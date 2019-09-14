Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Оренбург
 
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Стадион:
Локомотив Москва

Предыдущие игры

Оренбург Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Оренбург 2:1 Рубин Уфа 1:2 Оренбург Арсенал Тула 2:1 Оренбург Оренбург 1:1 Сочи
Оренбург 2:2 Тамбов Ахмат 2:1 Оренбург Оренбург 0:2 Зенит ЦСКА Москва 2:1 Оренбург Ростов 2:1 Оренбург Оренбург 2:2 Динамо Загреб Копенгаген 0:2 Оренбург Оренбург 1:0 Краковия Оренбург 1:1 Университатя Крайова Оренбург 0:1 ЧФР Клуж Оренбург 2:0 Спартак Москва Уфа 0:2 Оренбург Оренбург 2:2 Урал Рубин 2:0 Оренбург Оренбург 1:1 Арсенал Тула Енисей 2:1 Оренбург
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Байер Л 1:2 Локомотив Москва Сочи 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Ростов Краснодар 1:1 Локомотив Москва
Динамо Москва 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 4:0 Урал Крылья Советов 1:2 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Рубин Зенит 2:3 Локомотив Москва Жилина 0:0 Локомотив Москва Фастав Злин 2:4 Локомотив Москва Аустрия Клагенфурт 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Уфа Локомотив Москва 1:0 Урал Урал 2:2 Локомотив Москва Ростов 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 4:0 Рубин Арсенал Тула 2:0 Локомотив Москва

Последние игры между собой

Оренбург: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Локомотив Москва: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Локомотив Москва 2:1 Оренбург Премьер-лига Оренбург 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 4:0 Оренбург Премьер-лига Оренбург 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига
Оренбург 1:1 Локомотив Москва Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Краснодар Заявка 9 6 2 1 19 - 9 20
2. Зенит Заявка 9 6 2 1 13 - 4 20
3. Ростов Заявка 9 6 2 1 16 - 12 20
4. ЦСКА Москва Заявка 9 6 1 2 12 - 6 19
5. Локомотив Москва Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
6. Спартак Москва Заявка 9 4 2 3 11 - 10 14
7. Арсенал Тула Заявка 9 4 1 4 12 - 13 13
8. Урал Заявка 9 4 1 4 16 - 19 13
9. Уфа Заявка 9 3 2 4 10 - 10 11
10. Рубин Заявка 9 3 1 5 6 - 10 10
11. Динамо Москва Заявка 9 2 4 3 6 - 6 10
12. Оренбург Заявка 9 2 2 5 11 - 15 8
13. Ахмат Заявка 9 2 2 5 6 - 14 8
14. Крылья Советов Заявка 9 2 1 6 12 - 15 7
15. Сочи Заявка 9 1 3 5 5 - 11 6
16. Тамбов Заявка 9 1 2 6 7 - 14 5
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Локомотив Москва

    До начала игры, которая состоится 22.09.2019, осталось 2 дня 10 часов 35 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Оренбург - Локомотив Москва
    Оренбург
    1.7% (1)
    Ничья
    27.1% (16)
    Локомотив Москва
    71.2% (42)
    1:2 Локомотив Москва
    37.3% (22)
    1:1 Ничья
    20.3% (12)
    0:1 Локомотив Москва
    16.9% (10)
    0:0 Ничья
    6.8% (4)
    0:2 Локомотив Москва
    6.8% (4)
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