Англия: Премьер-лига 2019-2020
Челси
Позже
Стадион: Стэмфорд Бридж
Ливерпуль
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: +10 =6 -4Челси 0:1 Валенсия Вулверхэмптон 2:5 Челси Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед Норвич 2:3 Челси
Челси 1:1 Лестер Ливерпуль 2:2 Челси Манчестер Юнайтед 4:0 Челси Боруссия М 2:2 Челси Ред Булл Зальцбург 3:5 Челси Рединг 3:4 Челси Барселона 1:2 Челси Кавасаки Фронтале 1:0 Челси Сент-Патрикс 0:4 Челси Богемианс 1:1 Челси Челси 4:1 Арсенал Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Челси Лестер 0:0 Челси Челси 1:1 Айнтрахт Фр Челси 3:0 Уотфорд Айнтрахт Фр 1:1 Челси
Ливерпуль Последние 20 матчей: +14 =1 -5Наполи 2:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Бёрнли 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Арсенал
Саутгемптон 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:2 Челси Ливерпуль 4:1 Норвич Ливерпуль 1:1 Манчестер Сити Ливерпуль 3:1 Лион Ливерпуль 0:3 Наполи Спортинг Л 2:2 Ливерпуль Севилья 2:1 Ливерпуль Боруссия Д 3:2 Ливерпуль Брэдфорд Сити 1:3 Ливерпуль Транмер 0:6 Ливерпуль Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 4:0 Барселона Ньюкасл 2:3 Ливерпуль Бостон Ривер 0:4 Ливерпуль
Последние игры между собой
Челси: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Ливерпуль: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Челси 1:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Челси Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Челси Премьер-лига Челси 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Челси 1:0 Ливерпуль Кубок чемпионов - Северная Америка / Европа Ливерпуль 1:1 Челси Премьер-лига Челси 1:3 Ливерпуль Премьер-лига Челси 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Челси 1:0 Ливерпуль Кубок лиги Ливерпуль 1:1 Челси Кубок лиги Ливерпуль 1:2 Челси Премьер-лига Ливерпуль 0:2 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Челси Премьер-лига Челси 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:1 Челси Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 4
|15
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|16 - 6
|10
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 6
|8
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|5.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|6.
|Челси
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 11
|8
|7.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|9.
|Борнмут
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|11.
|Эвертон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 6
|7
|13.
|Норвич
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 12
|6
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|15.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|16.
|Брайтон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 10
|3
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
Челси
18% (9)
Ничья
32% (16)
Ливерпуль
50% (25)
1:2 Ливерпуль
26% (13)
1:1 Ничья
24% (12)
2:1 Челси
12% (6)
2:3 Ливерпуль
8% (4)
1:3 Ливерпуль
6% (3)
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