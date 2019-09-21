Польша: Экстракласса 2019-2020
Шлёнск
3:4
Второй тайм: 87'
Стадион: Городской стадион Вроцлава
Заглембе Любин
1:0
22' ГолЭкспозито Эрик
24' Желтая карточкаШтиглец Дино
1:1
32' ПенальтиСтажиньски Филип
2:1
38' ГолЭкспозито Эрик
45' Желтая карточкаГолла Войцех
2:2
45' ГолКопац Бартош
2:3
63' ГолЖивец Саша
3:3
65' ГолШтиглец Дино
3:4
68' ГолСлиш Бартош
28
Брозь
Лукаш
14
Голла
Войцех
24
Тосик
Якуб
99
Слиш
Бартош
39
Бохар
Дамьян
9
Сирк
Рок
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Брозь ЛукашЗащитник
- Защитник
-
14 Голла ВойцехЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Vitezslav Lavicka
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Тосик ЯкубПолузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
-
9 Сирк РокНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
16 Жира ПавелПолузащитник
-
11 Тойти МатиашПолузащитник
-
-
-
55 Damian Oko
-
-
Главный тренер: Ben van Dael
Ход матча
22'
1:0
24'
32'
1:1
38'
2:1
45'
45'
2:2
63'
2:3
65'
3:3
68'
3:4
Предыдущие игры
Шлёнск Последние 20 матчей: +9 =6 -5Гурник Забже 0:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Шлёнск 2:1 Краковия
Лех 1:3 Шлёнск Легия 0:0 Шлёнск Шлёнск 2:1 Пяст Висла Краков 0:1 Шлёнск Шлёнск 4:0 Арка Гдыня Медзь 0:2 Шлёнск Шлёнск 2:1 Висла Плоцк Заглембе Сосновец 2:4 Шлёнск Висла Краков 1:1 Шлёнск Шлёнск 1:2 Гурник Забже Корона Кельце 2:0 Шлёнск Шлёнск 0:1 Гурник Забже Висла Плоцк 2:0 Шлёнск Шлёнск 0:0 Медзь Арка Гдыня 0:2 Шлёнск Легия 1:0 Шлёнск
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +6 =6 -8Заглембе Любин 5:0 Висла Плоцк Висла Краков 4:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:3 Пяст Легия 1:0 Заглембе Любин
Заглембе Любин 2:0 Арка Гдыня Заглембе Любин 2:2 Ягеллония Гурник Забже 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Краковия Спарта Роттердам 1:0 Заглембе Любин Легия 2:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:2 Краковия Лехия Гданьск 1:1 Заглембе Любин Лех 1:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Ягеллония Пяст 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:3 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Гурник Забже Висла Плоцк 0:1 Заглембе Любин
Последние игры между собой
Шлёнск: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Заглембе Любин: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Заглембе Любин 2:0 Шлёнск Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:1 Заглембе Любин Экстракласса Шлёнск 0:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 4:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:2 Заглембе Любин Экстракласса Шлёнск 2:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:5 Шлёнск Экстракласса Заглембе Любин 0:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:0 Заглембе Любин Экстракласса
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|8
|5
|2
|1
|9 - 4
|17
|2.
|Краковия
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|3.
|Ягеллония
|9
|4
|4
|1
|15 - 8
|16
|4.
|Шлёнск
|3:4
|9
|4
|4
|1
|13 - 9
|16
|5.
|Лехия Гданьск
|9
|4
|4
|1
|11 - 7
|16
|6.
|Легия
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|7.
|Пяст
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|8.
|Лех
|9
|3
|3
|3
|14 - 12
|12
|9.
|Висла Краков
|8
|3
|2
|3
|12 - 8
|11
|10.
|Гурник Забже
|8
|3
|2
|3
|7 - 6
|11
|11.
|Заглембе Любин
|4:3
|9
|3
|2
|4
|16 - 15
|11
|12.
|Висла Плоцк
|8
|3
|1
|4
|7 - 15
|10
|13.
|Ракув
|9
|3
|0
|6
|10 - 14
|9
|14.
|Арка Гдыня
|9
|2
|2
|5
|7 - 14
|8
|15.
|Корона Кельце
|9
|1
|2
|6
|4 - 13
|5
|16.
|ЛКС Лодзь
|9
|1
|1
|7
|7 - 18
|4
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