяст 2:2 Краковия Экстракласса Краковия 5:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Краковия Экстракласса Пяст 2:2 Краковия Экстракласса Краковия 1:2 Пяст Экстракласса Пяст 0:3 Краковия Экстракласса Краковия 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 4:2 Краковия Экстракласса Краковия 1:5 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 2:3 Пяст Экстракласса Пяст 0:1 Краковия Экстракласса Краковия 3:2 Пяст Экстракласса
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 8 5 2 1 9 - 4 17
2. Краковия 8 5 1 2 14 - 8 16
3. Шлёнск 8 4 4 0 10 - 5 16
4. Ягеллония 8 4 3 1 14 - 7 15
5. Легия 7 4 2 1 10 - 6 14
6. Лехия Гданьск 8 3 4 1 9 - 7 13
7. Висла Краков 8 3 2 3 12 - 8 11
8. Лех 8 3 2 3 13 - 11 11
9. Гурник Забже 8 3 2 3 7 - 6 11
10. Пяст 8 3 2 3 8 - 7 11
11. Ракув 8 3 0 5 9 - 12 9
12. Заглембе Любин 8 2 2 4 12 - 12 8
13. Висла Плоцк 7 2 1 4 6 - 15 7
14. Корона Кельце 8 1 2 5 4 - 11 5
15. Арка Гдыня 8 1 2 5 3 - 13 5
16. ЛКС Лодзь 8 1 1 6 6 - 14 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    42'
    ГООООООООЛ - Гук Томаш очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • Желтая карточка
    39'
    Гук Томаш получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Гол Януш получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Корун Урош получил желтую карточку от судьи
  • 13'
    Рыманяк Бартош получает вторую желтую карточку и теперь удалена
  • Желтая карточка
    11'
    УДАЛЕНА! - Рыманяк Бартош получает красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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