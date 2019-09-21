Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Бёрнли
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Норвич
0' 7'
1
Поуп
Ник
2
Лоутон
Мэттью
5
Тарковски
Джеймс
6
Ми
Бен
23
Питерс
Эрик
13
Хендрик
Джефф
4
Корк
Джек
18
Вествуд
Эшли
11
Макнил
Дуайт
10
Барнс
Эшли
9
Вуд
Крис
1
Крул
Тим
3
Байрам
Сэм
24
Амаду
Ибрагим
4
Годфри
Бен
12
Льюис
Джамал
27
Тетти
Александер
23
Маклин
Кенни
17
Буэндия
Эмилиано
18
Штайперманн
Марко
14
Кантуэлл
Тодд
22
Пукки
Теэму
Бёрнли
4-4-2
Норвич
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Бёрнли Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Брайтон 1:1 Бёрнли Бёрнли 0:3 Ливерпуль Бёрнли 1:3 Сандерленд Вулверхэмптон 1:1 Бёрнли
Арсенал 2:1 Бёрнли Бёрнли 3:0 Саутгемптон Бёрнли 2:0 Парма Бёрнли 6:1 Ницца Уиган 2:2 Бёрнли Флитвуд Таун 0:2 Бёрнли Порт Вейл 1:3 Бёрнли Крю Александра 1:0 Бёрнли Бёрнли 1:3 Арсенал Эвертон 2:0 Бёрнли Бёрнли 0:1 Манчестер Сити Челси 2:2 Бёрнли Бёрнли 2:0 Кардифф Сити Борнмут 1:3 Бёрнли Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон Бёрнли 1:2 Лестер
Норвич Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Норвич 3:2 Манчестер Сити Вест Хэм 2:0 Норвич Кроули Таун 1:0 Норвич Норвич 2:3 Челси
Норвич 3:1 Ньюкасл Ливерпуль 4:1 Норвич Норвич 1:0 Тулуза Норвич 1:4 Аталанта Лутон Таун 1:5 Норвич Норвич 1:3 Брентфорд Шальке 04 1:2 Норвич Арминия 2:2 Норвич Астон Вилла 1:2 Норвич Норвич 2:1 Блэкберн Сток Сити 2:2 Норвич Норвич 2:2 Шеффилд Уэнсдей Уиган 1:1 Норвич Норвич 2:2 Рединг Норвич 4:0 КПР Мидлсбро 0:1 Норвич

Последние игры между собой

Бёрнли: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Норвич: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Норвич 4:1 Бёрнли Кубок Бёрнли 2:1 Норвич Норвич 2:2 Бёрнли Норвич 1:1 Бёрнли
Бёрнли 2:0 Норвич Норвич 2:0 Бёрнли Бёрнли 2:1 Норвич
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
2. Манчестер Сити 2:0 Заявка 6 4 1 1 18 - 6 13
3. Лестер Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
4. Борнмут Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
5. Манчестер Юнайтед Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
6. Челси Заявка 5 2 2 1 11 - 11 8
7. Арсенал Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
8. Вест Хэм Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
9. Тоттенхэм Заявка 6 2 2 2 12 - 8 8
10. Эвертон 0:0 Заявка 6 2 2 2 5 - 7 8
11. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 3 - 6 7
12. Саутгемптон Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
13. Норвич 0:0 Заявка 6 2 1 3 9 - 12 7
14. Бёрнли 0:0 Заявка 6 1 3 2 6 - 7 6
15. Шеффилд Юнайтед 0:0 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
16. Брайтон Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
17. Астон Вилла Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
18. Ньюкасл Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
19. Вулверхэмптон Заявка 5 0 3 2 6 - 10 3
20. Уотфорд 0:2 Заявка 6 0 2 4 4 - 12 2
  • Первый тайм
  • 7'
    Лоутон Мэттью из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Бёрнли пытается что-то создать.
  • Травма, повреждение
    6'
    Барнс Эшли возвращается на поле.
  • 6'
    Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    5'
    Ох, нехорошо это выглядит. Барнс Эшли получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • Травма, повреждение
    4'
    Барнс Эшли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 4'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 3'
    Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 3'
    Питерс Эрик из команды Бёрнли пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 3'
    Бёрнли пытается что-то создать.
  • 2'
    Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Норвич контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    2'
    Вуд Крис наказан за толчок Маклин Кенни
  • Угловой
    1'
    Макнил Дуайт из команды Бёрнли подал угловой справа.
  • 1'
    Вуд Крис из команды Бёрнли делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 1'
    Бёрнли пытается что-то создать.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Норвич начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turf Moor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Бёрнли 0:0 Норвич
Бёрнли
63.8% (95)
Ничья
26.8% (40)
Норвич
9.4% (14)
2:1 Бёрнли
30.9% (46)
1:0 Бёрнли
23.5% (35)
1:1 Ничья
21.5% (32)
1:2 Норвич
6.7% (10)
2:0 Бёрнли
5.4% (8)
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