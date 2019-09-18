Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2019-2020

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Торпедо Москва
 
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Томь

Предыдущие игры

Торпедо Москва Последние 20 матчей: +17 =1 -2
Торпедо Москва 2:1 Краснодар-2 Торпедо Москва 1:0 Химки Ротор 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Енисей
Велес Москва 3:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:1 Текстильщик Торпедо Москва 3:1 Авангард Курск Луч 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Армавир Нижний Новгород 2:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:2 Мордовия СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Балтика Факел 0:1 Торпедо Москва Химки-2 1:4 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:1 Сатурн Зоркий 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:0 Ротор-2 Динамо Брянск 3:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Металлург Липецк
Томь Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Томь 2:2 Спартак-2 Шинник 2:1 Томь Иртыш Омск 0:2 Томь Томь 0:1 Нефтехимик
Чертаново 1:1 Томь Краснодар-2 0:1 Томь Томь 0:0 Химки Томь 0:1 Ротор Томь 0:0 Енисей Томь 2:1 Текстильщик Томь 2:0 Авангард Курск Луч 1:1 Томь Томь 2:0 Армавир Нижний Новгород 0:2 Томь Томь 1:0 Уфа Уфа 2:0 Томь Факел 0:0 Томь Томь 2:1 Спартак-2 Шинник 1:0 Томь Томь 1:0 Авангард Курск

Последние игры между собой

Торпедо Москва: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Томь: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Торпедо Москва 1:0 Томь ФНЛ - Первый дивизион Томь 2:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 13 11 1 1 23 - 8 34
2. Химки Заявка 13 9 3 1 26 - 7 30
3. Ротор Заявка 13 8 1 4 20 - 12 25
4. Чертаново Заявка 13 5 7 1 14 - 10 22
5. СКА-Хабаровск Заявка 13 6 3 4 17 - 11 21
6. Томь Заявка 13 5 5 3 14 - 9 20
7. Шинник Заявка 13 5 5 3 19 - 17 20
8. Чайка Заявка 13 4 5 4 12 - 10 17
9. Нефтехимик Заявка 13 4 5 4 17 - 16 17
10. Луч Заявка 13 4 5 4 16 - 18 17
11. Нижний Новгород Заявка 13 4 5 4 10 - 13 17
12. Балтика Заявка 13 4 4 5 16 - 14 16
13. Спартак-2 Заявка 13 4 4 5 17 - 17 16
14. Армавир Заявка 13 3 5 5 11 - 16 14
15. Краснодар-2 Заявка 13 3 3 7 13 - 17 12
16. Авангард Курск Заявка 13 2 6 5 11 - 19 12
17. Текстильщик Заявка 13 3 2 8 16 - 30 11
18. Факел Заявка 13 2 4 7 9 - 16 10
19. Мордовия Заявка 13 2 4 7 11 - 18 10
20. Енисей Заявка 13 1 5 7 8 - 22 8
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Томь

    До начала игры, которая состоится 21.09.2019, осталось 2 дня 15 часов 9 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Торпедо Москва - Томь
    Торпедо Москва
    82% (41)
    Ничья
    14% (7)
    Томь
    4% (2)
    2:1 Торпедо Москва
    28% (14)
    2:0 Торпедо Москва
    28% (14)
    1:0 Торпедо Москва
    20% (10)
    1:1 Ничья
    12% (6)
    3:1 Торпедо Москва
    4% (2)
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