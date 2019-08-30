Украина: Премьер-лига 2019-2020

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Шахтёр Донецк
 
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Стадион:
Заря

Предыдущие игры

Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +17 =2 -1
Олимпик Донецк 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Мариуполь Львов 0:2 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:2 Шахтёр Донецк
Шахтёр Донецк 3:0 Карпаты Александрия 1:3 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Копенгаген Львов 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Заря 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:0 Ингулец Шахтёр Донецк 2:1 Александрия Шахтёр Донецк 5:0 Львов Мариуполь 0:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 3:0 Заря Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев
Заря Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Заря 2:2 Динамо Киев Заря 2:2 Эспаньол Карпаты 0:1 Заря Эспаньол 3:1 Заря
Заря 1:2 Александрия Заря 1:0 ЦСКА София Колос Ковалёвка 1:3 Заря ЦСКА София 1:1 Заря Заря 1:1 Днепр-1 Заря 1:0 Будучность Ворскла 0:1 Заря Будучность 1:3 Заря Мариуполь 3:1 Заря Заря 3:1 Александрия Львов 0:0 Заря Заря 0:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:1 Заря Заря 0:1 Мариуполь Александрия 0:2 Заря Заря 2:1 Львов

Последние игры между собой

Шахтёр Донецк: победы: 16, ничьи: 1, поражения: 3
Заря: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 16
Заря 0:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:0 Заря Премьер-лига Заря 0:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:1 Заря Премьер-лига
Шахтёр Донецк 2:1 Заря Премьер-лига Заря 0:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Заря 2:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Заря 3:4 Шахтёр Донецк Кубок Шахтёр Донецк 3:1 Заря Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:2 Заря Премьер-лига Заря 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Заря 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:0 Заря Премьер-лига Заря 0:2 Шахтёр Донецк Кубок Шахтёр Донецк 2:3 Заря Премьер-лига Заря 1:7 Шахтёр Донецк Премьер-лига Заря 1:4 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 0:1 Заря Премьер-лига Заря 1:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 4:0 Заря Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 6 6 0 0 19 - 3 18
2. Десна 6 3 2 1 7 - 2 11
3. Заря 6 3 2 1 9 - 6 11
4. Александрия 6 3 0 3 7 - 10 9
5. Динамо Киев 5 2 2 1 9 - 5 8
6. Днепр-1 6 2 2 2 8 - 7 8
7. Мариуполь 5 2 1 2 6 - 9 7
8. Ворскла 6 2 1 3 7 - 7 7
9. Колос Ковалёвка 6 2 1 3 5 - 9 7
10. Львов 6 2 0 4 7 - 12 6
11. Карпаты 6 1 2 3 4 - 8 5
12. Олимпик Донецк 6 0 1 5 3 - 13 1
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Донецк - Заря

    До начала игры, которая состоится 14.09.2019, осталось 2 дня 7 часов 32 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Заря
    Шахтёр Донецк
    97.1% (67)
    Ничья
    2.9% (2)
    Заря
    0% (0)
    2:0 Шахтёр Донецк
    34.8% (24)
    2:1 Шахтёр Донецк
    29% (20)
    3:1 Шахтёр Донецк
    18.8% (13)
    3:0 Шахтёр Донецк
    10.1% (7)
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