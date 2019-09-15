Дания: Суперлига Дании 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2019-2020
Эсбьерг
0:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 3422
Раннерс
0'
18' Желтая карточка
Остин Родольф
32' Желтая карточка
Соири Пюрю
0:1
45' Гол
Bjoern Kopplin
0:2
52' Гол
Emil Riis Jakobsen
0:3
57' Гол
Рёмер Андре
64' Вторая желтая карточка
Остин Родольф
90'+4
16
Хойбьерг
Йеппе
40
Аниембе
Даниэль
8
Остин
Родольф
25
Бринч
Йеппе
11
Соири
Пюрю
38
Лунги
Якоб
6
Парунашвили
Лаша
14
Лауридсен
Йеспер
10
Дауда
Мохаммед
23
Яковенко
Юрий
9
Петре
Адриан
1
Карлгрен
Патрик
15
Bjoern
Kopplin
8
Писингер
Симон
11
Марксен
Эрик
17
Конбой
Кевин
7
Каллесеэ
Миккель
6
Рёмер
Андре
14
Лауэнборг
Фредерик
23
Лобжанидзе
Саба
9
Emil
Riis
Jakobsen
45
Эгхо
Марвин
Эсбьерг
3-4-3
Раннерс
4-4-2

Ход матча

18'
Остин Родольф
 
32'
Соири Пюрю
 
45'
0:1
Bjoern Kopplin
(Лауэнборг Фредерик)
46'
Бринк Марк
Соири Пюрю
 
52'
0:2
Emil Riis Jakobsen
(Эгхо Марвин)
57'
0:3
Рёмер Андре
64'
Остин Родольф
 
66'
Транберг Виктор
Яковенко Юрий
 
67'
 
Vito Hammershoej-Mistrati
Emil Riis Jakobsen
77'
Mads Larsen
Аниембе Даниэль
 
80'
 
Tosin Kehinde
Лауэнборг Фредерик
87'
 
Kasper Waarst Hoegh
Лобжанидзе Саба

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 0 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 8
  • 1 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

Эсбьерг Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Орхус 1:0 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Силькеборг Эсбьерг 1:0 Люнгбю Ольборг 4:0 Эсбьерг
Эсбьерг 0:1 Оденсе Эсбьерг 0:0 Шахтёр Солигорск Нордшелланн 2:0 Эсбьерг Шахтёр Солигорск 2:0 Эсбьерг Эсбьерг 1:1 Хобро Митьюлланд 1:0 Эсбьерг Вайле 1:0 Эсбьерг Митьюлланд 0:2 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Раннерс Митьюлланд 1:2 Эсбьерг Эсбьерг 4:3 Копенгаген Оденсе 4:1 Эсбьерг Эсбьерг 0:0 Нордшелланн Брондбю 0:1 Эсбьерг Эсбьерг 0:0 Оденсе Эсбьерг 1:0 Брондбю
Раннерс Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Коллинг 0:4 Раннерс Раннерс 2:0 Силькеборг Люнгбю 2:0 Раннерс Раннерс 0:1 Копенгаген
Оденсе 1:0 Раннерс Раннерс 3:1 Нордшелланн Хобро 2:2 Раннерс Раннерс 2:2 Брондбю Сённерйюск 2:1 Раннерс Раннерс 2:0 Виборг Раннерс 1:1 Орхус Эсбьерг 2:2 Раннерс Брондбю 4:2 Раннерс Орхус 1:1 Раннерс Раннерс 2:1 Орхус Раннерс 4:3 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Раннерс Вендсиссель 0:0 Раннерс Раннерс 0:2 Ольборг Раннерс 1:0 Хобро

Последние игры между собой

Эсбьерг: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Раннерс: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Эсбьерг 2:2 Раннерс Товарищеские матчи Раннерс 0:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 3:3 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 0:0 Эсбьерг Суперлига Дании
Эсбьерг 0:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 0:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 3:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:0 Раннерс Суперлига Дании Эсбьерг 0:2 Раннерс Суперлига Дании Эсбьерг 0:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 3:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:1 Раннерс Суперлига Дании Эсбьерг 2:2 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 1:0 Эсбьерг Суперлига Дании Раннерс 3:2 Эсбьерг Суперлига Дании Раннерс 0:1 Эсбьерг Кубок Эсбьерг 4:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:1 Эсбьерг Суперлига Дании Раннерс 1:0 Эсбьерг Суперлига Дании
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 9 8 1 0 14 - 2 25
2. Копенгаген 1:2 9 7 1 1 16 - 7 22
3. Орхус 9 4 2 3 12 - 6 14
4. Нордшелланн 8 4 1 3 14 - 11 13
5. Брондбю 8 4 1 3 13 - 11 13
6. Оденсе 8 3 2 3 10 - 9 11
7. Ольборг 9 3 2 4 14 - 10 11
8. Раннерс 9 3 2 4 13 - 11 11
9. Сённерйюск 9 2 5 2 10 - 9 11
10. Хобро 2:1 9 2 5 2 11 - 12 11
11. Хорсенс 9 3 1 5 7 - 16 10
12. Люнгбю 9 3 0 6 8 - 16 9
13. Эсбьерг 9 1 2 6 4 - 15 5
14. Силькеборг 8 0 3 5 10 - 21 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Blue Water Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...