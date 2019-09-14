Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Тамбов
 
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Ростов

Предыдущие игры

Тамбов Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Тамбов 0:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Тамбов Тамбов 0:2 Динамо Москва Тамбов 0:2 Краснодар
Оренбург 2:2 Тамбов Тамбов 0:1 Арсенал Тула Тамбов 2:0 Спартак Москва Локомотив Москва 2:1 Тамбов Зенит 2:1 Тамбов Рубин 0:0 Тамбов Белшина 0:2 Тамбов Динамо Минск 2:3 Тамбов Шахтёр Солигорск 1:3 Тамбов Локомотив Гомель 0:1 Тамбов Тамбов 2:1 Зенит-2 Тамбов 1:0 Ротор Химки 2:0 Тамбов Тамбов 0:0 Факел Спартак-2 2:2 Тамбов Тамбов 1:0 Шинник
Ростов Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Ростов 2:1 Ахмат Локомотив Москва 1:2 Ростов Ростов 2:1 Рубин Уфа 2:0 Ростов
Ростов 1:0 Крылья Советов Урал 2:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 2:2 Спартак Москва Ростов 2:1 Оренбург Ганновер 96 2:1 Ростов ЦСКА Москва 1:2 Ростов Краснодар 3:0 Ростов Ростов 2:0 Спартак Москва Ахмат 1:0 Ростов Ростов 1:0 Зенит Ростов 0:2 Локомотив Москва Динамо Москва 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Анжи 1:1 Ростов Ростов 1:2 Локомотив Москва
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Краснодар Заявка 9 6 2 1 19 - 9 20
2. Зенит Заявка 9 6 2 1 13 - 4 20
3. Ростов Заявка 9 6 2 1 16 - 12 20
4. ЦСКА Москва Заявка 9 6 1 2 12 - 6 19
5. Локомотив Москва Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
6. Спартак Москва Заявка 9 4 2 3 11 - 10 14
7. Арсенал Тула Заявка 9 4 1 4 12 - 13 13
8. Урал Заявка 9 4 1 4 16 - 19 13
9. Уфа Заявка 9 3 2 4 10 - 10 11
10. Рубин Заявка 9 3 1 5 6 - 10 10
11. Динамо Москва Заявка 9 2 4 3 6 - 6 10
12. Оренбург Заявка 9 2 2 5 11 - 15 8
13. Ахмат Заявка 9 2 2 5 6 - 14 8
14. Крылья Советов Заявка 9 2 1 6 12 - 15 7
15. Сочи Заявка 9 1 3 5 5 - 11 6
16. Тамбов Заявка 9 1 2 6 7 - 14 5
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Тамбов - Ростов

    До начала игры, которая состоится 21.09.2019, осталось 2 дня 17 часов 9 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Тамбов - Ростов
    Тамбов
    9.1% (4)
    Ничья
    22.7% (10)
    Ростов
    68.2% (30)
    1:2 Ростов
    43.2% (19)
    1:1 Ничья
    20.5% (9)
    0:1 Ростов
    11.4% (5)
    0:2 Ростов
    6.8% (3)
    2:1 Тамбов
    4.5% (2)
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