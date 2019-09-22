Польша: Экстракласса 2019-2020
Краковия
0:1
Перерыв
Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски
Легия
32' Желтая карточкаЯблонски Давид
0:1
33' ПенальтиJaroslaw Niezgoda
5
Гол
Януш
26
Кафу
Карлуш
21
Нодь
Доминик
82
Лукинас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
5 Гол ЯнушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
-
39 Хелик МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Пестка КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Michal Probierz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Кафу КарлушПолузащитник
-
21 Нодь ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
-
82 ЛукинасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Роша ЛуисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Канте ХосеНападающий
-
Главный тренер: Aleksandar Vukovic
Ход матча
32'
33'
Предыдущие игры
Краковия Последние 20 матчей: +9 =3 -8Краковия 2:0 Пяст Лех 1:2 Краковия Краковия 3:1 Арка Гдыня Шлёнск 2:1 Краковия
Краковия 1:0 Корона Кельце Ракув 1:3 Краковия Краковия 1:2 ЛКС Лодзь Заглембе Любин 1:1 Краковия Краковия 2:2 ДАК ДАК 1:1 Краковия Оренбург 1:0 Краковия Краковия 0:3 Погонь Щецин Заглембе Любин 1:2 Краковия Краковия 1:0 Лех Краковия 2:0 Лехия Гданьск Пяст 3:1 Краковия Краковия 0:1 Ягеллония Легия 1:0 Краковия Краковия 4:2 Лехия Гданьск Медзь 2:1 Краковия
Легия Последние 20 матчей: +7 =8 -5Висла Плоцк 1:0 Легия Ягеллония 0:0 Легия Легия 3:1 Ракув Глазго Рейнджерс 1:0 Легия
ЛКС Лодзь 2:3 Легия Легия 0:0 Глазго Рейнджерс Легия 1:0 Заглембе Любин Атромитос 0:2 Легия Легия 0:0 Атромитос Легия 0:0 Шлёнск КуПС 0:0 Легия Корона Кельце 1:2 Легия Легия 1:0 КуПС Легия 1:2 Погонь Щецин Легия 3:0 Европа Европа 0:0 Легия Легия 2:2 Заглембе Любин Ягеллония 1:0 Легия Легия 1:1 Погонь Щецин Легия 0:1 Пяст
Последние игры между собой
Краковия: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
Легия: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Легия 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:2 Легия Экстракласса Легия 2:0 Краковия Экстракласса Легия 4:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:2 Легия Экстракласса Легия 3:1 Краковия Экстракласса Легия 2:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:3 Легия Экстракласса Легия 4:1 Краковия Экстракласса Краковия 0:1 Легия Экстракласса Легия 0:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:3 Легия Экстракласса Краковия 3:3 Легия Экстракласса Легия 2:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:2 Легия Экстракласса Легия 2:0 Краковия Кубок
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|9
|5
|3
|1
|10 - 5
|18
|2.
|Легия
|1:0
|9
|5
|2
|2
|11 - 7
|17
|3.
|Шлёнск
|9
|4
|5
|0
|14 - 9
|17
|4.
|Краковия
|0:1
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|5.
|Ягеллония
|9
|4
|4
|1
|15 - 8
|16
|6.
|Лехия Гданьск
|9
|4
|4
|1
|11 - 7
|16
|7.
|Пяст
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|8.
|Висла Плоцк
|9
|4
|1
|4
|9 - 16
|13
|9.
|Лех
|9
|3
|3
|3
|14 - 12
|12
|10.
|Гурник Забже
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|11.
|Висла Краков
|9
|3
|2
|4
|13 - 10
|11
|12.
|Ракув
|9
|3
|0
|6
|10 - 14
|9
|13.
|Заглембе Любин
|9
|2
|3
|4
|16 - 16
|9
|14.
|Арка Гдыня
|9
|2
|2
|5
|7 - 14
|8
|15.
|Корона Кельце
|9
|1
|2
|6
|4 - 13
|5
|16.
|ЛКС Лодзь
|9
|1
|1
|7
|7 - 18
|4
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