Англия: Премьер-лига 2019-2020
Лестер
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Стадион: Кинг Пауэр
Тоттенхэм
Предыдущие игры
Лестер Последние 20 матчей: +12 =5 -3Манчестер Юнайтед 1:0 Лестер Лестер 3:1 Борнмут Ньюкасл 1:1 Лестер Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер
Челси 1:1 Лестер Лестер 0:0 Вулверхэмптон Лестер 2:1 Аталанта Ротерхэм 2:2 Лестер Сток Сити 1:2 Лестер Кембридж Юнайтед 0:3 Лестер Челтенем 1:2 Лестер Сканторп 0:1 Лестер Лестер 0:0 Челси Манчестер Сити 1:0 Лестер Лестер 3:0 Арсенал Вест Хэм 2:2 Лестер Лестер 0:1 Ньюкасл Хаддерсфилд Таун 1:4 Лестер Лестер 2:0 Борнмут Бёрнли 1:2 Лестер
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +7 =4 -9Олимпиакос 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Кристал Пэлас Арсенал 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл
Манчестер Сити 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла Тоттенхэм 1:1 Интер Милан Тоттенхэм 2:2 Бавария Реал Мадрид 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Ювентус 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль Тоттенхэм 2:2 Эвертон Аякс 2:3 Тоттенхэм Борнмут 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Аякс Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм Тоттенхэм 1:0 Брайтон Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Манчестер Сити 4:3 Тоттенхэм
Последние игры между собой
Лестер: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 7
Тоттенхэм: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 4
|15
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|16 - 6
|10
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 6
|8
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|5.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|6.
|Челси
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 11
|8
|7.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|9.
|Борнмут
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|11.
|Эвертон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 6
|7
|13.
|Норвич
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 12
|6
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|15.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|16.
|Брайтон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 10
|3
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
Лестер
15.4% (8)
Ничья
28.8% (15)
Тоттенхэм
55.8% (29)
1:2 Тоттенхэм
48.1% (25)
1:1 Ничья
17.3% (9)
2:1 Лестер
11.5% (6)
2:2 Ничья
7.7% (4)
1:3 Тоттенхэм
3.8% (2)
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