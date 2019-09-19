Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Челси
 
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Стадион:
Ливерпуль

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Челси 0:1 Валенсия Вулверхэмптон 2:5 Челси Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед Норвич 2:3 Челси
Челси 1:1 Лестер Ливерпуль 2:2 Челси Манчестер Юнайтед 4:0 Челси Боруссия М 2:2 Челси Ред Булл Зальцбург 3:5 Челси Рединг 3:4 Челси Барселона 1:2 Челси Кавасаки Фронтале 1:0 Челси Сент-Патрикс 0:4 Челси Богемианс 1:1 Челси Челси 4:1 Арсенал Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Челси Лестер 0:0 Челси Челси 1:1 Айнтрахт Фр Челси 3:0 Уотфорд Айнтрахт Фр 1:1 Челси
Ливерпуль Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Наполи 2:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Бёрнли 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Арсенал
Саутгемптон 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:2 Челси Ливерпуль 4:1 Норвич Ливерпуль 1:1 Манчестер Сити Ливерпуль 3:1 Лион Ливерпуль 0:3 Наполи Спортинг Л 2:2 Ливерпуль Севилья 2:1 Ливерпуль Боруссия Д 3:2 Ливерпуль Брэдфорд Сити 1:3 Ливерпуль Транмер 0:6 Ливерпуль Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 4:0 Барселона Ньюкасл 2:3 Ливерпуль Бостон Ривер 0:4 Ливерпуль

Последние игры между собой

Челси: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Ливерпуль: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Ливерпуль 2:2 Челси Суперкубок УЕФА Ливерпуль 2:0 Челси Премьер-лига Челси 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:2 Челси Кубок лиги
Челси 1:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Челси Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Челси Премьер-лига Челси 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Челси 1:0 Ливерпуль Кубок чемпионов - Северная Америка / Европа Ливерпуль 1:1 Челси Премьер-лига Челси 1:3 Ливерпуль Премьер-лига Челси 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Челси 1:0 Ливерпуль Кубок лиги Ливерпуль 1:1 Челси Кубок лиги Ливерпуль 1:2 Челси Премьер-лига Ливерпуль 0:2 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Челси Премьер-лига Челси 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:1 Челси Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
2. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 16 - 6 10
3. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 11 - 6 8
4. Манчестер Юнайтед Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
5. Лестер Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
6. Челси Заявка 5 2 2 1 11 - 11 8
7. Арсенал Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
8. Вест Хэм Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
9. Борнмут Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
10. Саутгемптон Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
11. Эвертон Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
12. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 3 - 6 7
13. Норвич Заявка 5 2 0 3 9 - 12 6
14. Бёрнли Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
15. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
16. Брайтон Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
17. Астон Вилла Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
18. Ньюкасл Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
19. Вулверхэмптон Заявка 5 0 3 2 6 - 10 3
20. Уотфорд Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Ливерпуль

    До начала игры, которая состоится 22.09.2019, осталось 2 дня 17 часов 34 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Челси - Ливерпуль
    Челси
    18% (9)
    Ничья
    32% (16)
    Ливерпуль
    50% (25)
    1:2 Ливерпуль
    26% (13)
    1:1 Ничья
    24% (12)
    2:1 Челси
    12% (6)
    2:3 Ливерпуль
    8% (4)
    1:3 Ливерпуль
    6% (3)
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