Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Саутгемптон
 
Позже

Стадион:
Борнмут
28
Ганн
Энгус
2
Седрик
Соареш
35
Беднарек
Ян
4
Вестергор
Янник
38
Дансо
Кевин
16
Уорд-Праус
Джеймс
14
Ромеу
Ориоль
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
19
Буфаль
Софьян
10
Адамс
Че
22
Редмонд
Натан
12
Ремсдейл
Арон
17
Стэйси
Джек
3
Кук
Стив
5
Аке
Натан
21
Рико
Диего
22
Уилсон
Гарри
8
Хефферсон
Лерма
29
Биллинг
Филип
7
Кинг
Джошуа
13
Уилсон
Каллум
9
Соланке
Доминик
Саутгемптон
4-3-3
Борнмут
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Саутгемптон Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Фулхэм 0:1 Саутгемптон Брайтон 0:2 Саутгемптон
Саутгемптон 1:2 Ливерпуль Бёрнли 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Кёльн Фейеноорд 1:3 Саутгемптон Гуанчжоу Фули 0:4 Саутгемптон Престон Норт Энд 1:3 Саутгемптон Альтах 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Хаддерсфилд Таун Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:3 Борнмут Уотфорд 1:1 Саутгемптон Ньюкасл 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон Саутгемптон 1:3 Ливерпуль Брайтон 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:1 Тоттенхэм
Борнмут Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Борнмут 3:1 Эвертон Лестер 3:1 Борнмут Борнмут 0:0 Форест Грин Борнмут 1:3 Манчестер Сити
Астон Вилла 1:2 Борнмут Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 3:0 Лион Борнмут 3:4 Лацио Брентфорд 1:3 Борнмут Вест Бромвич 0:0 Борнмут Жирона 2:1 Борнмут Борнмут 3:2 Уимблдон Кристал Пэлас 5:3 Борнмут Борнмут 1:0 Тоттенхэм Саутгемптон 3:3 Борнмут Борнмут 0:1 Фулхэм Брайтон 0:5 Борнмут Борнмут 1:3 Бёрнли Лестер 2:0 Борнмут Борнмут 2:2 Ньюкасл

Последние игры между собой

Саутгемптон: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 2
Борнмут: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 7
Саутгемптон 3:3 Борнмут Премьер-лига Борнмут 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:1 Борнмут Премьер-лига Борнмут 1:1 Саутгемптон Премьер-лига
Саутгемптон 0:0 Борнмут Премьер-лига Борнмут 1:3 Саутгемптон Премьер-лига Борнмут 2:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Борнмут Премьер-лига Борнмут 0:1 Саутгемптон Товарищеские матчи Борнмут 1:3 Саутгемптон Первая лига Саутгемптон 2:0 Борнмут Первая лига Саутгемптон 2:0 Борнмут Кубок Carling Борнмут 2:1 Саутгемптон Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
2. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 16 - 6 10
3. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 11 - 6 8
4. Манчестер Юнайтед Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
5. Лестер Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
6. Челси Заявка 5 2 2 1 11 - 11 8
7. Арсенал Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
8. Вест Хэм Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
9. Борнмут Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
10. Саутгемптон Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
11. Эвертон Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
12. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 3 - 6 7
13. Норвич Заявка 5 2 0 3 9 - 12 6
14. Бёрнли Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
15. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
16. Брайтон Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
17. Астон Вилла Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
18. Ньюкасл Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
19. Вулверхэмптон Заявка 5 0 3 2 6 - 10 3
20. Уотфорд Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Саутгемптон - Борнмут
Саутгемптон
75.2% (115)
Ничья
24.2% (37)
Борнмут
0.7% (1)
2:1 Саутгемптон
44.4% (68)
1:0 Саутгемптон
19% (29)
1:1 Ничья
17.6% (27)
2:0 Саутгемптон
8.5% (13)
2:2 Ничья
5.2% (8)
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