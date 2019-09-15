Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Хобро
2:1
Второй тайм: 74'
Стадион: ДС Арена
Копенгаген
1:0
4' ГолКристофферсен Юлиан
2:0
13' ГолEmmanuel Sabbi
2:1
25' ГолМайкл Сантос
41' Желтая карточкаКиркеволд Пол
44' Желтая карточкаChristian Cappis
17
Бабаян
Эдгар
16
Pep
Mas
33
Фальк
Расмус
18
Майкл
Сантос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бабаян ЭдгарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
21 Yosef Samuel
-
-
Главный тренер: Петер Соренсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Pep MasПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Майкл СантосНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Хольсе КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Столе Сольбаккен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
4'
13'
2:0
25'
2:1
41'
44'
72'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 3
-
33 Владение мячом, % 67
Предыдущие игры
Хобро Последние 20 матчей: +5 =9 -6Вайгорд 2:1 Хобро Нордшелланн 2:1 Хобро Хобро 0:0 Оденсе Митьюлланд 1:1 Хобро
Копенгаген Последние 20 матчей: +10 =3 -7Ольборг 0:0 Копенгаген Рига 1:0 Копенгаген Копенгаген 3:1 Нордшелланн Копенгаген 3:1 Рига
Раннерс 0:1 Копенгаген Копенгаген 1:1 Црвена Звезда Копенгаген 2:0 Люнгбю Црвена Звезда 1:1 Копенгаген Сённерйюск 1:2 Копенгаген Копенгаген 1:0 Нью-Сейнтс Хорсенс 0:2 Копенгаген Нью-Сейнтс 0:2 Копенгаген Копенгаген 2:1 Орхус Оденсе 2:3 Копенгаген Осиек 2:0 Копенгаген Шахтёр Донецк 2:1 Копенгаген Копенгаген 0:2 Оренбург Копенгаген 0:0 Фремад Амагер Копенгаген 1:3 Нордшелланн Эсбьерг 4:3 Копенгаген
Последние игры между собой
Хобро: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 7
Копенгаген: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|9
|8
|1
|0
|14 - 2
|25
|2.
|Копенгаген
|1:2
|9
|7
|1
|1
|16 - 7
|22
|3.
|Орхус
|9
|4
|2
|3
|12 - 6
|14
|4.
|Нордшелланн
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|5.
|Брондбю
|8
|4
|1
|3
|13 - 11
|13
|6.
|Оденсе
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|7.
|Ольборг
|9
|3
|2
|4
|14 - 10
|11
|8.
|Раннерс
|9
|3
|2
|4
|13 - 11
|11
|9.
|Сённерйюск
|9
|2
|5
|2
|10 - 9
|11
|10.
|Хобро
|2:1
|9
|2
|5
|2
|11 - 12
|11
|11.
|Хорсенс
|9
|3
|1
|5
|7 - 16
|10
|12.
|Люнгбю
|9
|3
|0
|6
|8 - 16
|9
|13.
|Эсбьерг
|9
|1
|2
|6
|4 - 15
|5
|14.
|Силькеборг
|8
|0
|3
|5
|10 - 21
|3
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