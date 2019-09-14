Россия: Премьер-лига 2019-2020
Ахмат
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Стадион: Ахмат-Арена
Крылья Советов
Предыдущие игры
Ахмат Последние 20 матчей: +9 =5 -6Ростов 2:1 Ахмат Ахмат 1:1 Тамбов ЦСКА Москва 3:0 Ахмат Зенит 0:0 Ахмат
Ахмат 1:3 Спартак Москва Ахмат 2:1 Оренбург Рубин 1:0 Ахмат Урал 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Краснодар Ахмат 1:0 Хольштайн Киль Ахмат 1:1 Интер Запрешич Ахмат 3:0 Штурм Ахмат 5:1 ДАК Ахмат 2:1 Фехервар Ахмат 3:2 Марибор Ахмат 1:0 Ростов ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Ахмат 2:1 Крылья Советов Ахмат 1:1 Зенит Динамо Москва 0:0 Ахмат
Крылья Советов Последние 20 матчей: +5 =2 -13Краснодар 4:2 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Динамо Москва Крылья Советов 1:2 Спартак Москва Урал 1:3 Крылья Советов
Ростов 1:0 Крылья Советов Крылья Советов 1:2 Локомотив Москва Уфа 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:3 Арсенал Тула Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва Крылья Советов 2:1 Краснодар Крылья Советов 2:1 Целе Крылья Советов 1:2 Хайдук Крылья Советов 0:1 Баник Острава Крылья Советов 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:3 Крылья Советов ЦСКА Москва 6:0 Крылья Советов Крылья Советов 1:2 Спартак Москва Ахмат 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Уфа Зенит 4:2 Крылья Советов
Последние игры между собой
Ахмат: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Крылья Советов: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Ахмат 0:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:2 Ахмат Премьер-лига Крылья Советов 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Крылья Советов Премьер-лига Ахмат 4:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:1 Ахмат Премьер-лига Крылья Советов 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:3 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 3:2 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 4:3 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:3 Крылья Советов Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 9
|20
|2.
|Зенит
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|13 - 4
|20
|3.
|Ростов
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 12
|20
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 6
|19
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 10
|14
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 13
|13
|8.
|Урал
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 19
|13
|9.
|Уфа
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|10.
|Рубин
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 10
|10
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|6 - 6
|10
|12.
|Оренбург
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 15
|8
|13.
|Ахмат
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 14
|8
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 15
|7
|15.
|Сочи
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 11
|6
|16.
|Тамбов
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
Ахмат
63.2% (36)
Ничья
22.8% (13)
Крылья Советов
14% (8)
1:0 Ахмат
36.8% (21)
2:1 Ахмат
21.1% (12)
1:1 Ничья
19.3% (11)
1:2 Крылья Советов
10.5% (6)
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