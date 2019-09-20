Польша: Экстракласса 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2019-2020
Пяст
0:1
Перерыв

Стадион:
Ракув
0'
0:1
6' Гол
Форбс Браун
14' Желтая карточка
Tomas Petrasek
15' Желтая карточка
Феликс Хорхе
19' Желтая карточка
Маларчик Пётр
33' Желтая карточка
Хэйтли Том
37' Желтая карточка
Ях Ярослав
26
Плах
Франтишек
88
Корун
Урош
22
Моква
Томаш
34
Пажишек
Пётр
2
Киркесков
Миккель
19
Sebastian
Milewski
6
Хэйтли
Том
11
Феликс
Хорхе
3
Йодловец
Томаш
21
Бадиа
Жерар
9
Маларчик
Пётр
1
Michal
Gliwa
33
Ях
Ярослав
2
Tomas
Petrasek
5
Emir
Azemovic
22
Скурась
Михал
17
Petr
Schwarz
10
Сапала
Игор
27
Бартл
Даниэл
30
Щепаньски
Милош
9
Sebastian
Musiolik
91
Форбс
Браун
Пяст
4-2-3-1
Ракув
3-4-2-1

Ход матча

6'
0:1
Форбс Браун
(Щепаньски Милош)
14'
 
Tomas Petrasek
15'
Феликс Хорхе
 
19'
Маларчик Пётр
 
33'
Хэйтли Том
 
37'
 
Ях Ярослав

Предыдущие игры

Пяст Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Краковия 2:0 Пяст Пяст 1:2 Лехия Гданьск Заглембе Любин 0:3 Пяст Пяст 1:0 Висла Плоцк
ЛКС Лодзь 0:1 Пяст Пяст 0:0 Погонь Щецин Рига 2:1 Пяст Шлёнск 2:1 Пяст Пяст 3:2 Рига Пяст 1:1 Лех Пяст 1:2 БАТЭ Пяст 1:3 Лехия Гданьск БАТЭ 1:1 Пяст Пяст 1:0 Лех Погонь Щецин 0:0 Пяст Пяст 2:1 Ягеллония Легия 0:1 Пяст Пяст 3:1 Краковия Пяст 1:0 Заглембе Любин Лехия Гданьск 0:2 Пяст
Ракув Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Ракув 2:0 Арка Гдыня Легия 3:1 Ракув Ракув 2:3 Лех Ракув 2:1 Лехия Гданьск
Гурник Забже 1:0 Ракув Ракув 1:3 Краковия Ягеллония 0:1 Ракув Ракув 0:1 Корона Кельце Ракув 1:2 Вигры Сувалки Сандецья 2:2 Ракув Ракув 0:0 Тыхы ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Ракув 2:0 Подбескидзе Бытовия 2:2 Ракув Ракув 3:0 Варта Познань Ракув 0:1 Лехия Гданьск Сталь Мелец 3:1 Ракув Ракув 1:0 Гарбарния Краков Стомил Ольштын 1:1 Ракув Ракув 1:0 Нецеча
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 8 5 2 1 9 - 4 17
2. Краковия 8 5 1 2 14 - 8 16
3. Шлёнск 8 4 4 0 10 - 5 16
4. Ягеллония 8 4 3 1 14 - 7 15
5. Легия 8 4 2 2 10 - 7 14
6. Лехия Гданьск 8 3 4 1 9 - 7 13
7. Ракув 1:0 9 4 0 5 10 - 12 12
8. Висла Краков 8 3 2 3 12 - 8 11
9. Лех 8 3 2 3 13 - 11 11
10. Гурник Забже 8 3 2 3 7 - 6 11
11. Пяст 0:1 9 3 2 4 8 - 8 11
12. Висла Плоцк 8 3 1 4 7 - 15 10
13. Заглембе Любин 8 2 2 4 12 - 12 8
14. Корона Кельце 8 1 2 5 4 - 11 5
15. Арка Гдыня 8 1 2 5 3 - 13 5
16. ЛКС Лодзь 8 1 1 6 6 - 14 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    37'
    Ях Ярослав получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Хэйтли Том получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Маларчик Пётр получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Феликс Хорхе получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Tomas Petrasek получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Форбс Браун бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Piast. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...