Польша: Экстракласса 2019-2020
Погонь Щецин
1:0
Конец матча
Стадион: Stadion Florian Krygier Зрители: 3829
ЛКС Лодзь
33' Желтая карточкаDani Ramirez
36' Желтая карточкаArtur Bogusz
60' Желтая карточкаКалинковски Бартоломей
1:0
64' ГолБукса Адам
77' Желтая карточкаHubert Matynia
90' Желтая карточкаRafal Kujawa
23
Цех
Бенедикт
18
Букса
Адам
21
Jan
Grzesik
11
Dani
Ramirez
20
Pirulo
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Букса АдамНападающий
- Запасные игроки
-
55 Ласицки ИгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Jan GrzesikЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Dani RamirezПолузащитник
-
20 Pirulo IIНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Rafal KujawaНападающий
-
18 Piotr Pyrdol
-
-
-
14 Guima II
-
-
Главный тренер: Kazimierz Moskal
Ход матча
33'
36'
64'
1:0
77'
90'
Предыдущие игры
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +8 =7 -5Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Висла Плоцк Корона Кельце 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Висла Краков
Пяст 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Арка Гдыня Легия 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Витесс Краковия 0:3 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Пяст Легия 1:1 Погонь Щецин Ягеллония 4:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Лех Погонь Щецин 3:4 Лехия Гданьск Заглембе Любин 2:3 Погонь Щецин Легия 3:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:3 Арка Гдыня Лех 3:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Ягеллония РБ Лейпциг 3:5 Погонь Щецин
ЛКС Лодзь Последние 20 матчей: +11 =3 -6Висла Плоцк 2:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:3 Легия Висла Краков 4:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Пяст
ЛКС Лодзь 1:2 Лех Краковия 1:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:0 Лехия Гданьск Одра Ополе 3:3 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Хойничанка ГКС Ястшембе 0:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Вигры Сувалки 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Сандецья Тыхы 0:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Пуща Неполомице Бытовия 0:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 3:0 Подбескидзе ЛКС Лодзь 3:0 Варта Познань Сталь Мелец 0:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 3:0 Гарбарния Краков
Последние игры между собой
Погонь Щецин: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
ЛКС Лодзь: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|8
|5
|2
|1
|9 - 4
|17
|2.
|Шлёнск
|7
|4
|3
|0
|10 - 5
|15
|3.
|Ягеллония
|8
|4
|3
|1
|14 - 7
|15
|4.
|Легия
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|5.
|Краковия
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|6.
|Лехия Гданьск
|8
|3
|4
|1
|9 - 7
|13
|7.
|Пяст
|7
|3
|2
|2
|8 - 5
|11
|8.
|Висла Краков
|8
|3
|2
|3
|12 - 8
|11
|9.
|Лех
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|10.
|Гурник Забже
|7
|3
|1
|3
|7 - 6
|10
|11.
|Ракув
|8
|3
|0
|5
|9 - 12
|9
|12.
|Заглембе Любин
|8
|2
|2
|4
|12 - 12
|8
|13.
|Висла Плоцк
|7
|2
|1
|4
|6 - 15
|7
|14.
|Корона Кельце
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|15.
|Арка Гдыня
|8
|1
|2
|5
|3 - 13
|5
|16.
|ЛКС Лодзь
|8
|1
|1
|6
|6 - 14
|4
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