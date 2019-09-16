Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Силькеборг
0:3
Конец матча
Стадион: JYSK Park Зрители: 3502
Оденсе
0:1
15' ГолЛунд Оливер
0:2
28' ГолКадри Башким
33' Желтая карточкаДеннис Флинта
33' Желтая карточкаЛунд Марко
41' Желтая карточкаКроне Свенн
59' Желтая карточкаJeppe Gertsen
0:3
75' ГолКадри Башким
30
Ромо
Рафаэль
13
Хебо
Матиас
29
Шварц
Ронни
24
Лунд
Марко
25
Moses
Opondo
- Основной состав
-
30 Ромо РафаэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Хебо МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Шварц РонниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Emil HoltenНападающий
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Лунд МаркоЗащитник
- Полузащитник
-
25 Moses OpondoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манде СаюбаВратарь
- Защитник
-
21 Греве МатиасПолузащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
15'
0:1
28'
0:2
33'
33'
41'
59'
75'
0:3
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
2 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 10
-
4 Угловые 4
-
4 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
43 Владение мячом, % 57
Предыдущие игры
Силькеборг Последние 20 матчей: +9 =5 -6Херлев 1:3 Силькеборг Раннерс 2:0 Силькеборг Эсбьерг 2:2 Силькеборг Силькеборг 3:3 Сённерйюск
Нордшелланн 2:2 Силькеборг Силькеборг 2:3 Хобро Ольборг 3:1 Силькеборг Силькеборг 0:3 Хорсенс Брондбю 3:0 Силькеборг Треллеборг 1:2 Силькеборг Силькеборг 3:0 Вендсиссель Вайле 1:3 Силькеборг Силькеборг 2:0 Нюкёбинг Фремад Амагер 3:4 Силькеборг Силькеборг 2:2 Виборг Силькеборг 5:0 Тистед Фредерисия 0:1 Силькеборг Силькеборг 1:1 Хельсингёр Видовре 0:2 Силькеборг Силькеборг 1:3 Нествед
Оденсе Последние 20 матчей: +7 =6 -7Оденсе 0:0 Сённерйюск Хобро 0:0 Оденсе Нордшелланн 2:0 Оденсе Оденсе 1:0 Раннерс
Эсбьерг 0:1 Оденсе Брондбю 3:2 Оденсе Оденсе 4:1 Люнгбю Оденсе 2:3 Копенгаген Оденсе 2:0 Роскилле Оденсе 1:1 Хольштайн Киль Оденсе 0:1 Сённерйюск Несбю 0:1 Оденсе Оденсе 0:2 Брондбю Нордшелланн 2:2 Оденсе Оденсе 4:1 Эсбьерг Оденсе 3:1 Митьюлланд Копенгаген 4:0 Оденсе Эсбьерг 0:0 Оденсе Оденсе 2:2 Нордшелланн Митьюлланд 2:0 Оденсе
Последние игры между собой
Силькеборг: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Оденсе: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Силькеборг 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:0 Силькеборг Суперлига Дании Оденсе 1:1 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 0:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:0 Силькеборг Суперлига Дании Оденсе 1:1 Силькеборг Товарищеские матчи Оденсе 3:3 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 0:2 Оденсе Суперлига Дании Силькеборг 0:1 Оденсе Суперлига Дании Силькеборг 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:2 Силькеборг САС Лигаен Силькеборг 1:3 Оденсе САС Лигаен Оденсе 3:1 Силькеборг Товарищеские матчи Оденсе 0:0 Силькеборг САС Лигаен Силькеборг 1:1 Оденсе САС Лигаен Силькеборг 3:1 Оденсе САС Лигаен
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|9
|8
|1
|0
|14 - 2
|25
|2.
|Копенгаген
|9
|7
|1
|1
|16 - 7
|22
|3.
|Брондбю
|9
|5
|1
|3
|17 - 13
|16
|4.
|Орхус
|9
|4
|2
|3
|12 - 6
|14
|5.
|Оденсе
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|6.
|Нордшелланн
|9
|4
|1
|4
|16 - 15
|13
|7.
|Ольборг
|9
|3
|2
|4
|14 - 10
|11
|8.
|Раннерс
|9
|3
|2
|4
|13 - 11
|11
|9.
|Сённерйюск
|9
|2
|5
|2
|10 - 9
|11
|10.
|Хобро
|9
|2
|5
|2
|11 - 12
|11
|11.
|Хорсенс
|9
|3
|1
|5
|7 - 16
|10
|12.
|Люнгбю
|9
|3
|0
|6
|8 - 16
|9
|13.
|Эсбьерг
|9
|1
|2
|6
|4 - 15
|5
|14.
|Силькеборг
|9
|0
|3
|6
|10 - 24
|3
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