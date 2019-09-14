Польша: Экстракласса 2019-2020
Лехия Гданьск
2:1
Конец матча
Стадион: Stadion Energa Gdansk
Лех
1:0
23' ГолПешко Славомир
2:0
33' ГолНалепа Михал
2:1
45' ГолГюткьяр Кристиан
52' Желтая карточкаПешко Славомир
80' Желтая карточкаЦрномаркович Джордже
90' Вторая желтая карточкаЦрномаркович Джордже
12
Куцяк
Душан
19
Фила
Карол
25
Налепа
Михал
90
Собех
Артур
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
19 Фила КаролЗащитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Собех АртурНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Йевтич ДаркоПолузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
15 Jakub Moder
-
Главный тренер: Dariusz Zuraw
Ход матча
23'
1:0
33'
2:0
45'
2:1
52'
Предыдущие игры
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +8 =5 -7Пяст 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Ракув 2:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония
Висла Плоцк 1:2 Лехия Гданьск Брондбю 4:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:0 Висла Краков Лехия Гданьск 2:1 Брондбю ЛКС Лодзь 0:0 Лехия Гданьск Пяст 1:3 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Ягеллония Лех 2:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Заглембе Любин Краковия 2:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Легия Погонь Щецин 3:4 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:2 Пяст Краковия 4:2 Лехия Гданьск Ракув 0:1 Лехия Гданьск
Лех Последние 20 матчей: +9 =5 -6Лех 1:2 Краковия Ракув 2:3 Лех Арка Гдыня 0:0 Лех Лех 1:3 Шлёнск
Последние игры между собой
Лехия Гданьск: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Лех: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Лехия Гданьск 3:3 Лех Экстракласса Лех 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лех 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:1 Лех Экстракласса Лех 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:1 Лех Экстракласса Лех 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:2 Лех Экстракласса Лех 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:2 Лех Экстракласса Лех 3:0 Лехия Гданьск Товарищеские матчи Лехия Гданьск 2:1 Лех Экстракласса Лех 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:4 Лех Экстракласса Лех 4:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:0 Лех Экстракласса
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|7
|4
|3
|0
|10 - 5
|15
|2.
|Ягеллония
|8
|4
|3
|1
|14 - 7
|15
|3.
|Погонь Щецин
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|4.
|Легия
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|5.
|Краковия
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|6.
|Лехия Гданьск
|8
|3
|4
|1
|9 - 7
|13
|7.
|Пяст
|7
|3
|2
|2
|8 - 5
|11
|8.
|Висла Краков
|8
|3
|2
|3
|12 - 8
|11
|9.
|Лех
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|10.
|Гурник Забже
|7
|3
|1
|3
|7 - 6
|10
|11.
|Ракув
|8
|3
|0
|5
|9 - 12
|9
|12.
|Заглембе Любин
|8
|2
|2
|4
|12 - 12
|8
|13.
|Висла Плоцк
|7
|2
|1
|4
|6 - 15
|7
|14.
|Корона Кельце
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|15.
|Арка Гдыня
|8
|1
|2
|5
|3 - 13
|5
|16.
|ЛКС Лодзь
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
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