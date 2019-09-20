Польша: Экстракласса 2019-2020
0:1
22' ГолPatryk Klimala
25
Тиба
Педру
24
Амарал
Жоау
17
Рунье
Иван
31
Bartosz
Bida
11
Имас
Хесус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Млечко МилошВратарь
-
19 Цывка ТомашЗащитник
-
10 Йевтич ДаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
15 Jakub Moder
-
-
Главный тренер: Dariusz Zuraw
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Рунье ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Bartosz BidaПолузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Камара ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Мамрот Иренеуш
Ход матча
22'
0:1
Предыдущие игры
Лех Последние 20 матчей: +8 =5 -7Лехия Гданьск 2:1 Лех Лех 1:2 Краковия Ракув 2:3 Лех Арка Гдыня 0:0 Лех
Ягеллония Последние 20 матчей: +10 =4 -6Ягеллония 0:0 Легия Корона Кельце 0:2 Ягеллония Ягеллония 3:2 Висла Краков Ягеллония 3:1 Гурник Забже
Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Заглембе Любин 2:2 Ягеллония Ягеллония 0:1 Ракув Арка Гдыня 0:3 Ягеллония Лехия Гданьск 2:0 Ягеллония Ягеллония 1:0 Легия Пяст 2:1 Ягеллония Ягеллония 4:2 Погонь Щецин Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Заглембе Любин 2:0 Ягеллония Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 3:3 Лех Лех 0:2 Ягеллония Ягеллония 2:1 Медзь Ягеллония 2:1 Заглембе Сосновец Легия 3:0 Ягеллония
Последние игры между собой
Лех: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Ягеллония: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Лех 5:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:1 Лех Экстракласса Ягеллония 2:2 Лех Экстракласса Ягеллония 2:1 Лех Экстракласса Лех 0:2 Ягеллония Экстракласса Лех 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:0 Лех Экстракласса Лех 1:3 Ягеллония Ekstraklasa Final Round Лех 2:0 Ягеллония Экстракласса Лех 4:2 Ягеллония Кубок Польши Ягеллония 1:0 Лех Экстракласса Лех 6:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:0 Лех Экстракласса Ягеллония 0:1 Лех Экстракласса Лех 0:2 Ягеллония Экстракласса Лех 4:1 Ягеллония Экстракласса
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|1:0
|9
|5
|3
|1
|15 - 7
|18
|2.
|Погонь Щецин
|8
|5
|2
|1
|9 - 4
|17
|3.
|Краковия
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|4.
|Шлёнск
|8
|4
|4
|0
|10 - 5
|16
|5.
|Легия
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|6.
|Пяст
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|7.
|Лехия Гданьск
|8
|3
|4
|1
|9 - 7
|13
|8.
|Висла Краков
|8
|3
|2
|3
|12 - 8
|11
|9.
|Гурник Забже
|8
|3
|2
|3
|7 - 6
|11
|10.
|Лех
|0:1
|9
|3
|2
|4
|13 - 12
|11
|11.
|Висла Плоцк
|8
|3
|1
|4
|7 - 15
|10
|12.
|Ракув
|9
|3
|0
|6
|10 - 14
|9
|13.
|Заглембе Любин
|8
|2
|2
|4
|12 - 12
|8
|14.
|Корона Кельце
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|15.
|Арка Гдыня
|8
|1
|2
|5
|3 - 13
|5
|16.
|ЛКС Лодзь
|8
|1
|1
|6
|6 - 14
|4
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