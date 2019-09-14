Россия: Премьер-лига 2019-2020
Тамбов
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Стадион: Мордовия Арена
Ростов
Предыдущие игры
Тамбов Последние 20 матчей: +8 =5 -7Тамбов 0:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Тамбов Тамбов 0:2 Динамо Москва Тамбов 0:2 Краснодар
Оренбург 2:2 Тамбов Тамбов 0:1 Арсенал Тула Тамбов 2:0 Спартак Москва Локомотив Москва 2:1 Тамбов Зенит 2:1 Тамбов Рубин 0:0 Тамбов Белшина 0:2 Тамбов Динамо Минск 2:3 Тамбов Шахтёр Солигорск 1:3 Тамбов Локомотив Гомель 0:1 Тамбов Тамбов 2:1 Зенит-2 Тамбов 1:0 Ротор Химки 2:0 Тамбов Тамбов 0:0 Факел Спартак-2 2:2 Тамбов Тамбов 1:0 Шинник
Ростов Последние 20 матчей: +9 =5 -6Ростов 2:1 Ахмат Локомотив Москва 1:2 Ростов Ростов 2:1 Рубин Уфа 2:0 Ростов
Ростов 1:0 Крылья Советов Урал 2:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 2:2 Спартак Москва Ростов 2:1 Оренбург Ганновер 96 2:1 Ростов ЦСКА Москва 1:2 Ростов Краснодар 3:0 Ростов Ростов 2:0 Спартак Москва Ахмат 1:0 Ростов Ростов 1:0 Зенит Ростов 0:2 Локомотив Москва Динамо Москва 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Анжи 1:1 Ростов Ростов 1:2 Локомотив Москва
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 9
|20
|2.
|Зенит
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|13 - 4
|20
|3.
|Ростов
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 12
|20
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 6
|19
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 10
|14
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 13
|13
|8.
|Урал
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 19
|13
|9.
|Уфа
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|10.
|Рубин
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 10
|10
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|6 - 6
|10
|12.
|Оренбург
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 15
|8
|13.
|Ахмат
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 14
|8
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 15
|7
|15.
|Сочи
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 11
|6
|16.
|Тамбов
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
Тамбов
9.1% (4)
Ничья
22.7% (10)
Ростов
68.2% (30)
1:2 Ростов
43.2% (19)
1:1 Ничья
20.5% (9)
0:1 Ростов
11.4% (5)
0:2 Ростов
6.8% (3)
2:1 Тамбов
4.5% (2)
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