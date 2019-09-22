Польша: Экстракласса 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2019-2020
Краковия
0:1
Перерыв

Стадион:
Легия
0'
32' Желтая карточка
Яблонски Давид
0:1
33' Пенальти
Jaroslaw Niezgoda
40
Michal
Peskovic
2
Рыпэ
Корнел
34
Дитятьев
Алексей
20
Даткович
Нико
3
Сиплак
Михал
5
Гол
Януш
11
Вдовяк
Матеуш
8
Димун
Милан
25
Michal
Rakoczy
4
Ханка
Серджу
21
Rafael
Guimarães
Lopes
IV
1
Маецки
Радослав
29
Вешович
Марко
4
Ветеска
Матеуш
55
Енджейчик
Артур
14
Michal
Karbownik
24
Мартинш
Андре
26
Кафу
Карлуш
21
Нодь
Доминик
8
Гвилия
Валериане
82
Лукинас
11
Jaroslaw
Niezgoda
Краковия
4-1-4-1
Легия
4-2-3-1

Ход матча

25'
 
Антолич Домагой
Кафу Карлуш
31'
Яблонски Давид
Даткович Нико
 
32'
Яблонски Давид
 
33'
0:1
Jaroslaw Niezgoda

Предыдущие игры

Краковия Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Краковия 2:0 Пяст Лех 1:2 Краковия Краковия 3:1 Арка Гдыня Шлёнск 2:1 Краковия
Краковия 1:0 Корона Кельце Ракув 1:3 Краковия Краковия 1:2 ЛКС Лодзь Заглембе Любин 1:1 Краковия Краковия 2:2 ДАК ДАК 1:1 Краковия Оренбург 1:0 Краковия Краковия 0:3 Погонь Щецин Заглембе Любин 1:2 Краковия Краковия 1:0 Лех Краковия 2:0 Лехия Гданьск Пяст 3:1 Краковия Краковия 0:1 Ягеллония Легия 1:0 Краковия Краковия 4:2 Лехия Гданьск Медзь 2:1 Краковия
Легия Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Висла Плоцк 1:0 Легия Ягеллония 0:0 Легия Легия 3:1 Ракув Глазго Рейнджерс 1:0 Легия
ЛКС Лодзь 2:3 Легия Легия 0:0 Глазго Рейнджерс Легия 1:0 Заглембе Любин Атромитос 0:2 Легия Легия 0:0 Атромитос Легия 0:0 Шлёнск КуПС 0:0 Легия Корона Кельце 1:2 Легия Легия 1:0 КуПС Легия 1:2 Погонь Щецин Легия 3:0 Европа Европа 0:0 Легия Легия 2:2 Заглембе Любин Ягеллония 1:0 Легия Легия 1:1 Погонь Щецин Легия 0:1 Пяст

Последние игры между собой

Краковия: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
Легия: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Легия 1:0 Краковия Экстракласса Легия 0:2 Краковия Экстракласса Краковия 0:0 Легия Экстракласса Краковия 0:0 Легия Экстракласса
Легия 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:2 Легия Экстракласса Легия 2:0 Краковия Экстракласса Легия 4:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:2 Легия Экстракласса Легия 3:1 Краковия Экстракласса Легия 2:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:3 Легия Экстракласса Легия 4:1 Краковия Экстракласса Краковия 0:1 Легия Экстракласса Легия 0:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:3 Легия Экстракласса Краковия 3:3 Легия Экстракласса Легия 2:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:2 Легия Экстракласса Легия 2:0 Краковия Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 9 5 3 1 10 - 5 18
2. Легия 1:0 9 5 2 2 11 - 7 17
3. Шлёнск 9 4 5 0 14 - 9 17
4. Краковия 0:1 9 5 1 3 14 - 9 16
5. Ягеллония 9 4 4 1 15 - 8 16
6. Лехия Гданьск 9 4 4 1 11 - 7 16
7. Пяст 9 4 2 3 10 - 8 14
8. Висла Плоцк 9 4 1 4 9 - 16 13
9. Лех 9 3 3 3 14 - 12 12
10. Гурник Забже 9 3 3 3 8 - 7 12
11. Висла Краков 9 3 2 4 13 - 10 11
12. Ракув 9 3 0 6 10 - 14 9
13. Заглембе Любин 9 2 3 4 16 - 16 9
14. Арка Гдыня 9 2 2 5 7 - 14 8
15. Корона Кельце 9 1 2 6 4 - 13 5
16. ЛКС Лодзь 9 1 1 7 7 - 18 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...