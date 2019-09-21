Польша: Экстракласса 2019-2020
ЛКС Лодзь
0:2
Второй тайм: 49'
Стадион: Stadion LKS
Арка Гдыня
0:1
21' ГолСхиртладзе Давит
33' Желтая карточкаJan Grzesik
0:2
43' ГолСхиртладзе Давит
47' Желтая карточкаСхиртладзе Давит
21
Jan
Grzesik
14
Guima
II
11
Dani
Ramirez
20
Pirulo
II
88
Rafal
Kujawa
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Jan GrzesikЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Guima IIПолузащитник
-
11 Dani RamirezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Pirulo IIПолузащитник
-
88 Rafal KujawaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Piotr Pyrdol
-
-
Главный тренер: Kazimierz Moskal
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Данх АдамЗащитник
-
16 Adam DejaПолузащитник
-
77 Гарсия НандоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Jan Los
-
-
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
Ход матча
21'
0:1
33'
43'
0:2
47'
Предыдущие игры
ЛКС Лодзь Последние 20 матчей: +10 =3 -7Погонь Щецин 1:0 ЛКС Лодзь Висла Плоцк 2:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:3 Легия Висла Краков 4:0 ЛКС Лодзь
ЛКС Лодзь 0:1 Пяст ЛКС Лодзь 1:2 Лех Краковия 1:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:0 Лехия Гданьск Одра Ополе 3:3 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Хойничанка ГКС Ястшембе 0:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Вигры Сувалки 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Сандецья Тыхы 0:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Пуща Неполомице Бытовия 0:2 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 3:0 Подбескидзе ЛКС Лодзь 3:0 Варта Познань Сталь Мелец 0:1 ЛКС Лодзь
Арка Гдыня Последние 20 матчей: +5 =7 -8Ракув 2:0 Арка Гдыня Арка Гдыня 1:0 Гурник Забже Краковия 3:1 Арка Гдыня Арка Гдыня 0:0 Лех
Заглембе Любин 2:0 Арка Гдыня Арка Гдыня 1:1 Корона Кельце Погонь Щецин 2:0 Арка Гдыня Арка Гдыня 0:3 Ягеллония Шлёнск 4:0 Арка Гдыня Арка Гдыня 3:1 Висла Краков Арка Гдыня 2:0 Заглембе Сосновец Висла Плоцк 1:1 Арка Гдыня Корона Кельце 0:2 Арка Гдыня Арка Гдыня 2:0 Медзь Гурник Забже 1:0 Арка Гдыня Арка Гдыня 1:1 Медзь Погонь Щецин 3:3 Арка Гдыня Арка Гдыня 0:0 Лехия Гданьск Арка Гдыня 0:2 Шлёнск Заглембе Любин 0:0 Арка Гдыня
Последние игры между собой
ЛКС Лодзь: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Арка Гдыня: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|8
|5
|2
|1
|9 - 4
|17
|2.
|Краковия
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|3.
|Шлёнск
|8
|4
|4
|0
|10 - 5
|16
|4.
|Ягеллония
|9
|4
|4
|1
|15 - 8
|16
|5.
|Легия
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|6.
|Пяст
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|7.
|Лехия Гданьск
|8
|3
|4
|1
|9 - 7
|13
|8.
|Лех
|9
|3
|3
|3
|14 - 12
|12
|9.
|Висла Краков
|8
|3
|2
|3
|12 - 8
|11
|10.
|Гурник Забже
|8
|3
|2
|3
|7 - 6
|11
|11.
|Висла Плоцк
|8
|3
|1
|4
|7 - 15
|10
|12.
|Ракув
|9
|3
|0
|6
|10 - 14
|9
|13.
|Заглембе Любин
|8
|2
|2
|4
|12 - 12
|8
|14.
|Арка Гдыня
|2:0
|9
|2
|2
|5
|5 - 13
|8
|15.
|Корона Кельце
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|16.
|ЛКС Лодзь
|0:2
|9
|1
|1
|7
|6 - 16
|4
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