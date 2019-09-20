Польша: Экстракласса 2019-2020
0:1
6' ГолФорбс Браун
14' Желтая карточкаTomas Petrasek
15' Желтая карточкаФеликс Хорхе
19' Желтая карточкаМаларчик Пётр
33' Желтая карточкаХэйтли Том
37' Желтая карточкаЯх Ярослав
88
Корун
Урош
22
Моква
Томаш
34
Пажишек
Пётр
11
Феликс
Хорхе
21
Бадиа
Жерар
33
Ях
Ярослав
17
Petr
Schwarz
10
Сапала
Игор
27
Бартл
Даниэл
91
Форбс
Браун
- Основной состав
- Вратарь
-
88 Корун УрошЗащитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
-
34 Пажишек ПётрЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Феликс ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Бадиа ЖерарПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Гук ТомашЗащитник
- Защитник
-
14 Голубек ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Ях ЯрославЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Petr SchwarzПолузащитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
-
27 Бартл ДаниэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Форбс БраунНападающий
- Запасные игроки
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Marek Papszun
Ход матча
6'
0:1
14'
15'
19'
33'
37'
Предыдущие игры
Пяст Последние 20 матчей: +10 =4 -6Краковия 2:0 Пяст Пяст 1:2 Лехия Гданьск Заглембе Любин 0:3 Пяст Пяст 1:0 Висла Плоцк
Ракув Последние 20 матчей: +7 =4 -9Ракув 2:0 Арка Гдыня Легия 3:1 Ракув Ракув 2:3 Лех Ракув 2:1 Лехия Гданьск
Гурник Забже 1:0 Ракув Ракув 1:3 Краковия Ягеллония 0:1 Ракув Ракув 0:1 Корона Кельце Ракув 1:2 Вигры Сувалки Сандецья 2:2 Ракув Ракув 0:0 Тыхы ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Ракув 2:0 Подбескидзе Бытовия 2:2 Ракув Ракув 3:0 Варта Познань Ракув 0:1 Лехия Гданьск Сталь Мелец 3:1 Ракув Ракув 1:0 Гарбарния Краков Стомил Ольштын 1:1 Ракув Ракув 1:0 Нецеча
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|8
|5
|2
|1
|9 - 4
|17
|2.
|Краковия
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|3.
|Шлёнск
|8
|4
|4
|0
|10 - 5
|16
|4.
|Ягеллония
|8
|4
|3
|1
|14 - 7
|15
|5.
|Легия
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|6.
|Лехия Гданьск
|8
|3
|4
|1
|9 - 7
|13
|7.
|Ракув
|1:0
|9
|4
|0
|5
|10 - 12
|12
|8.
|Висла Краков
|8
|3
|2
|3
|12 - 8
|11
|9.
|Лех
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|10.
|Гурник Забже
|8
|3
|2
|3
|7 - 6
|11
|11.
|Пяст
|0:1
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|12.
|Висла Плоцк
|8
|3
|1
|4
|7 - 15
|10
|13.
|Заглембе Любин
|8
|2
|2
|4
|12 - 12
|8
|14.
|Корона Кельце
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|15.
|Арка Гдыня
|8
|1
|2
|5
|3 - 13
|5
|16.
|ЛКС Лодзь
|8
|1
|1
|6
|6 - 14
|4
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