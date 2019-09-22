Польша: Экстракласса 2019-2020

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Висла Плоцк
1:1
Второй тайм: 67'

Стадион:
Висла Краков
0'
1:0
16' Гол
Фурман Доминик
22' Желтая карточка
Василевски Марцин
1:1
28' Гол
Брожек Павел
67'
30
Дене
Томас
20
Cezary
Stefanczyk
25
Жезничак
Якуб
18
Alan
Uryga
2
Damian
Michalski
6
Damian
Rasak
8
Фурман
Доминик
10
Меребашвили
Георгий
9
Швох
Матеуш
24
Angel
Garcia
II
21
Рикардиньо
II
22
Michal
Buchalik
27
Василевски
Марцин
5
Lukas
Klemenz
2
Яницки
Рафал
4
Садлок
Мацей
28
Савичевич
Вукан
10
Баша
Вулнет
26
Kamil
Wojtkowski
18
Чука
Виктор
23
Брожек
Павел
7
Мак
Михал
Висла Плоцк
4-2-3-1
Висла Краков
4-3-3

Ход матча

16'
Фурман Доминик
(Cezary Stefanczyk)
1:0
22'
 
Василевски Марцин
28'
1:1
Брожек Павел
45'
 
Krzysztof Drzazga
Брожек Павел
63'
Olaf Nowak
Рикардиньо II
 

Предыдущие игры

Висла Плоцк Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Висла Плоцк 1:0 Легия Заглембе Любин 5:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:2 Висла Плоцк
Пяст 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Лехия Гданьск Лех 4:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Гурник Забже Висла Плоцк 1:1 Брондбю Висла Плоцк 0:0 Заглембе Сосновец Гурник Забже 0:1 Висла Плоцк Шлёнск 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Арка Гдыня Медзь 3:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 Корона Кельце Висла Краков 2:3 Висла Плоцк Заглембе Сосновец 1:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:0 Шлёнск Пяст 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Заглембе Любин
Висла Краков Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Корона Кельце 1:1 Висла Краков Висла Краков 4:2 Заглембе Любин Ягеллония 3:2 Висла Краков Висла Краков 4:0 ЛКС Лодзь
Погонь Щецин 1:0 Висла Краков Висла Краков 1:0 Гурник Забже Лехия Гданьск 0:0 Висла Краков Висла Краков 0:1 Шлёнск Висла Краков 4:5 Медзь Арка Гдыня 3:1 Висла Краков Висла Краков 1:0 Корона Кельце Гурник Забже 1:2 Висла Краков Висла Краков 1:1 Шлёнск Заглембе Сосновец 2:1 Висла Краков Висла Краков 2:3 Висла Плоцк Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Висла Краков 2:2 Пяст Заглембе Сосновец 4:3 Висла Краков Висла Краков 4:0 Легия Висла Краков 3:2 Краковия

Последние игры между собой

Висла Плоцк: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Висла Краков: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Висла Краков 2:3 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 2:2 Висла Краков Экстракласса
Висла Краков 0:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Краков 2:1 Висла Плоцк Кубок Висла Плоцк 0:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 3:2 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 2:3 Висла Краков Экстракласса
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 8 5 2 1 9 - 4 17
2. Шлёнск 9 4 5 0 14 - 9 17
3. Краковия 8 5 1 2 14 - 8 16
4. Ягеллония 9 4 4 1 15 - 8 16
5. Лехия Гданьск 9 4 4 1 11 - 7 16
6. Легия 8 4 2 2 10 - 7 14
7. Пяст 9 4 2 3 10 - 8 14
8. Висла Краков 1:1 9 3 3 3 13 - 9 12
9. Лех 9 3 3 3 14 - 12 12
10. Гурник Забже 8 3 2 3 7 - 6 11
11. Висла Плоцк 1:1 9 3 2 4 8 - 16 11
12. Ракув 9 3 0 6 10 - 14 9
13. Заглембе Любин 9 2 3 4 16 - 16 9
14. Арка Гдыня 9 2 2 5 7 - 14 8
15. Корона Кельце 9 1 2 6 4 - 13 5
16. ЛКС Лодзь 9 1 1 7 7 - 18 4
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Kazimierz Gorski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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