Англия: Премьер-лига 2019-2020
Эвертон
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Стадион: Гудисон Парк
Шеффилд Юнайтед
Предыдущие игры
Эвертон Последние 20 матчей: +8 =7 -5Борнмут 3:1 Эвертон Эвертон 3:2 Вулверхэмптон Линкольн Сити 2:4 Эвертон Астон Вилла 2:0 Эвертон
Эвертон 1:0 Уотфорд Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Вердер 0:0 Эвертон Эвертон 1:3 Майнц Эвертон 0:1 Севилья Уиган 0:0 Эвертон Монако 0:1 Эвертон Сьон 0:0 Эвертон Карионбанги Шаркс 1:1 Эвертон Тоттенхэм 2:2 Эвертон Эвертон 2:0 Бёрнли Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Эвертон 4:0 Манчестер Юнайтед Фулхэм 2:0 Эвертон Эвертон 1:0 Арсенал Вест Хэм 0:2 Эвертон
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =5 -4Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Блэкберн Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер
Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед Реймс 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Мэтлок Таун Барнсли 1:4 Шеффилд Юнайтед Честерфилд 0:5 Шеффилд Юнайтед Нортгемптон 0:2 Шеффилд Юнайтед Бёртон 2:1 Шеффилд Юнайтед Бетис 0:1 Шеффилд Юнайтед Сток Сити 2:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Ипсвич Халл Сити 0:3 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Ноттингем Форест Шеффилд Юнайтед 1:1 Миллуолл Бирмингем 1:1 Шеффилд Юнайтед Престон Норт Энд 0:1 Шеффилд Юнайтед
Последние игры между собой
Эвертон: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Шеффилд Юнайтед: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 4
|15
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|16 - 6
|10
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 6
|8
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|5.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|6.
|Челси
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 11
|8
|7.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|9.
|Борнмут
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|11.
|Эвертон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 6
|7
|13.
|Норвич
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 12
|6
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|15.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|16.
|Брайтон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 10
|3
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
Эвертон
90.9% (40)
Ничья
6.8% (3)
Шеффилд Юнайтед
2.3% (1)
2:1 Эвертон
38.6% (17)
2:0 Эвертон
22.7% (10)
1:0 Эвертон
15.9% (7)
3:1 Эвертон
6.8% (3)
2:2 Ничья
4.5% (2)
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