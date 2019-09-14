Польша: Экстракласса 2019-2020

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Лехия Гданьск
2:1
Конец матча

Стадион:
Лех
0'
1:0
23' Гол
Пешко Славомир
2:0
33' Гол
Налепа Михал
2:1
45' Гол
Гюткьяр Кристиан
52' Желтая карточка
Пешко Славомир
80' Желтая карточка
Црномаркович Джордже
90' Вторая желтая карточка
Црномаркович Джордже
90'+4
12
Куцяк
Душан
19
Фила
Карол
25
Налепа
Михал
26
Августин
Блажей
22
Младенович
Филип
35
Лукашик
Даниэль
21
Пешко
Славомир
6
Кубицки
Ярослав
7
Гаёс
Мацей
31
Zarko
Udovicic
90
Собех
Артур
1
Ван
дер
Харт
Микки
2
Гумни
Роберт
4
Рогне
Томас
5
Црномаркович
Джордже
22
Костевич
Владимир
6
Karlo
Muhar
25
Тиба
Педру
27
Пухач
Тымотеуш
10
Йевтич
Дарко
24
Амарал
Жоау
9
Гюткьяр
Кристиан
Лехия Гданьск
4-1-4-1
Лех
4-2-3-1

Ход матча

23'
Пешко Славомир
(Собех Артур)
1:0
33'
Налепа Михал
(Младенович Филип)
2:0
45'
2:1
Гюткьяр Кристиан
(Амарал Жоау)
46'
 
Юзвяк Камиль
Пухач Тымотеуш
52'
Пешко Славомир
 
56'
Гараслин Лукаш
Пешко Славомир
 
62'
 
Tomasz Dejewski
Костевич Владимир
73'
Маковский Томаш
Гаёс Мацей
 
75'
 
Томчик Павел
Йевтич Дарко
79'
Вольски Рафал
Zarko Udovicic
 
80'
 
Црномаркович Джордже
90'
 
Црномаркович Джордже

Предыдущие игры

Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Пяст 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Ракув 2:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония
Висла Плоцк 1:2 Лехия Гданьск Брондбю 4:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:0 Висла Краков Лехия Гданьск 2:1 Брондбю ЛКС Лодзь 0:0 Лехия Гданьск Пяст 1:3 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Ягеллония Лех 2:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Заглембе Любин Краковия 2:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Легия Погонь Щецин 3:4 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:2 Пяст Краковия 4:2 Лехия Гданьск Ракув 0:1 Лехия Гданьск
Лех Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Лех 1:2 Краковия Ракув 2:3 Лех Арка Гдыня 0:0 Лех Лех 1:3 Шлёнск
ЛКС Лодзь 1:2 Лех Лех 4:0 Висла Плоцк Пяст 1:1 Лех Лех 2:0 Витесс Лех 2:1 Митьюлланд Лех 1:0 Брондбю Пяст 1:0 Лех Лех 2:1 Лехия Гданьск Краковия 1:0 Лех Лех 1:1 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:1 Лех Лех 1:0 Легия Ягеллония 3:3 Лех Лех 0:2 Ягеллония Лехия Гданьск 1:0 Лех Лех 3:2 Погонь Щецин

Последние игры между собой

Лехия Гданьск: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Лех: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Лех 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Лех Экстракласса Лех 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лех 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса
Лехия Гданьск 3:3 Лех Экстракласса Лех 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лех 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:1 Лех Экстракласса Лех 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:1 Лех Экстракласса Лех 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:2 Лех Экстракласса Лех 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:2 Лех Экстракласса Лех 3:0 Лехия Гданьск Товарищеские матчи Лехия Гданьск 2:1 Лех Экстракласса Лех 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:4 Лех Экстракласса Лех 4:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:0 Лех Экстракласса
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск 7 4 3 0 10 - 5 15
2. Ягеллония 8 4 3 1 14 - 7 15
3. Погонь Щецин 7 4 2 1 8 - 4 14
4. Легия 7 4 2 1 10 - 6 14
5. Краковия 7 4 1 2 12 - 8 13
6. Лехия Гданьск 8 3 4 1 9 - 7 13
7. Пяст 7 3 2 2 8 - 5 11
8. Висла Краков 8 3 2 3 12 - 8 11
9. Лех 8 3 2 3 13 - 11 11
10. Гурник Забже 7 3 1 3 7 - 6 10
11. Ракув 8 3 0 5 9 - 12 9
12. Заглембе Любин 8 2 2 4 12 - 12 8
13. Висла Плоцк 7 2 1 4 6 - 15 7
14. Корона Кельце 8 1 2 5 4 - 11 5
15. Арка Гдыня 8 1 2 5 3 - 13 5
16. ЛКС Лодзь 7 1 1 5 6 - 13 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Energa Gdansk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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