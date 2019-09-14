Россия: Премьер-лига 2019-2020
Оренбург
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Стадион: Газовик
Локомотив Москва
Предыдущие игры
Оренбург Последние 20 матчей: +6 =6 -8Оренбург 2:1 Рубин Уфа 1:2 Оренбург Арсенал Тула 2:1 Оренбург Оренбург 1:1 Сочи
Оренбург 2:2 Тамбов Ахмат 2:1 Оренбург Оренбург 0:2 Зенит ЦСКА Москва 2:1 Оренбург Ростов 2:1 Оренбург Оренбург 2:2 Динамо Загреб Копенгаген 0:2 Оренбург Оренбург 1:0 Краковия Оренбург 1:1 Университатя Крайова Оренбург 0:1 ЧФР Клуж Оренбург 2:0 Спартак Москва Уфа 0:2 Оренбург Оренбург 2:2 Урал Рубин 2:0 Оренбург Оренбург 1:1 Арсенал Тула Енисей 2:1 Оренбург
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +13 =4 -3Байер Л 1:2 Локомотив Москва Сочи 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Ростов Краснодар 1:1 Локомотив Москва
Динамо Москва 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 4:0 Урал Крылья Советов 1:2 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Рубин Зенит 2:3 Локомотив Москва Жилина 0:0 Локомотив Москва Фастав Злин 2:4 Локомотив Москва Аустрия Клагенфурт 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Уфа Локомотив Москва 1:0 Урал Урал 2:2 Локомотив Москва Ростов 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 4:0 Рубин Арсенал Тула 2:0 Локомотив Москва
Последние игры между собой
Оренбург: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Локомотив Москва: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 9
|20
|2.
|Зенит
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|13 - 4
|20
|3.
|Ростов
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 12
|20
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 6
|19
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 10
|14
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 13
|13
|8.
|Урал
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 19
|13
|9.
|Уфа
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|10.
|Рубин
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 10
|10
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|6 - 6
|10
|12.
|Оренбург
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 15
|8
|13.
|Ахмат
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 14
|8
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 15
|7
|15.
|Сочи
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 11
|6
|16.
|Тамбов
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
Оренбург
1.7% (1)
Ничья
27.1% (16)
Локомотив Москва
71.2% (42)
1:2 Локомотив Москва
37.3% (22)
1:1 Ничья
20.3% (12)
0:1 Локомотив Москва
16.9% (10)
0:0 Ничья
6.8% (4)
0:2 Локомотив Москва
6.8% (4)
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