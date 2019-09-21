Польша: Экстракласса 2019-2020

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  4. Экстракласса 2019-2020
Шлёнск
3:4
Второй тайм: 87'

Стадион:
Заглембе Любин
0'
1:0
22' Гол
Экспозито Эрик
24' Желтая карточка
Штиглец Дино
1:1
32' Пенальти
Стажиньски Филип
2:1
38' Гол
Экспозито Эрик
45' Желтая карточка
Голла Войцех
2:2
45' Гол
Копац Бартош
2:3
63' Гол
Живец Саша
3:3
65' Гол
Штиглец Дино
3:4
68' Гол
Слиш Бартош
87'
1
Путноцки
Матуш
28
Брозь
Лукаш
5
Пуэрто
Исраэль
14
Голла
Войцех
4
Штиглец
Дино
21
Jakub
Labojko
6
Храпек
Михал
8
Плахета
Пшемыслав
7
Пих
Роберт
18
Мусонда
Лубамба
9
Экспозито
Эрик
12
Флоренц
Конрад
44
Alan
Czerwinski
2
Копац
Бартош
33
Гулдан
Любомир
3
Балич
Саша
24
Тосик
Якуб
99
Слиш
Бартош
7
Живец
Саша
18
Стажиньски
Филип
39
Бохар
Дамьян
9
Сирк
Рок
Шлёнск
4-2-3-1
Заглембе Любин
4-2-3-1

Ход матча

22'
Экспозито Эрик
(Штиглец Дино)
1:0
24'
Штиглец Дино
 
32'
1:1
Стажиньски Филип
38'
Экспозито Эрик
(Пих Роберт)
2:1
45'
Голла Войцех
 
45'
2:2
Копац Бартош
(Гулдан Любомир)
63'
2:3
Живец Саша
(Бохар Дамьян)
65'
Штиглец Дино
3:3
68'
3:4
Слиш Бартош
69'
 
Домбровски Мацей
Сирк Рок
72'
Маркович Филип
Пих Роберт
 

Предыдущие игры

Шлёнск Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Гурник Забже 0:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Шлёнск 2:1 Краковия
Лех 1:3 Шлёнск Легия 0:0 Шлёнск Шлёнск 2:1 Пяст Висла Краков 0:1 Шлёнск Шлёнск 4:0 Арка Гдыня Медзь 0:2 Шлёнск Шлёнск 2:1 Висла Плоцк Заглембе Сосновец 2:4 Шлёнск Висла Краков 1:1 Шлёнск Шлёнск 1:2 Гурник Забже Корона Кельце 2:0 Шлёнск Шлёнск 0:1 Гурник Забже Висла Плоцк 2:0 Шлёнск Шлёнск 0:0 Медзь Арка Гдыня 0:2 Шлёнск Легия 1:0 Шлёнск
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Заглембе Любин 5:0 Висла Плоцк Висла Краков 4:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:3 Пяст Легия 1:0 Заглембе Любин
Заглембе Любин 2:0 Арка Гдыня Заглембе Любин 2:2 Ягеллония Гурник Забже 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Краковия Спарта Роттердам 1:0 Заглембе Любин Легия 2:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:2 Краковия Лехия Гданьск 1:1 Заглембе Любин Лех 1:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Ягеллония Пяст 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:3 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Гурник Забже Висла Плоцк 0:1 Заглембе Любин

Последние игры между собой

Шлёнск: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Заглембе Любин: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Шлёнск 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 4:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:0 Шлёнск Экстракласса
Заглембе Любин 2:0 Шлёнск Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:1 Заглембе Любин Экстракласса Шлёнск 0:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 4:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:2 Заглембе Любин Экстракласса Шлёнск 2:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:5 Шлёнск Экстракласса Заглембе Любин 0:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:0 Заглембе Любин Экстракласса
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 8 5 2 1 9 - 4 17
2. Краковия 8 5 1 2 14 - 8 16
3. Ягеллония 9 4 4 1 15 - 8 16
4. Шлёнск 3:4 9 4 4 1 13 - 9 16
5. Лехия Гданьск 9 4 4 1 11 - 7 16
6. Легия 8 4 2 2 10 - 7 14
7. Пяст 9 4 2 3 10 - 8 14
8. Лех 9 3 3 3 14 - 12 12
9. Висла Краков 8 3 2 3 12 - 8 11
10. Гурник Забже 8 3 2 3 7 - 6 11
11. Заглембе Любин 4:3 9 3 2 4 16 - 15 11
12. Висла Плоцк 8 3 1 4 7 - 15 10
13. Ракув 9 3 0 6 10 - 14 9
14. Арка Гдыня 9 2 2 5 7 - 14 8
15. Корона Кельце 9 1 2 6 4 - 13 5
16. ЛКС Лодзь 9 1 1 7 7 - 18 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Wroclaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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