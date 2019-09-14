Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Ахмат
 
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Стадион:
Крылья Советов

Предыдущие игры

Ахмат Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Ростов 2:1 Ахмат Ахмат 1:1 Тамбов ЦСКА Москва 3:0 Ахмат Зенит 0:0 Ахмат
Ахмат 1:3 Спартак Москва Ахмат 2:1 Оренбург Рубин 1:0 Ахмат Урал 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Краснодар Ахмат 1:0 Хольштайн Киль Ахмат 1:1 Интер Запрешич Ахмат 3:0 Штурм Ахмат 5:1 ДАК Ахмат 2:1 Фехервар Ахмат 3:2 Марибор Ахмат 1:0 Ростов ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Ахмат 2:1 Крылья Советов Ахмат 1:1 Зенит Динамо Москва 0:0 Ахмат
Крылья Советов Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Краснодар 4:2 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Динамо Москва Крылья Советов 1:2 Спартак Москва Урал 1:3 Крылья Советов
Ростов 1:0 Крылья Советов Крылья Советов 1:2 Локомотив Москва Уфа 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:3 Арсенал Тула Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва Крылья Советов 2:1 Краснодар Крылья Советов 2:1 Целе Крылья Советов 1:2 Хайдук Крылья Советов 0:1 Баник Острава Крылья Советов 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:3 Крылья Советов ЦСКА Москва 6:0 Крылья Советов Крылья Советов 1:2 Спартак Москва Ахмат 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Уфа Зенит 4:2 Крылья Советов

Последние игры между собой

Ахмат: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Крылья Советов: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Ахмат 2:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:2 Ахмат Премьер-лига Крылья Советов 1:3 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:0 Крылья Советов Премьер-лига
Ахмат 0:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:2 Ахмат Премьер-лига Крылья Советов 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Крылья Советов Премьер-лига Ахмат 4:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:1 Ахмат Премьер-лига Крылья Советов 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:3 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 3:2 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 4:3 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:3 Крылья Советов Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Краснодар Заявка 9 6 2 1 19 - 9 20
2. Зенит Заявка 9 6 2 1 13 - 4 20
3. Ростов Заявка 9 6 2 1 16 - 12 20
4. ЦСКА Москва Заявка 9 6 1 2 12 - 6 19
5. Локомотив Москва Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
6. Спартак Москва Заявка 9 4 2 3 11 - 10 14
7. Арсенал Тула Заявка 9 4 1 4 12 - 13 13
8. Урал Заявка 9 4 1 4 16 - 19 13
9. Уфа Заявка 9 3 2 4 10 - 10 11
10. Рубин Заявка 9 3 1 5 6 - 10 10
11. Динамо Москва Заявка 9 2 4 3 6 - 6 10
12. Оренбург Заявка 9 2 2 5 11 - 15 8
13. Ахмат Заявка 9 2 2 5 6 - 14 8
14. Крылья Советов Заявка 9 2 1 6 12 - 15 7
15. Сочи Заявка 9 1 3 5 5 - 11 6
16. Тамбов Заявка 9 1 2 6 7 - 14 5
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Крылья Советов

    До начала игры, которая состоится 21.09.2019, осталось 2 дня 12 часов 9 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Ахмат - Крылья Советов
    Ахмат
    63.2% (36)
    Ничья
    22.8% (13)
    Крылья Советов
    14% (8)
    1:0 Ахмат
    36.8% (21)
    2:1 Ахмат
    21.1% (12)
    1:1 Ничья
    19.3% (11)
    1:2 Крылья Советов
    10.5% (6)
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