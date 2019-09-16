Польша: Экстракласса 2019-2020
Краковия
2:0
Конец матча
Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски Зрители: 6586
Пяст
11' Красная карточкаРыманяк Бартош
25' Желтая карточкаКорун Урош
29' Желтая карточкаГол Януш
39' Желтая карточкаГук Томаш
1:0
42' Гол в свои воротаГук Томаш
2:0
48' ГолMichal Rakoczy
65' Желтая карточкаДитятьев Алексей
70' Желтая карточкаДаткович Нико
74' Желтая карточкаСиплак Михал
5
Гол
Януш
88
Корун
Урош
23
Гук
Томаш
34
Пажишек
Пётр
11
Феликс
Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
5 Гол ЯнушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
-
39 Хелик МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Пестка КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Michal Probierz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
88 Корун УрошЗащитник
-
23 Гук ТомашЗащитник
- Защитник
-
34 Пажишек ПётрПолузащитник
-
11 Феликс ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
-
21 Бадиа ЖерарПолузащитник
-
14 Голубек ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
Ход матча
11'
25'
29'
39'
42'
1:0
48'
2:0
65'
70'
74'
Предыдущие игры
Краковия Последние 20 матчей: +9 =3 -8Лех 1:2 Краковия Краковия 3:1 Арка Гдыня Шлёнск 2:1 Краковия Краковия 1:0 Корона Кельце
Ракув 1:3 Краковия Краковия 1:2 ЛКС Лодзь Заглембе Любин 1:1 Краковия Краковия 2:2 ДАК ДАК 1:1 Краковия Оренбург 1:0 Краковия Краковия 0:3 Погонь Щецин Заглембе Любин 1:2 Краковия Краковия 1:0 Лех Краковия 2:0 Лехия Гданьск Пяст 3:1 Краковия Краковия 0:1 Ягеллония Легия 1:0 Краковия Краковия 4:2 Лехия Гданьск Медзь 2:1 Краковия Краковия 2:1 Корона Кельце
Пяст Последние 20 матчей: +11 =4 -5Пяст 1:2 Лехия Гданьск Заглембе Любин 0:3 Пяст Пяст 1:0 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 0:1 Пяст
Последние игры между собой
Краковия: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Пяст: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Пяст 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:1 Пяст Экстракласса Краковия 0:1 Пяст Экстракласса Пяст 2:2 Краковия Экстракласса Краковия 5:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Краковия Экстракласса Пяст 2:2 Краковия Экстракласса Краковия 1:2 Пяст Экстракласса Пяст 0:3 Краковия Экстракласса Краковия 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 4:2 Краковия Экстракласса Краковия 1:5 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 2:3 Пяст Экстракласса Пяст 0:1 Краковия Экстракласса Краковия 3:2 Пяст Экстракласса
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|8
|5
|2
|1
|9 - 4
|17
|2.
|Краковия
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|3.
|Шлёнск
|8
|4
|4
|0
|10 - 5
|16
|4.
|Ягеллония
|8
|4
|3
|1
|14 - 7
|15
|5.
|Легия
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|6.
|Лехия Гданьск
|8
|3
|4
|1
|9 - 7
|13
|7.
|Висла Краков
|8
|3
|2
|3
|12 - 8
|11
|8.
|Лех
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|9.
|Гурник Забже
|8
|3
|2
|3
|7 - 6
|11
|10.
|Пяст
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|11.
|Ракув
|8
|3
|0
|5
|9 - 12
|9
|12.
|Заглембе Любин
|8
|2
|2
|4
|12 - 12
|8
|13.
|Висла Плоцк
|7
|2
|1
|4
|6 - 15
|7
|14.
|Корона Кельце
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|15.
|Арка Гдыня
|8
|1
|2
|5
|3 - 13
|5
|16.
|ЛКС Лодзь
|8
|1
|1
|6
|6 - 14
|4
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