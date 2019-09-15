Польша: Экстракласса 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2019-2020
Погонь Щецин
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 3829
ЛКС Лодзь
0'
33' Желтая карточка
Dani Ramirez
36' Желтая карточка
Artur Bogusz
60' Желтая карточка
Калинковски Бартоломей
1:0
64' Гол
Букса Адам
77' Желтая карточка
Hubert Matynia
90' Желтая карточка
Rafal Kujawa
90'+6
1
Стипица
Данте
2
Бартковски
Якуб
13
Триантафиллопулос
Костас
23
Цех
Бенедикт
15
Hubert
Matynia
27
Sebastian
Kowalczyk
8
Дабровски
Дамьян
16
Santeri
Hostikka
29
Листковски
Марчин
17
Кожуль
Звонимир
18
Букса
Адам
33
Dominik
Budzynski
21
Jan
Grzesik
24
Kamil
Juraszek
2
Собоциньский
Ян
4
Artur
Bogusz
28
Пионтек
Лукаш
7
Patryk
Bryla
9
Лучак
Войцех
23
Калинковски
Бартоломей
11
Dani
Ramirez
20
Pirulo
II
Погонь Щецин
4-4-1-1
ЛКС Лодзь
4-1-4-1

Ход матча

33'
 
Dani Ramirez
36'
 
Artur Bogusz
60'
 
Калинковски Бартоломей
64'
Букса Адам
1:0
64'
 
Rafal Kujawa
Patryk Bryla
72'
 
Тромбка Михал
Dani Ramirez
76'
Michalis Manias
Santeri Hostikka
 
77'
Hubert Matynia
 
81'
Ласицки Игор
Hubert Matynia
 
81'
 
Piotr Pyrdol
Калинковски Бартоломей
85'
Гуаррочена Икер
Листковски Марчин
 
90'
 
Rafal Kujawa

Предыдущие игры

Погонь Щецин Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Висла Плоцк Корона Кельце 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Висла Краков
Пяст 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Арка Гдыня Легия 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Витесс Краковия 0:3 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Пяст Легия 1:1 Погонь Щецин Ягеллония 4:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Лех Погонь Щецин 3:4 Лехия Гданьск Заглембе Любин 2:3 Погонь Щецин Легия 3:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:3 Арка Гдыня Лех 3:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Ягеллония РБ Лейпциг 3:5 Погонь Щецин
ЛКС Лодзь Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Висла Плоцк 2:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:3 Легия Висла Краков 4:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Пяст
ЛКС Лодзь 1:2 Лех Краковия 1:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:0 Лехия Гданьск Одра Ополе 3:3 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Хойничанка ГКС Ястшембе 0:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Вигры Сувалки 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Сандецья Тыхы 0:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Пуща Неполомице Бытовия 0:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 3:0 Подбескидзе ЛКС Лодзь 3:0 Варта Познань Сталь Мелец 0:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 3:0 Гарбарния Краков

Последние игры между собой

Погонь Щецин: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
ЛКС Лодзь: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Погонь Щецин 1:1 ЛКС Лодзь First League ЛКС Лодзь 2:1 Погонь Щецин First League ЛКС Лодзь 2:2 Погонь Щецин First League Погонь Щецин 0:2 ЛКС Лодзь First League
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 8 5 2 1 9 - 4 17
2. Шлёнск 7 4 3 0 10 - 5 15
3. Ягеллония 8 4 3 1 14 - 7 15
4. Легия 7 4 2 1 10 - 6 14
5. Краковия 7 4 1 2 12 - 8 13
6. Лехия Гданьск 8 3 4 1 9 - 7 13
7. Пяст 7 3 2 2 8 - 5 11
8. Висла Краков 8 3 2 3 12 - 8 11
9. Лех 8 3 2 3 13 - 11 11
10. Гурник Забже 7 3 1 3 7 - 6 10
11. Ракув 8 3 0 5 9 - 12 9
12. Заглембе Любин 8 2 2 4 12 - 12 8
13. Висла Плоцк 7 2 1 4 6 - 15 7
14. Корона Кельце 8 1 2 5 4 - 11 5
15. Арка Гдыня 8 1 2 5 3 - 13 5
16. ЛКС Лодзь 8 1 1 6 6 - 14 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    36'
    Artur Bogusz получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Dani Ramirez получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Florian Krygier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...