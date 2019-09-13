Польша: Экстракласса 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2019-2020
Ягеллония
0:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 19308
Легия
0'
3' Желтая карточка
Гильерме Хауберт
6' Желтая карточка
Левчук Игор
25' Желтая карточка
Роша Луис
28' Желтая карточка
Романчук Тарас
35' Вторая желтая карточка
Роша Луис
79' Желтая карточка
Zoran Arsenic
86' Желтая карточка
Енджейчик Артур
90' Желтая карточка
Рунье Иван
90' Желтая карточка
Кафу Карлуш
90' Желтая карточка
Камара Хуан
90'+7
96
Венгларз
Дамиан
7
Вуйцицки
Якуб
17
Рунье
Иван
15
Zoran
Arsenic
12
Гильерме
Хауберт
26
Поспишил
Мартин
6
Романчук
Тарас
31
Bartosz
Bida
11
Имас
Хесус
14
Пржикрыл
Томаш
8
Мудрински
Огнен
1
Маецки
Радослав
41
Столярски
Павел
5
Левчук
Игор
55
Енджейчик
Артур
16
Роша
Луис
24
Мартинш
Андре
26
Кафу
Карлуш
7
Антолич
Домагой
8
Гвилия
Валериане
82
Лукинас
11
Jaroslaw
Niezgoda
Ягеллония
4-2-3-1
Легия
4-2-3-1

Ход матча

3'
Гильерме Хауберт
 
6'
 
Левчук Игор
25'
 
Роша Луис
28'
Романчук Тарас
 
35'
 
Роша Луис
43'
 
Ветеска Матеуш
Антолич Домагой
57'
Камара Хуан
Пржикрыл Томаш
 
66'
 
Канте Хосе
Jaroslaw Niezgoda
78'
Patryk Klimala
Мудрински Огнен
 
79'
Zoran Arsenic
 
83'
Коштал Мартин
Bartosz Bida
 
83'
 
Нодь Доминик
Лукинас
86'
 
Енджейчик Артур
90'
Рунье Иван
 
90'
 
Кафу Карлуш
90'
Камара Хуан
 

Предыдущие игры

Ягеллония Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Корона Кельце 0:2 Ягеллония Ягеллония 3:2 Висла Краков Ягеллония 3:1 Гурник Забже Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония
Заглембе Любин 2:2 Ягеллония Ягеллония 0:1 Ракув Арка Гдыня 0:3 Ягеллония Лехия Гданьск 2:0 Ягеллония Ягеллония 1:0 Легия Пяст 2:1 Ягеллония Ягеллония 4:2 Погонь Щецин Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Заглембе Любин 2:0 Ягеллония Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 3:3 Лех Лех 0:2 Ягеллония Ягеллония 2:1 Медзь Ягеллония 2:1 Заглембе Сосновец Легия 3:0 Ягеллония Погонь Щецин 0:0 Ягеллония
Легия Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Легия 3:1 Ракув Глазго Рейнджерс 1:0 Легия ЛКС Лодзь 2:3 Легия Легия 0:0 Глазго Рейнджерс
Легия 1:0 Заглембе Любин Атромитос 0:2 Легия Легия 0:0 Атромитос Легия 0:0 Шлёнск КуПС 0:0 Легия Корона Кельце 1:2 Легия Легия 1:0 КуПС Легия 1:2 Погонь Щецин Легия 3:0 Европа Европа 0:0 Легия Легия 2:2 Заглембе Любин Ягеллония 1:0 Легия Легия 1:1 Погонь Щецин Легия 0:1 Пяст Лехия Гданьск 1:3 Легия Лех 1:0 Легия

Последние игры между собой

Ягеллония: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Легия: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Ягеллония 1:0 Легия Экстракласса Легия 3:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:1 Легия Экстракласса Ягеллония 0:0 Легия Экстракласса
Легия 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:0 Легия Экстракласса Ягеллония 0:0 Легия Экстракласса Ягеллония 1:4 Легия Экстракласса Легия 1:1 Ягеллония Экстракласса Легия 4:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:1 Легия Экстракласса Легия 1:0 Ягеллония Ekstraklasa Final Round Легия 1:3 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:3 Легия Экстракласса Ягеллония 2:3 Легия Экстракласса Ягеллония 0:3 Легия Экстракласса Легия 1:2 Ягеллония Экстракласса Легия 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:0 Легия Экстракласса Ягеллония 0:0 Легия Экстракласса
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск 7 4 3 0 10 - 5 15
2. Ягеллония 8 4 3 1 14 - 7 15
3. Погонь Щецин 7 4 2 1 8 - 4 14
4. Легия 7 4 2 1 10 - 6 14
5. Краковия 7 4 1 2 12 - 8 13
6. Лех 7 3 2 2 12 - 9 11
7. Пяст 7 3 2 2 8 - 5 11
8. Висла Краков 7 3 1 3 11 - 7 10
9. Гурник Забже 7 3 1 3 7 - 6 10
10. Лехия Гданьск 7 2 4 1 7 - 6 10
11. Заглембе Любин 8 2 2 4 12 - 12 8
12. Висла Плоцк 7 2 1 4 6 - 15 7
13. Ракув 7 2 0 5 7 - 12 6
14. Арка Гдыня 7 1 2 4 3 - 11 5
15. ЛКС Лодзь 7 1 1 5 6 - 13 4
16. Корона Кельце 7 1 1 5 3 - 10 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bialystok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...