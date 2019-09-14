Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Лестер
 
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Стадион:
Тоттенхэм

Предыдущие игры

Лестер Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Манчестер Юнайтед 1:0 Лестер Лестер 3:1 Борнмут Ньюкасл 1:1 Лестер Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер
Челси 1:1 Лестер Лестер 0:0 Вулверхэмптон Лестер 2:1 Аталанта Ротерхэм 2:2 Лестер Сток Сити 1:2 Лестер Кембридж Юнайтед 0:3 Лестер Челтенем 1:2 Лестер Сканторп 0:1 Лестер Лестер 0:0 Челси Манчестер Сити 1:0 Лестер Лестер 3:0 Арсенал Вест Хэм 2:2 Лестер Лестер 0:1 Ньюкасл Хаддерсфилд Таун 1:4 Лестер Лестер 2:0 Борнмут Бёрнли 1:2 Лестер
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Олимпиакос 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Кристал Пэлас Арсенал 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл
Манчестер Сити 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла Тоттенхэм 1:1 Интер Милан Тоттенхэм 2:2 Бавария Реал Мадрид 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Ювентус 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль Тоттенхэм 2:2 Эвертон Аякс 2:3 Тоттенхэм Борнмут 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Аякс Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм Тоттенхэм 1:0 Брайтон Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Манчестер Сити 4:3 Тоттенхэм

Последние игры между собой

Лестер: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 7
Тоттенхэм: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 3
Тоттенхэм 3:1 Лестер Премьер-лига Лестер 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 5:4 Лестер Премьер-лига Лестер 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига
Лестер 1:6 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Лестер Премьер-лига Лестер 0:2 Тоттенхэм Кубок Тоттенхэм 0:1 Лестер Премьер-лига Тоттенхэм 2:2 Лестер Кубок Лестер 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:3 Лестер Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Лестер Кубок Лестер 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
2. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 16 - 6 10
3. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 11 - 6 8
4. Манчестер Юнайтед Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
5. Лестер Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
6. Челси Заявка 5 2 2 1 11 - 11 8
7. Арсенал Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
8. Вест Хэм Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
9. Борнмут Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
10. Саутгемптон Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
11. Эвертон Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
12. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 3 - 6 7
13. Норвич Заявка 5 2 0 3 9 - 12 6
14. Бёрнли Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
15. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
16. Брайтон Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
17. Астон Вилла Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
18. Ньюкасл Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
19. Вулверхэмптон Заявка 5 0 3 2 6 - 10 3
20. Уотфорд Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Тоттенхэм

    До начала игры, которая состоится 21.09.2019, осталось 2 дня 12 часов 39 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Лестер - Тоттенхэм
    Лестер
    15.4% (8)
    Ничья
    28.8% (15)
    Тоттенхэм
    55.8% (29)
    1:2 Тоттенхэм
    48.1% (25)
    1:1 Ничья
    17.3% (9)
    2:1 Лестер
    11.5% (6)
    2:2 Ничья
    7.7% (4)
    1:3 Тоттенхэм
    3.8% (2)
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