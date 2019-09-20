Англия: Премьер-лига 2019-2020
Саутгемптон
Позже
Стадион: Сент-Мэрис
Борнмут
28
Ганн
Энгус
35
Беднарек
Ян
38
Дансо
Кевин
14
Ромеу
Ориоль
10
Адамс
Че
17
Стэйси
Джек
3
Кук
Стив
21
Рико
Диего
22
Уилсон
Гарри
- Основной состав
-
28 Ганн ЭнгусВратарь
- Защитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
-
38 Дансо КевинЗащитник
- Полузащитник
-
14 Ромеу ОриольПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Адамс ЧеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Стэйси ДжекЗащитник
-
3 Кук СтивЗащитник
- Защитник
-
21 Рико ДиегоЗащитник
-
22 Уилсон ГарриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Мефам КрисЗащитник
- Полузащитник
-
16 Кук ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Айб ДжордонПолузащитник
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Саутгемптон Последние 20 матчей: +10 =5 -5Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Фулхэм 0:1 Саутгемптон Брайтон 0:2 Саутгемптон
Саутгемптон 1:2 Ливерпуль Бёрнли 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Кёльн Фейеноорд 1:3 Саутгемптон Гуанчжоу Фули 0:4 Саутгемптон Престон Норт Энд 1:3 Саутгемптон Альтах 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Хаддерсфилд Таун Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:3 Борнмут Уотфорд 1:1 Саутгемптон Ньюкасл 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон Саутгемптон 1:3 Ливерпуль Брайтон 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:1 Тоттенхэм
Борнмут Последние 20 матчей: +8 =4 -8Борнмут 3:1 Эвертон Лестер 3:1 Борнмут Борнмут 0:0 Форест Грин Борнмут 1:3 Манчестер Сити
Астон Вилла 1:2 Борнмут Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 3:0 Лион Борнмут 3:4 Лацио Брентфорд 1:3 Борнмут Вест Бромвич 0:0 Борнмут Жирона 2:1 Борнмут Борнмут 3:2 Уимблдон Кристал Пэлас 5:3 Борнмут Борнмут 1:0 Тоттенхэм Саутгемптон 3:3 Борнмут Борнмут 0:1 Фулхэм Брайтон 0:5 Борнмут Борнмут 1:3 Бёрнли Лестер 2:0 Борнмут Борнмут 2:2 Ньюкасл
Последние игры между собой
Саутгемптон: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 2
Борнмут: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 7
Саутгемптон 0:0 Борнмут Премьер-лига Борнмут 1:3 Саутгемптон Премьер-лига Борнмут 2:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Борнмут Премьер-лига Борнмут 0:1 Саутгемптон Товарищеские матчи Борнмут 1:3 Саутгемптон Первая лига Саутгемптон 2:0 Борнмут Первая лига Саутгемптон 2:0 Борнмут Кубок Carling Борнмут 2:1 Саутгемптон Товарищеские матчи
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 4
|15
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|16 - 6
|10
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 6
|8
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|5.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|6.
|Челси
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 11
|8
|7.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|9.
|Борнмут
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|11.
|Эвертон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 6
|7
|13.
|Норвич
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 12
|6
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|15.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|16.
|Брайтон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 10
|3
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
Саутгемптон
75.2% (115)
Ничья
24.2% (37)
Борнмут
0.7% (1)
2:1 Саутгемптон
44.4% (68)
1:0 Саутгемптон
19% (29)
1:1 Ничья
17.6% (27)
2:0 Саутгемптон
8.5% (13)
2:2 Ничья
5.2% (8)
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