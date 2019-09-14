Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Зенит
 
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Стадион:
Рубин

Предыдущие игры

Зенит Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Лион 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула Зенит 2:1 Сочи Спартак Москва 0:1 Зенит
Уфа 1:0 Зенит Зенит 0:0 Ахмат Динамо Москва 0:2 Зенит Зенит 1:1 Краснодар Оренбург 0:2 Зенит Сочи 0:2 Зенит Зенит 2:1 Тамбов Зенит 2:3 Локомотив Москва Црвена Звезда 0:1 Зенит Гонвед 0:3 Зенит Левски София 0:1 Зенит Ваккер Инсбрук 1:6 Зенит Зенит 4:1 Енисей Ростов 1:0 Зенит Зенит 3:1 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Зенит
Рубин Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Оренбург 2:1 Рубин Рубин 0:3 Сочи Ростов 2:1 Рубин Рубин 1:0 Арсенал Тула
Краснодар 1:0 Рубин Рубин 0:1 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Ахмат Динамо Москва 0:1 Рубин Локомотив Москва 1:1 Рубин ЦСКА Москва 4:0 Рубин Рубин 0:0 Тамбов Рубин 0:1 Нижний Новгород Рубин 4:1 Мордовия Рубин 1:2 Нефтехимик Краснодар 1:0 Рубин Рубин 0:0 Анжи Локомотив Москва 4:0 Рубин Рубин 2:0 Оренбург Спартак Москва 1:1 Рубин Рубин 1:1 Уфа

Последние игры между собой

Зенит: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Рубин: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Зенит 1:2 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Зенит Премьер-лига Рубин 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Рубин Премьер-лига
Рубин 0:2 Зенит Премьер-лига Зенит 4:1 Рубин Премьер-лига Зенит 4:2 Рубин Премьер-лига Рубин 1:3 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Зенит Премьер-лига Зенит 6:2 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 Зенит Премьер-лига Рубин 1:0 Зенит Премьер-лига Зенит 1:2 Рубин Премьер-лига Зенит 0:2 Рубин Суперкубок Рубин 2:2 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:3 Зенит Премьер-лига Зенит 2:2 Рубин Премьер-лига Рубин 2:2 Зенит Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Краснодар Заявка 9 6 2 1 19 - 9 20
2. Зенит Заявка 9 6 2 1 13 - 4 20
3. Ростов Заявка 9 6 2 1 16 - 12 20
4. ЦСКА Москва Заявка 9 6 1 2 12 - 6 19
5. Локомотив Москва Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
6. Спартак Москва Заявка 9 4 2 3 11 - 10 14
7. Арсенал Тула Заявка 9 4 1 4 12 - 13 13
8. Урал Заявка 9 4 1 4 16 - 19 13
9. Уфа Заявка 9 3 2 4 10 - 10 11
10. Рубин Заявка 9 3 1 5 6 - 10 10
11. Динамо Москва Заявка 9 2 4 3 6 - 6 10
12. Оренбург Заявка 9 2 2 5 11 - 15 8
13. Ахмат Заявка 9 2 2 5 6 - 14 8
14. Крылья Советов Заявка 9 2 1 6 12 - 15 7
15. Сочи Заявка 9 1 3 5 5 - 11 6
16. Тамбов Заявка 9 1 2 6 7 - 14 5
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Рубин

    До начала игры, которая состоится 21.09.2019, осталось 2 дня 17 часов 9 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Зенит - Рубин
    Зенит
    93.3% (42)
    Ничья
    4.4% (2)
    Рубин
    2.2% (1)
    2:0 Зенит
    51.1% (23)
    2:1 Зенит
    26.7% (12)
    2:2 Ничья
    4.4% (2)
    1:0 Зенит
    4.4% (2)
    3:1 Зенит
    4.4% (2)
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