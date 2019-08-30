Украина: Премьер-лига 2019-2020
Шахтёр Донецк
Позже
Стадион: Металлист
Заря
Предыдущие игры
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +17 =2 -1Олимпик Донецк 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Мариуполь Львов 0:2 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:2 Шахтёр Донецк
Шахтёр Донецк 3:0 Карпаты Александрия 1:3 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Копенгаген Львов 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Заря 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:0 Ингулец Шахтёр Донецк 2:1 Александрия Шахтёр Донецк 5:0 Львов Мариуполь 0:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 3:0 Заря Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев
Заря Последние 20 матчей: +9 =6 -5Заря 2:2 Динамо Киев Заря 2:2 Эспаньол Карпаты 0:1 Заря Эспаньол 3:1 Заря
Заря 1:2 Александрия Заря 1:0 ЦСКА София Колос Ковалёвка 1:3 Заря ЦСКА София 1:1 Заря Заря 1:1 Днепр-1 Заря 1:0 Будучность Ворскла 0:1 Заря Будучность 1:3 Заря Мариуполь 3:1 Заря Заря 3:1 Александрия Львов 0:0 Заря Заря 0:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:1 Заря Заря 0:1 Мариуполь Александрия 0:2 Заря Заря 2:1 Львов
Последние игры между собой
Шахтёр Донецк: победы: 16, ничьи: 1, поражения: 3
Заря: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 16
Шахтёр Донецк 2:1 Заря Премьер-лига Заря 0:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Заря 2:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Заря 3:4 Шахтёр Донецк Кубок Шахтёр Донецк 3:1 Заря Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:2 Заря Премьер-лига Заря 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Заря 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:0 Заря Премьер-лига Заря 0:2 Шахтёр Донецк Кубок Шахтёр Донецк 2:3 Заря Премьер-лига Заря 1:7 Шахтёр Донецк Премьер-лига Заря 1:4 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 0:1 Заря Премьер-лига Заря 1:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 4:0 Заря Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|6
|6
|0
|0
|19 - 3
|18
|2.
|Десна
|6
|3
|2
|1
|7 - 2
|11
|3.
|Заря
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|4.
|Александрия
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|5.
|Динамо Киев
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|6.
|Днепр-1
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|7.
|Мариуполь
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|8.
|Ворскла
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|9.
|Колос Ковалёвка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|10.
|Львов
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|11.
|Карпаты
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|12.
|Олимпик Донецк
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
Шахтёр Донецк
97.1% (67)
Ничья
2.9% (2)
Заря
0% (0)
2:0 Шахтёр Донецк
34.8% (24)
2:1 Шахтёр Донецк
29% (20)
3:1 Шахтёр Донецк
18.8% (13)
3:0 Шахтёр Донецк
10.1% (7)
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