Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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Силькеборг
0:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 3502
Оденсе
0'
0:1
15' Гол
Лунд Оливер
0:2
28' Гол
Кадри Башким
33' Желтая карточка
Деннис Флинта
33' Желтая карточка
Лунд Марко
41' Желтая карточка
Кроне Свенн
59' Желтая карточка
Jeppe Gertsen
0:3
75' Гол
Кадри Башким
90'+4
30
Ромо
Рафаэль
24
Jeppe
Gertsen
14
Деннис
Флинта
25
Anders
Hagelskjaer
5
Кроне
Свенн
13
Хебо
Матиас
22
Valance
Nambishi
21
Mads
Emil
Madsen
6
Меллер
Фредерик
29
Шварц
Ронни
20
Marc
Rochester
Soerensen
27
Oliver
Christensen
5
Леувин
Рамон
6
Тверсков
Йеппе
24
Лунд
Марко
2
Лунд
Оливер
25
Moses
Opondo
8
Джанус
Драчманн
23
Клеве
Троэльс
20
Лаурсен
Якоб-Баррет
10
Свеннсен
Сандер
9
Кадри
Башким
Силькеборг
3-5-2
Оденсе
3-5-2

Ход матча

15'
0:1
Лунд Оливер
(Кадри Башким)
28'
0:2
Кадри Башким
33'
Деннис Флинта
 
33'
 
Лунд Марко
41'
Кроне Свенн
 
46'
Jeppe Okkels
Valance Nambishi
 
59'
Jeppe Gertsen
 
61'
 
Джейбали Иссам
Свеннсен Сандер
67'
 
Томасен Йенс
Moses Opondo
74'
Nicolai Vallys
Меллер Фредерик
 
75'
0:3
Кадри Башким
(Джейбали Иссам)
80'
Лесняк Филип
Хебо Матиас
 
85'
 
Alexander Juel Andersen
Лаурсен Якоб-Баррет

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 10
  • 4 Угловые 4
  • 4 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 43 Владение мячом, % 57

Предыдущие игры

Силькеборг Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Херлев 1:3 Силькеборг Раннерс 2:0 Силькеборг Эсбьерг 2:2 Силькеборг Силькеборг 3:3 Сённерйюск
Нордшелланн 2:2 Силькеборг Силькеборг 2:3 Хобро Ольборг 3:1 Силькеборг Силькеборг 0:3 Хорсенс Брондбю 3:0 Силькеборг Треллеборг 1:2 Силькеборг Силькеборг 3:0 Вендсиссель Вайле 1:3 Силькеборг Силькеборг 2:0 Нюкёбинг Фремад Амагер 3:4 Силькеборг Силькеборг 2:2 Виборг Силькеборг 5:0 Тистед Фредерисия 0:1 Силькеборг Силькеборг 1:1 Хельсингёр Видовре 0:2 Силькеборг Силькеборг 1:3 Нествед
Оденсе Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Оденсе 0:0 Сённерйюск Хобро 0:0 Оденсе Нордшелланн 2:0 Оденсе Оденсе 1:0 Раннерс
Эсбьерг 0:1 Оденсе Брондбю 3:2 Оденсе Оденсе 4:1 Люнгбю Оденсе 2:3 Копенгаген Оденсе 2:0 Роскилле Оденсе 1:1 Хольштайн Киль Оденсе 0:1 Сённерйюск Несбю 0:1 Оденсе Оденсе 0:2 Брондбю Нордшелланн 2:2 Оденсе Оденсе 4:1 Эсбьерг Оденсе 3:1 Митьюлланд Копенгаген 4:0 Оденсе Эсбьерг 0:0 Оденсе Оденсе 2:2 Нордшелланн Митьюлланд 2:0 Оденсе

Последние игры между собой

Силькеборг: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Оденсе: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Оденсе 1:2 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 1:0 Оденсе Суперлига Дании Силькеборг 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:1 Силькеборг Суперлига Дании
Силькеборг 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:0 Силькеборг Суперлига Дании Оденсе 1:1 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 0:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:0 Силькеборг Суперлига Дании Оденсе 1:1 Силькеборг Товарищеские матчи Оденсе 3:3 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 0:2 Оденсе Суперлига Дании Силькеборг 0:1 Оденсе Суперлига Дании Силькеборг 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:2 Силькеборг САС Лигаен Силькеборг 1:3 Оденсе САС Лигаен Оденсе 3:1 Силькеборг Товарищеские матчи Оденсе 0:0 Силькеборг САС Лигаен Силькеборг 1:1 Оденсе САС Лигаен Силькеборг 3:1 Оденсе САС Лигаен
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 9 8 1 0 14 - 2 25
2. Копенгаген 9 7 1 1 16 - 7 22
3. Брондбю 9 5 1 3 17 - 13 16
4. Орхус 9 4 2 3 12 - 6 14
5. Оденсе 9 4 2 3 13 - 9 14
6. Нордшелланн 9 4 1 4 16 - 15 13
7. Ольборг 9 3 2 4 14 - 10 11
8. Раннерс 9 3 2 4 13 - 11 11
9. Сённерйюск 9 2 5 2 10 - 9 11
10. Хобро 9 2 5 2 11 - 12 11
11. Хорсенс 9 3 1 5 7 - 16 10
12. Люнгбю 9 3 0 6 8 - 16 9
13. Эсбьерг 9 1 2 6 4 - 15 5
14. Силькеборг 9 0 3 6 10 - 24 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на JYSK Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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