Россия: Премьер-лига 2019-2020
Зенит
Позже
Стадион: Газпром Арена
Рубин
Предыдущие игры
Зенит Последние 20 матчей: +13 =4 -3Лион 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула Зенит 2:1 Сочи Спартак Москва 0:1 Зенит
Уфа 1:0 Зенит Зенит 0:0 Ахмат Динамо Москва 0:2 Зенит Зенит 1:1 Краснодар Оренбург 0:2 Зенит Сочи 0:2 Зенит Зенит 2:1 Тамбов Зенит 2:3 Локомотив Москва Црвена Звезда 0:1 Зенит Гонвед 0:3 Зенит Левски София 0:1 Зенит Ваккер Инсбрук 1:6 Зенит Зенит 4:1 Енисей Ростов 1:0 Зенит Зенит 3:1 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Зенит
Рубин Последние 20 матчей: +5 =5 -10Оренбург 2:1 Рубин Рубин 0:3 Сочи Ростов 2:1 Рубин Рубин 1:0 Арсенал Тула
Краснодар 1:0 Рубин Рубин 0:1 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Ахмат Динамо Москва 0:1 Рубин Локомотив Москва 1:1 Рубин ЦСКА Москва 4:0 Рубин Рубин 0:0 Тамбов Рубин 0:1 Нижний Новгород Рубин 4:1 Мордовия Рубин 1:2 Нефтехимик Краснодар 1:0 Рубин Рубин 0:0 Анжи Локомотив Москва 4:0 Рубин Рубин 2:0 Оренбург Спартак Москва 1:1 Рубин Рубин 1:1 Уфа
Последние игры между собой
Зенит: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Рубин: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Рубин 0:2 Зенит Премьер-лига Зенит 4:1 Рубин Премьер-лига Зенит 4:2 Рубин Премьер-лига Рубин 1:3 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Зенит Премьер-лига Зенит 6:2 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 Зенит Премьер-лига Рубин 1:0 Зенит Премьер-лига Зенит 1:2 Рубин Премьер-лига Зенит 0:2 Рубин Суперкубок Рубин 2:2 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:3 Зенит Премьер-лига Зенит 2:2 Рубин Премьер-лига Рубин 2:2 Зенит Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 9
|20
|2.
|Зенит
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|13 - 4
|20
|3.
|Ростов
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 12
|20
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 6
|19
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 10
|14
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 13
|13
|8.
|Урал
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 19
|13
|9.
|Уфа
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|10.
|Рубин
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 10
|10
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|6 - 6
|10
|12.
|Оренбург
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 15
|8
|13.
|Ахмат
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 14
|8
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 15
|7
|15.
|Сочи
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 11
|6
|16.
|Тамбов
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
Зенит
93.3% (42)
Ничья
4.4% (2)
Рубин
2.2% (1)
2:0 Зенит
51.1% (23)
2:1 Зенит
26.7% (12)
2:2 Ничья
4.4% (2)
1:0 Зенит
4.4% (2)
3:1 Зенит
4.4% (2)
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