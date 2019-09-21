Польша: Экстракласса 2019-2020

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ЛКС Лодзь
0:2
Второй тайм: 49'

Стадион:
Арка Гдыня
0'
0:1
21' Гол
Схиртладзе Давит
33' Желтая карточка
Jan Grzesik
0:2
43' Гол
Схиртладзе Давит
47' Желтая карточка
Схиртладзе Давит
49'
1
Маляж
Аркадиуш
21
Jan
Grzesik
24
Kamil
Juraszek
2
Собоциньский
Ян
4
Artur
Bogusz
14
Guima
II
11
Dani
Ramirez
6
Maciej
Wolski
28
Пионтек
Лукаш
20
Pirulo
II
88
Rafal
Kujawa
1
Стейнбор
Павел
33
Збожень
Дамиан
3
Christian
Maghoma
17
Марциняк
Адам
10
Вейинович
Марко
27
Будзински
Марчин
46
Jakub
Wawszczyk
14
Налепа
Михал
II
7
Янковски
Мацей
9
Схиртладзе
Давит
22
Бусуладжич
Азер
ЛКС Лодзь
4-1-4-1
Арка Гдыня
3-2-4-1

Ход матча

21'
0:1
Схиртладзе Давит
33'
Jan Grzesik
 
43'
0:2
Схиртладзе Давит
46'
Тромбка Михал
Maciej Wolski
 
47'
 
Схиртладзе Давит

Предыдущие игры

ЛКС Лодзь Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Погонь Щецин 1:0 ЛКС Лодзь Висла Плоцк 2:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:3 Легия Висла Краков 4:0 ЛКС Лодзь
ЛКС Лодзь 0:1 Пяст ЛКС Лодзь 1:2 Лех Краковия 1:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:0 Лехия Гданьск Одра Ополе 3:3 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Хойничанка ГКС Ястшембе 0:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Вигры Сувалки 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Сандецья Тыхы 0:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Пуща Неполомице Бытовия 0:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 3:0 Подбескидзе ЛКС Лодзь 3:0 Варта Познань Сталь Мелец 0:1 ЛКС Лодзь
Арка Гдыня Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Ракув 2:0 Арка Гдыня Арка Гдыня 1:0 Гурник Забже Краковия 3:1 Арка Гдыня Арка Гдыня 0:0 Лех
Заглембе Любин 2:0 Арка Гдыня Арка Гдыня 1:1 Корона Кельце Погонь Щецин 2:0 Арка Гдыня Арка Гдыня 0:3 Ягеллония Шлёнск 4:0 Арка Гдыня Арка Гдыня 3:1 Висла Краков Арка Гдыня 2:0 Заглембе Сосновец Висла Плоцк 1:1 Арка Гдыня Корона Кельце 0:2 Арка Гдыня Арка Гдыня 2:0 Медзь Гурник Забже 1:0 Арка Гдыня Арка Гдыня 1:1 Медзь Погонь Щецин 3:3 Арка Гдыня Арка Гдыня 0:0 Лехия Гданьск Арка Гдыня 0:2 Шлёнск Заглембе Любин 0:0 Арка Гдыня

Последние игры между собой

ЛКС Лодзь: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Арка Гдыня: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
ЛКС Лодзь 0:2 Арка Гдыня Первая лига ЛКС Лодзь 3:0 Арка Гдыня Orange Ekstraklasa Арка Гдыня 4:0 ЛКС Лодзь Orange Ekstraklasa
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 8 5 2 1 9 - 4 17
2. Краковия 8 5 1 2 14 - 8 16
3. Шлёнск 8 4 4 0 10 - 5 16
4. Ягеллония 9 4 4 1 15 - 8 16
5. Легия 8 4 2 2 10 - 7 14
6. Пяст 9 4 2 3 10 - 8 14
7. Лехия Гданьск 8 3 4 1 9 - 7 13
8. Лех 9 3 3 3 14 - 12 12
9. Висла Краков 8 3 2 3 12 - 8 11
10. Гурник Забже 8 3 2 3 7 - 6 11
11. Висла Плоцк 8 3 1 4 7 - 15 10
12. Ракув 9 3 0 6 10 - 14 9
13. Заглембе Любин 8 2 2 4 12 - 12 8
14. Арка Гдыня 2:0 9 2 2 5 5 - 13 8
15. Корона Кельце 8 1 2 5 4 - 11 5
16. ЛКС Лодзь 0:2 9 1 1 7 6 - 16 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Схиртладзе Давит бьет в цель!
  • Желтая карточка
    33'
    Jan Grzesik получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Схиртладзе Давит бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion LKS. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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