Англия: Премьер-лига 2019-2020
1
Поуп
Ник
6
Ми
Бен
23
Питерс
Эрик
18
Вествуд
Эшли
11
Макнил
Дуайт
10
Барнс
Эшли
9
Вуд
Крис
1
Крул
Тим
12
Льюис
Джамал
23
Маклин
Кенни
22
Пукки
Теэму
- Основной состав
-
1 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 Ми БенЗащитник
-
23 Питерс ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
-
10 Барнс ЭшлиНападающий
-
9 Вуд КрисНападающий
- Запасные игроки
-
20 Харт ДжоВратарь
-
28 Лонг КевинЗащитник
- Защитник
-
25 Леннон АаронПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Выдра МатейНападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Крул ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Льюис ДжамалЗащитник
- Полузащитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Дрмич ЙосипНападающий
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Бёрнли Последние 20 матчей: +8 =4 -8Брайтон 1:1 Бёрнли Бёрнли 0:3 Ливерпуль Бёрнли 1:3 Сандерленд Вулверхэмптон 1:1 Бёрнли
Арсенал 2:1 Бёрнли Бёрнли 3:0 Саутгемптон Бёрнли 2:0 Парма Бёрнли 6:1 Ницца Уиган 2:2 Бёрнли Флитвуд Таун 0:2 Бёрнли Порт Вейл 1:3 Бёрнли Крю Александра 1:0 Бёрнли Бёрнли 1:3 Арсенал Эвертон 2:0 Бёрнли Бёрнли 0:1 Манчестер Сити Челси 2:2 Бёрнли Бёрнли 2:0 Кардифф Сити Борнмут 1:3 Бёрнли Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон Бёрнли 1:2 Лестер
Норвич Последние 20 матчей: +9 =5 -6Норвич 3:2 Манчестер Сити Вест Хэм 2:0 Норвич Кроули Таун 1:0 Норвич Норвич 2:3 Челси
Норвич 3:1 Ньюкасл Ливерпуль 4:1 Норвич Норвич 1:0 Тулуза Норвич 1:4 Аталанта Лутон Таун 1:5 Норвич Норвич 1:3 Брентфорд Шальке 04 1:2 Норвич Арминия 2:2 Норвич Астон Вилла 1:2 Норвич Норвич 2:1 Блэкберн Сток Сити 2:2 Норвич Норвич 2:2 Шеффилд Уэнсдей Уиган 1:1 Норвич Норвич 2:2 Рединг Норвич 4:0 КПР Мидлсбро 0:1 Норвич
Последние игры между собой
Бёрнли: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Норвич: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 4
|15
|2.
|Манчестер Сити
|2:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|18 - 6
|13
|3.
|Лестер
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|4.
|Борнмут
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|6.
|Челси
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 11
|8
|7.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 8
|8
|10.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 6
|7
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|13.
|Норвич
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|14.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|15.
|Шеффилд Юнайтед
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|16.
|Брайтон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 10
|3
|20.
|Уотфорд
|0:2 Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 12
|2
Бёрнли
63.8% (95)
Ничья
26.8% (40)
Норвич
9.4% (14)
2:1 Бёрнли
30.9% (46)
1:0 Бёрнли
23.5% (35)
1:1 Ничья
21.5% (32)
1:2 Норвич
6.7% (10)
2:0 Бёрнли
5.4% (8)
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