Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Эвертон
 
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Стадион:
Шеффилд Юнайтед

Предыдущие игры

Эвертон Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Борнмут 3:1 Эвертон Эвертон 3:2 Вулверхэмптон Линкольн Сити 2:4 Эвертон Астон Вилла 2:0 Эвертон
Эвертон 1:0 Уотфорд Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Вердер 0:0 Эвертон Эвертон 1:3 Майнц Эвертон 0:1 Севилья Уиган 0:0 Эвертон Монако 0:1 Эвертон Сьон 0:0 Эвертон Карионбанги Шаркс 1:1 Эвертон Тоттенхэм 2:2 Эвертон Эвертон 2:0 Бёрнли Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Эвертон 4:0 Манчестер Юнайтед Фулхэм 2:0 Эвертон Эвертон 1:0 Арсенал Вест Хэм 0:2 Эвертон
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Блэкберн Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер
Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед Реймс 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Мэтлок Таун Барнсли 1:4 Шеффилд Юнайтед Честерфилд 0:5 Шеффилд Юнайтед Нортгемптон 0:2 Шеффилд Юнайтед Бёртон 2:1 Шеффилд Юнайтед Бетис 0:1 Шеффилд Юнайтед Сток Сити 2:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Ипсвич Халл Сити 0:3 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Ноттингем Форест Шеффилд Юнайтед 1:1 Миллуолл Бирмингем 1:1 Шеффилд Юнайтед Престон Норт Энд 0:1 Шеффилд Юнайтед

Последние игры между собой

Эвертон: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Шеффилд Юнайтед: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Эвертон 3:1 Шеффилд Юнайтед Кубок Carling
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
2. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 16 - 6 10
3. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 11 - 6 8
4. Манчестер Юнайтед Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
5. Лестер Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
6. Челси Заявка 5 2 2 1 11 - 11 8
7. Арсенал Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
8. Вест Хэм Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
9. Борнмут Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
10. Саутгемптон Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
11. Эвертон Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
12. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 3 - 6 7
13. Норвич Заявка 5 2 0 3 9 - 12 6
14. Бёрнли Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
15. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
16. Брайтон Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
17. Астон Вилла Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
18. Ньюкасл Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
19. Вулверхэмптон Заявка 5 0 3 2 6 - 10 3
20. Уотфорд Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Шеффилд Юнайтед

    До начала игры, которая состоится 21.09.2019, осталось 2 дня 15 часов 9 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Эвертон - Шеффилд Юнайтед
    Эвертон
    90.9% (40)
    Ничья
    6.8% (3)
    Шеффилд Юнайтед
    2.3% (1)
    2:1 Эвертон
    38.6% (17)
    2:0 Эвертон
    22.7% (10)
    1:0 Эвертон
    15.9% (7)
    3:1 Эвертон
    6.8% (3)
    2:2 Ничья
    4.5% (2)
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