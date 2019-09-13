Польша: Экстракласса 2019-2020
Ягеллония
0:0
Конец матча
Стадион: Городской стадион Белостока Зрители: 19308
Легия
3' Желтая карточкаГильерме Хауберт
6' Желтая карточкаЛевчук Игор
25' Желтая карточкаРоша Луис
28' Желтая карточкаРоманчук Тарас
35' Вторая желтая карточкаРоша Луис
79' Желтая карточкаZoran Arsenic
86' Желтая карточкаЕнджейчик Артур
90' Желтая карточкаРунье Иван
90' Желтая карточкаКафу Карлуш
90' Желтая карточкаКамара Хуан
17
Рунье
Иван
31
Bartosz
Bida
11
Имас
Хесус
16
Роша
Луис
26
Кафу
Карлуш
82
Лукинас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Рунье ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Bartosz BidaПолузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Камара ХуанПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мамрот Иренеуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Роша ЛуисЗащитник
- Полузащитник
-
26 Кафу КарлушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
82 ЛукинасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Нодь ДоминикПолузащитник
-
20 Канте ХосеНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Aleksandar Vukovic
Ход матча
6'
25'
28'
35'
79'
83'
86'
90'
90'
90'
Предыдущие игры
Ягеллония Последние 20 матчей: +10 =4 -6Корона Кельце 0:2 Ягеллония Ягеллония 3:2 Висла Краков Ягеллония 3:1 Гурник Забже Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония
Заглембе Любин 2:2 Ягеллония Ягеллония 0:1 Ракув Арка Гдыня 0:3 Ягеллония Лехия Гданьск 2:0 Ягеллония Ягеллония 1:0 Легия Пяст 2:1 Ягеллония Ягеллония 4:2 Погонь Щецин Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Заглембе Любин 2:0 Ягеллония Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 3:3 Лех Лех 0:2 Ягеллония Ягеллония 2:1 Медзь Ягеллония 2:1 Заглембе Сосновец Легия 3:0 Ягеллония Погонь Щецин 0:0 Ягеллония
Легия Последние 20 матчей: +8 =7 -5Легия 3:1 Ракув Глазго Рейнджерс 1:0 Легия ЛКС Лодзь 2:3 Легия Легия 0:0 Глазго Рейнджерс
Легия 1:0 Заглембе Любин Атромитос 0:2 Легия Легия 0:0 Атромитос Легия 0:0 Шлёнск КуПС 0:0 Легия Корона Кельце 1:2 Легия Легия 1:0 КуПС Легия 1:2 Погонь Щецин Легия 3:0 Европа Европа 0:0 Легия Легия 2:2 Заглембе Любин Ягеллония 1:0 Легия Легия 1:1 Погонь Щецин Легия 0:1 Пяст Лехия Гданьск 1:3 Легия Лех 1:0 Легия
Последние игры между собой
Ягеллония: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Легия: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Легия 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:0 Легия Экстракласса Ягеллония 0:0 Легия Экстракласса Ягеллония 1:4 Легия Экстракласса Легия 1:1 Ягеллония Экстракласса Легия 4:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:1 Легия Экстракласса Легия 1:0 Ягеллония Ekstraklasa Final Round Легия 1:3 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:3 Легия Экстракласса Ягеллония 2:3 Легия Экстракласса Ягеллония 0:3 Легия Экстракласса Легия 1:2 Ягеллония Экстракласса Легия 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:0 Легия Экстракласса Ягеллония 0:0 Легия Экстракласса
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|7
|4
|3
|0
|10 - 5
|15
|2.
|Ягеллония
|8
|4
|3
|1
|14 - 7
|15
|3.
|Погонь Щецин
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|4.
|Легия
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|5.
|Краковия
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|6.
|Лех
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|7.
|Пяст
|7
|3
|2
|2
|8 - 5
|11
|8.
|Висла Краков
|7
|3
|1
|3
|11 - 7
|10
|9.
|Гурник Забже
|7
|3
|1
|3
|7 - 6
|10
|10.
|Лехия Гданьск
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|11.
|Заглембе Любин
|8
|2
|2
|4
|12 - 12
|8
|12.
|Висла Плоцк
|7
|2
|1
|4
|6 - 15
|7
|13.
|Ракув
|7
|2
|0
|5
|7 - 12
|6
|14.
|Арка Гдыня
|7
|1
|2
|4
|3 - 11
|5
|15.
|ЛКС Лодзь
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|16.
|Корона Кельце
|7
|1
|1
|5
|3 - 10
|4
Загрузка...