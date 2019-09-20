Польша: Экстракласса 2019-2020

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Лех
0:1
Первый тайм: 29'

Стадион:
Ягеллония
0'
0:1
22' Гол
Patryk Klimala
29'
1
Ван
дер
Харт
Микки
27
Пухач
Тымотеуш
4
Рогне
Томас
37
Шатка
Любомир
2
Гумни
Роберт
38
Jakub
Kaminski
25
Тиба
Педру
6
Karlo
Muhar
7
Юзвяк
Камиль
24
Амарал
Жоау
8
Томчик
Павел
96
Венгларз
Дамиан
7
Вуйцицки
Якуб
17
Рунье
Иван
15
Zoran
Arsenic
12
Гильерме
Хауберт
26
Поспишил
Мартин
6
Романчук
Тарас
31
Bartosz
Bida
11
Имас
Хесус
77
Коштал
Мартин
9
Patryk
Klimala
Лех
4-4-1-1
Ягеллония
4-2-3-1

Ход матча

22'
0:1
Patryk Klimala
(Bartosz Bida)

Предыдущие игры

Лех Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Лехия Гданьск 2:1 Лех Лех 1:2 Краковия Ракув 2:3 Лех Арка Гдыня 0:0 Лех
Лех 1:3 Шлёнск ЛКС Лодзь 1:2 Лех Лех 4:0 Висла Плоцк Пяст 1:1 Лех Лех 2:0 Витесс Лех 2:1 Митьюлланд Лех 1:0 Брондбю Пяст 1:0 Лех Лех 2:1 Лехия Гданьск Краковия 1:0 Лех Лех 1:1 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:1 Лех Лех 1:0 Легия Ягеллония 3:3 Лех Лех 0:2 Ягеллония Лехия Гданьск 1:0 Лех
Ягеллония Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Ягеллония 0:0 Легия Корона Кельце 0:2 Ягеллония Ягеллония 3:2 Висла Краков Ягеллония 3:1 Гурник Забже
Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Заглембе Любин 2:2 Ягеллония Ягеллония 0:1 Ракув Арка Гдыня 0:3 Ягеллония Лехия Гданьск 2:0 Ягеллония Ягеллония 1:0 Легия Пяст 2:1 Ягеллония Ягеллония 4:2 Погонь Щецин Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Заглембе Любин 2:0 Ягеллония Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 3:3 Лех Лех 0:2 Ягеллония Ягеллония 2:1 Медзь Ягеллония 2:1 Заглембе Сосновец Легия 3:0 Ягеллония

Последние игры между собой

Лех: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Ягеллония: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Ягеллония 3:3 Лех Экстракласса Лех 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:2 Лех Экстракласса Лех 0:2 Ягеллония Экстракласса
Лех 5:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:1 Лех Экстракласса Ягеллония 2:2 Лех Экстракласса Ягеллония 2:1 Лех Экстракласса Лех 0:2 Ягеллония Экстракласса Лех 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:0 Лех Экстракласса Лех 1:3 Ягеллония Ekstraklasa Final Round Лех 2:0 Ягеллония Экстракласса Лех 4:2 Ягеллония Кубок Польши Ягеллония 1:0 Лех Экстракласса Лех 6:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:0 Лех Экстракласса Ягеллония 0:1 Лех Экстракласса Лех 0:2 Ягеллония Экстракласса Лех 4:1 Ягеллония Экстракласса
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ягеллония 1:0 9 5 3 1 15 - 7 18
2. Погонь Щецин 8 5 2 1 9 - 4 17
3. Краковия 8 5 1 2 14 - 8 16
4. Шлёнск 8 4 4 0 10 - 5 16
5. Легия 8 4 2 2 10 - 7 14
6. Пяст 9 4 2 3 10 - 8 14
7. Лехия Гданьск 8 3 4 1 9 - 7 13
8. Висла Краков 8 3 2 3 12 - 8 11
9. Гурник Забже 8 3 2 3 7 - 6 11
10. Лех 0:1 9 3 2 4 13 - 12 11
11. Висла Плоцк 8 3 1 4 7 - 15 10
12. Ракув 9 3 0 6 10 - 14 9
13. Заглембе Любин 8 2 2 4 12 - 12 8
14. Корона Кельце 8 1 2 5 4 - 11 5
15. Арка Гдыня 8 1 2 5 3 - 13 5
16. ЛКС Лодзь 8 1 1 6 6 - 14 4
  • Первый тайм
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Patryk Klimala бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на INEA Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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