Англия: Премьер-лига 2019-2020
Кристал Пэлас
1:0
Второй тайм: 61'
Стадион: Селхерст Парк
Вулверхэмптон
44' Желтая карточкаКоди Конор
45' Желтая карточкаМакартур Джеймс
1:0
46' ГолУорд Джоэл
48' Желтая карточкаСаисс Ромен
24
Кэхилл
Гари
12
Сахо
Мамаду
11
Заха
Уилфрид
11
Патрисиу
Руй
15
Боли
Вийи
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
19
Хонни
Кастро
37
Траоре
Адама
18
Жота
Диогу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Кэхилл ГариЗащитник
-
12 Сахо МамадуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Заха УилфридНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хенесси УэйнВратарь
-
34 Келли МартинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
11 Патрисиу РуйВратарь
-
15 Боли ВийиЗащитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
27 Саисс РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хонни КастроПолузащитник
-
37 Траоре АдамаНападающий
- Нападающий
-
18 Жота ДиогуНападающий
- Запасные игроки
-
21 Радди ДжонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
Ход матча
44'
45'
46'
1:0
48'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 3
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +8 =3 -9Тоттенхэм 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Астон Вилла Кристал Пэлас 0:0 Колчестер Манчестер Юнайтед 1:2 Кристал Пэлас
Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Кристал Пэлас 0:4 Герта Уимблдон 2:2 Кристал Пэлас Бристоль Сити 0:5 Кристал Пэлас Бромли 1:0 Кристал Пэлас Ноттингем Форест 1:0 Кристал Пэлас Барнет 6:2 Кристал Пэлас Янг Бойз 2:0 Кристал Пэлас Люцерн 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 5:3 Борнмут Кардифф Сити 2:3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Арсенал 2:3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Сити Ньюкасл 0:1 Кристал Пэлас
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +11 =4 -5Вулверхэмптон 0:1 Брага Вулверхэмптон 2:5 Челси Эвертон 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Торино
Вулверхэмптон 1:1 Бёрнли Торино 2:3 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 4:0 Пюник Лестер 0:0 Вулверхэмптон Пюник 0:4 Вулверхэмптон Крузейдерс 1:4 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Крузейдерс Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Сити Ньюкасл 0:4 Вулверхэмптон Ливерпуль 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Уотфорд 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:1 Арсенал Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон
Последние игры между собой
Кристал Пэлас: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
Вулверхэмптон: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 4
|15
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|24 - 6
|13
|3.
|Лестер
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|4.
|Вест Хэм
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 7
|11
|5.
|Борнмут
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|6.
|Кристал Пэлас
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|4 - 6
|10
|7.
|Челси
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 11
|8
|8.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 8
|8
|10.
|Манчестер Юнайтед
|0:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 5
|8
|11.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|12.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|14.
|Эвертон
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|15.
|Норвич
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 14
|6
|16.
|Брайтон
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|19.
|Вулверхэмптон
|0:1 Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 11
|3
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 18
|2
Кристал Пэлас
52.3% (79)
Ничья
33.1% (50)
Вулверхэмптон
14.6% (22)
1:1 Ничья
29.1% (44)
2:1 Кристал Пэлас
28.5% (43)
1:0 Кристал Пэлас
17.9% (27)
1:2 Вулверхэмптон
9.3% (14)
2:0 Кристал Пэлас
3.3% (5)
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