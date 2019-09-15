Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Эсбьерг
0:3
Конец матча
Стадион: Блю-Уотер Арена Зрители: 3422
Раннерс
18' Желтая карточкаОстин Родольф
32' Желтая карточкаСоири Пюрю
0:1
45' ГолBjoern Kopplin
0:2
52' ГолEmil Riis Jakobsen
0:3
57' ГолРёмер Андре
64' Вторая желтая карточкаОстин Родольф
25
Бринч
Йеппе
11
Соири
Пюрю
38
Лунги
Якоб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Бринч ЙеппеЗащитник
-
11 Соири ПюрюПолузащитник
-
38 Лунги ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Бринк МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
50 Mads Larsen
-
-
Главный тренер: Ламмерс Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Марксен ЭрикЗащитник
-
17 Конбой КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Эгхо МарвинНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
25 Jonas Dakir
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
18'
32'
45'
46'
52'
57'
0:3
64'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
0 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 4
-
0 Угловые 8
-
1 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
Эсбьерг Последние 20 матчей: +6 =6 -8Орхус 1:0 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Силькеборг Эсбьерг 1:0 Люнгбю Ольборг 4:0 Эсбьерг
Эсбьерг 0:1 Оденсе Эсбьерг 0:0 Шахтёр Солигорск Нордшелланн 2:0 Эсбьерг Шахтёр Солигорск 2:0 Эсбьерг Эсбьерг 1:1 Хобро Митьюлланд 1:0 Эсбьерг Вайле 1:0 Эсбьерг Митьюлланд 0:2 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Раннерс Митьюлланд 1:2 Эсбьерг Эсбьерг 4:3 Копенгаген Оденсе 4:1 Эсбьерг Эсбьерг 0:0 Нордшелланн Брондбю 0:1 Эсбьерг Эсбьерг 0:0 Оденсе Эсбьерг 1:0 Брондбю
Раннерс Последние 20 матчей: +7 =7 -6Коллинг 0:4 Раннерс Раннерс 2:0 Силькеборг Люнгбю 2:0 Раннерс Раннерс 0:1 Копенгаген
Оденсе 1:0 Раннерс Раннерс 3:1 Нордшелланн Хобро 2:2 Раннерс Раннерс 2:2 Брондбю Сённерйюск 2:1 Раннерс Раннерс 2:0 Виборг Раннерс 1:1 Орхус Эсбьерг 2:2 Раннерс Брондбю 4:2 Раннерс Орхус 1:1 Раннерс Раннерс 2:1 Орхус Раннерс 4:3 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Раннерс Вендсиссель 0:0 Раннерс Раннерс 0:2 Ольборг Раннерс 1:0 Хобро
Последние игры между собой
Эсбьерг: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Раннерс: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Эсбьерг 0:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 0:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 3:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:0 Раннерс Суперлига Дании Эсбьерг 0:2 Раннерс Суперлига Дании Эсбьерг 0:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 3:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:1 Раннерс Суперлига Дании Эсбьерг 2:2 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:0 Эсбьерг Суперлига Дании Раннерс 3:2 Эсбьерг Суперлига Дании Раннерс 0:1 Эсбьерг Кубок Эсбьерг 4:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:1 Эсбьерг Суперлига Дании Раннерс 1:0 Эсбьерг Суперлига Дании
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|9
|8
|1
|0
|14 - 2
|25
|2.
|Копенгаген
|1:2
|9
|7
|1
|1
|16 - 7
|22
|3.
|Орхус
|9
|4
|2
|3
|12 - 6
|14
|4.
|Нордшелланн
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|5.
|Брондбю
|8
|4
|1
|3
|13 - 11
|13
|6.
|Оденсе
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|7.
|Ольборг
|9
|3
|2
|4
|14 - 10
|11
|8.
|Раннерс
|9
|3
|2
|4
|13 - 11
|11
|9.
|Сённерйюск
|9
|2
|5
|2
|10 - 9
|11
|10.
|Хобро
|2:1
|9
|2
|5
|2
|11 - 12
|11
|11.
|Хорсенс
|9
|3
|1
|5
|7 - 16
|10
|12.
|Люнгбю
|9
|3
|0
|6
|8 - 16
|9
|13.
|Эсбьерг
|9
|1
|2
|6
|4 - 15
|5
|14.
|Силькеборг
|8
|0
|3
|5
|10 - 21
|3
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