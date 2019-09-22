Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Кристал Пэлас
1:0
Второй тайм: 61'

Стадион:
Вулверхэмптон
0'
44' Желтая карточка
Коди Конор
45' Желтая карточка
Макартур Джеймс
1:0
46' Гол
Уорд Джоэл
48' Желтая карточка
Саисс Ромен
61'
31
Гуаита
Висенте
2
Уорд
Джоэл
24
Кэхилл
Гари
12
Сахо
Мамаду
3
Ван
Анхольт
Патрик
18
Макартур
Джеймс
4
Миливоевич
Лука
8
Куйяте
Шейку
11
Заха
Уилфрид
9
Айю
Джордан
15
Шлупп
Джеффри
11
Патрисиу
Руй
15
Боли
Вийи
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
2
Доэрти
Мэтт
32
Дендонкер
Леандер
28
Моутинью
Жоау
19
Хонни
Кастро
37
Траоре
Адама
9
Хименес
Рауль
18
Жота
Диогу
Кристал Пэлас
4-3-3
Вулверхэмптон
3-4-3

Ход матча

44'
 
Коди Конор
45'
Макартур Джеймс
 
46'
Уорд Джоэл
(Макартур Джеймс)
1:0
48'
 
Саисс Ромен
57'
 
Невеш Рубен
Доэрти Мэтт

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Тоттенхэм 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Астон Вилла Кристал Пэлас 0:0 Колчестер Манчестер Юнайтед 1:2 Кристал Пэлас
Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Кристал Пэлас 0:4 Герта Уимблдон 2:2 Кристал Пэлас Бристоль Сити 0:5 Кристал Пэлас Бромли 1:0 Кристал Пэлас Ноттингем Форест 1:0 Кристал Пэлас Барнет 6:2 Кристал Пэлас Янг Бойз 2:0 Кристал Пэлас Люцерн 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 5:3 Борнмут Кардифф Сити 2:3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Арсенал 2:3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Сити Ньюкасл 0:1 Кристал Пэлас
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Вулверхэмптон 0:1 Брага Вулверхэмптон 2:5 Челси Эвертон 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Торино
Вулверхэмптон 1:1 Бёрнли Торино 2:3 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 4:0 Пюник Лестер 0:0 Вулверхэмптон Пюник 0:4 Вулверхэмптон Крузейдерс 1:4 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Крузейдерс Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Сити Ньюкасл 0:4 Вулверхэмптон Ливерпуль 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Уотфорд 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:1 Арсенал Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон

Последние игры между собой

Кристал Пэлас: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
Вулверхэмптон: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
Вулверхэмптон 0:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Кристал Пэлас 3:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 3:1 Вулверхэмптон Кубок Вулверхэмптон 2:2 Кристал Пэлас Кубок Кристал Пэлас 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:3 Кристал Пэлас
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
2. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 24 - 6 13
3. Лестер Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
4. Вест Хэм 1:0 Заявка 6 3 2 1 7 - 7 11
5. Борнмут Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
6. Кристал Пэлас 1:0 Заявка 6 3 1 2 4 - 6 10
7. Челси Заявка 5 2 2 1 11 - 11 8
8. Арсенал Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
9. Тоттенхэм Заявка 6 2 2 2 12 - 8 8
10. Манчестер Юнайтед 0:1 Заявка 6 2 2 2 8 - 5 8
11. Бёрнли Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
12. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
13. Саутгемптон Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
14. Эвертон Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
15. Норвич Заявка 6 2 0 4 9 - 14 6
16. Брайтон Заявка 6 1 3 2 5 - 8 6
17. Ньюкасл Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
18. Астон Вилла Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
19. Вулверхэмптон 0:1 Заявка 6 0 3 3 6 - 11 3
20. Уотфорд Заявка 6 0 2 4 4 - 18 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон
Кристал Пэлас
52.3% (79)
Ничья
33.1% (50)
Вулверхэмптон
14.6% (22)
1:1 Ничья
29.1% (44)
2:1 Кристал Пэлас
28.5% (43)
1:0 Кристал Пэлас
17.9% (27)
1:2 Вулверхэмптон
9.3% (14)
2:0 Кристал Пэлас
3.3% (5)
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