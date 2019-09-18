Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2019-2020
Торпедо Москва
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Томь
Предыдущие игры
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +17 =1 -2Торпедо Москва 2:1 Краснодар-2 Торпедо Москва 1:0 Химки Ротор 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Енисей
Велес Москва 3:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 3:1 Текстильщик Торпедо Москва 3:1 Авангард Курск Луч 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Армавир Нижний Новгород 2:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:2 Мордовия СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Балтика Факел 0:1 Торпедо Москва Химки-2 1:4 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:1 Сатурн Зоркий 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:0 Ротор-2 Динамо Брянск 3:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Металлург Липецк
Томь Последние 20 матчей: +9 =6 -5Томь 2:2 Спартак-2 Шинник 2:1 Томь Иртыш Омск 0:2 Томь Томь 0:1 Нефтехимик
Последние игры между собой
Торпедо Москва: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Томь: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|23 - 8
|34
|2.
|Химки
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|26 - 7
|30
|3.
|Ротор
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|20 - 12
|25
|4.
|Чертаново
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|14 - 10
|22
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 11
|21
|6.
|Томь
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|14 - 9
|20
|7.
|Шинник
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 17
|20
|8.
|Чайка
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 10
|17
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 16
|17
|10.
|Луч
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|16 - 18
|17
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|10 - 13
|17
|12.
|Балтика
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 14
|16
|13.
|Спартак-2
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 17
|16
|14.
|Армавир
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|11 - 16
|14
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 17
|12
|16.
|Авангард Курск
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|11 - 19
|12
|17.
|Текстильщик
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|16 - 30
|11
|18.
|Факел
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 16
|10
|19.
|Мордовия
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 18
|10
|20.
|Енисей
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|8 - 22
|8
Торпедо Москва
82% (41)
Ничья
14% (7)
Томь
4% (2)
2:1 Торпедо Москва
28% (14)
2:0 Торпедо Москва
28% (14)
1:0 Торпедо Москва
20% (10)
1:1 Ничья
12% (6)
3:1 Торпедо Москва
4% (2)
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