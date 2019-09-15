Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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Хобро
2:1
Второй тайм: 74'

Стадион:
Копенгаген
0'
1:0
4' Гол
Кристофферсен Юлиан
2:0
13' Гол
Emmanuel Sabbi
2:1
25' Гол
Майкл Сантос
41' Желтая карточка
Киркеволд Пол
44' Желтая карточка
Christian Cappis
74'
1
Jesper
Rask
3
Jesper
Boege
5
Ахмедходжич
Анел
24
Rasmus
Minor
Petersen
27
Mathias
Haarup
11
Emmanuel
Sabbi
18
Christian
Cappis
14
Педерсен
Миккель
17
Бабаян
Эдгар
10
Киркеволд
Пол
19
Кристофферсен
Юлиан
13
Грютебуст
Стен
17
Бартолец
Карло
4
Папаяннопулос
Сотирис
5
Бьеллан
Андреас
3
Бенгтссон
Пьер
16
Pep
Mas
10
Зека
Родригес
33
Фальк
Расмус
7
Фишер
Виктор
18
Майкл
Сантос
9
Сотириу
Пиерос
Хобро
4-4-2
Копенгаген
4-4-2

Ход матча

4'
Кристофферсен Юлиан
(Бабаян Эдгар)
1:0
13'
Emmanuel Sabbi
(Бабаян Эдгар)
2:0
25'
2:1
Майкл Сантос
(Pep Mas)
41'
Киркеволд Пол
 
44'
Christian Cappis
 
71'
 
Бендтнер Никлас
Сотириу Пиерос
72'
 
Хольсе Карло
Pep Mas
72'
 
Mohamed Daramy
Фишер Виктор

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 3
  • 33 Владение мячом, % 67

Предыдущие игры

Хобро Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Вайгорд 2:1 Хобро Нордшелланн 2:1 Хобро Хобро 0:0 Оденсе Митьюлланд 1:1 Хобро
Хобро 0:2 Брондбю Силькеборг 2:3 Хобро Хобро 2:2 Раннерс Эсбьерг 1:1 Хобро Хобро 1:1 Орхус Хобро 0:0 Фредерисия Хорсенс 1:1 Хобро Виборг 0:2 Хобро Хобро 1:0 Виборг Вайле 0:2 Хобро Хобро 0:1 Вайле Ольборг 1:1 Хобро Хобро 3:2 Вендсиссель Раннерс 1:0 Хобро Хобро 1:2 Раннерс Хобро 1:1 Ольборг
Копенгаген Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Ольборг 0:0 Копенгаген Рига 1:0 Копенгаген Копенгаген 3:1 Нордшелланн Копенгаген 3:1 Рига
Раннерс 0:1 Копенгаген Копенгаген 1:1 Црвена Звезда Копенгаген 2:0 Люнгбю Црвена Звезда 1:1 Копенгаген Сённерйюск 1:2 Копенгаген Копенгаген 1:0 Нью-Сейнтс Хорсенс 0:2 Копенгаген Нью-Сейнтс 0:2 Копенгаген Копенгаген 2:1 Орхус Оденсе 2:3 Копенгаген Осиек 2:0 Копенгаген Шахтёр Донецк 2:1 Копенгаген Копенгаген 0:2 Оренбург Копенгаген 0:0 Фремад Амагер Копенгаген 1:3 Нордшелланн Эсбьерг 4:3 Копенгаген

Последние игры между собой

Хобро: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 7
Копенгаген: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 2
Копенгаген 3:1 Хобро Суперлига Дании Хобро 0:3 Копенгаген Суперлига Дании Хобро 0:2 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 0:0 Хобро Суперлига Дании
Хобро 4:2 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:1 Хобро Суперлига Дании Копенгаген 1:0 Хобро Суперлига Дании Копенгаген 1:0 Хобро Суперлига Дании Хобро 0:2 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 0:3 Хобро Суперлига Дании
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 9 8 1 0 14 - 2 25
2. Копенгаген 1:2 9 7 1 1 16 - 7 22
3. Орхус 9 4 2 3 12 - 6 14
4. Нордшелланн 8 4 1 3 14 - 11 13
5. Брондбю 8 4 1 3 13 - 11 13
6. Оденсе 8 3 2 3 10 - 9 11
7. Ольборг 9 3 2 4 14 - 10 11
8. Раннерс 9 3 2 4 13 - 11 11
9. Сённерйюск 9 2 5 2 10 - 9 11
10. Хобро 2:1 9 2 5 2 11 - 12 11
11. Хорсенс 9 3 1 5 7 - 16 10
12. Люнгбю 9 3 0 6 8 - 16 9
13. Эсбьерг 9 1 2 6 4 - 15 5
14. Силькеборг 8 0 3 5 10 - 21 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на DS Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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