Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Предыдущие игры

Арсенал Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Айнтрахт Фр 0:3 Арсенал Уотфорд 2:2 Арсенал Арсенал 2:2 Тоттенхэм Ливерпуль 3:1 Арсенал
Арсенал 2:1 Бёрнли Ньюкасл 0:1 Арсенал Барселона 2:1 Арсенал Анже 1:1 Арсенал Арсенал 1:2 Лион Реал Мадрид 2:2 Арсенал Арсенал 3:0 Фиорентина Арсенал 2:1 Бавария Колорадо Рэпидс 0:3 Арсенал Борэм Вуд 3:3 Арсенал Челси 4:1 Арсенал Арсенал 4:0 ЛАСК Бёрнли 1:3 Арсенал Валенсия 2:4 Арсенал Арсенал 1:1 Брайтон Арсенал 3:1 Валенсия
Астон Вилла Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:0 Астон Вилла Крю Александра 1:6 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Эвертон
Астон Вилла 1:2 Борнмут Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла РБ Лейпциг 1:3 Астон Вилла Чарльтон 1:4 Астон Вилла Уолсолл 1:5 Астон Вилла Шрусбери Таун 0:1 Астон Вилла Миннесота Юнайтед 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Дерби Вест Бромвич 1:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Вест Бромвич Астон Вилла 1:2 Норвич Лидс 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Миллуолл Болтон 0:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Бристоль Сити Ротерхэм 1:2 Астон Вилла

Последние игры между собой

Арсенал: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Астон Вилла: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Арсенал 4:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 4:0 Астон Вилла Кубок Арсенал 5:0 Астон Вилла Премьер-лига
Астон Вилла 0:3 Арсенал Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:3 Астон Вилла Премьер-лига Арсенал 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Арсенал 3:2 Астон Вилла Кубок Астон Вилла 1:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:4 Арсенал Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 0:2 Астон Вилла Премьер-лига Арсенал 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Арсенал Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
2. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 16 - 6 10
3. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 11 - 6 8
4. Манчестер Юнайтед Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
5. Лестер Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
6. Челси Заявка 5 2 2 1 11 - 11 8
7. Арсенал Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
8. Вест Хэм Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
9. Борнмут Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
10. Саутгемптон Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
11. Эвертон Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
12. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 3 - 6 7
13. Норвич Заявка 5 2 0 3 9 - 12 6
14. Бёрнли Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
15. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
16. Брайтон Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
17. Астон Вилла Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
18. Ньюкасл Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
19. Вулверхэмптон Заявка 5 0 3 2 6 - 10 3
20. Уотфорд Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Астон Вилла

    До начала игры, которая состоится 22.09.2019, осталось 2 дня 17 часов 33 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Арсенал - Астон Вилла
    Арсенал
    97.9% (46)
    Ничья
    2.1% (1)
    Астон Вилла
    0% (0)
    2:0 Арсенал
    42.6% (20)
    2:1 Арсенал
    29.8% (14)
    3:1 Арсенал
    8.5% (4)
    1:0 Арсенал
    6.4% (3)
    3:0 Арсенал
    4.3% (2)
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