Польша: Экстракласса 2019-2020
Висла Плоцк
1:1
Второй тайм: 67'
Стадион: Казимеж Гурски
Висла Краков
1:0
16' ГолФурман Доминик
22' Желтая карточкаВасилевски Марцин
1:1
28' ГолБрожек Павел
30
Дене
Томас
18
Alan
Uryga
10
Баша
Вулнет
18
Чука
Виктор
23
Брожек
Павел
- Основной состав
-
30 Дене ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Alan UrygaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Врабель ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Завада ОскарНападающий
-
88 Olaf Nowak
-
-
Главный тренер: Radoslaw Sobolewski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Баша ВулнетПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Чука ВикторНападающий
-
23 Брожек ПавелНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
43 Dawid Szot
-
-
Главный тренер: Maciej Stolarczyk
Ход матча
16'
28'
1:1
Предыдущие игры
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +8 =4 -8Висла Плоцк 1:0 Легия Заглембе Любин 5:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:2 Висла Плоцк
Пяст 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Лехия Гданьск Лех 4:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Гурник Забже Висла Плоцк 1:1 Брондбю Висла Плоцк 0:0 Заглембе Сосновец Гурник Забже 0:1 Висла Плоцк Шлёнск 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Арка Гдыня Медзь 3:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 Корона Кельце Висла Краков 2:3 Висла Плоцк Заглембе Сосновец 1:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:0 Шлёнск Пяст 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Заглембе Любин
Висла Краков Последние 20 матчей: +7 =4 -9Корона Кельце 1:1 Висла Краков Висла Краков 4:2 Заглембе Любин Ягеллония 3:2 Висла Краков Висла Краков 4:0 ЛКС Лодзь
Погонь Щецин 1:0 Висла Краков Висла Краков 1:0 Гурник Забже Лехия Гданьск 0:0 Висла Краков Висла Краков 0:1 Шлёнск Висла Краков 4:5 Медзь Арка Гдыня 3:1 Висла Краков Висла Краков 1:0 Корона Кельце Гурник Забже 1:2 Висла Краков Висла Краков 1:1 Шлёнск Заглембе Сосновец 2:1 Висла Краков Висла Краков 2:3 Висла Плоцк Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Висла Краков 2:2 Пяст Заглембе Сосновец 4:3 Висла Краков Висла Краков 4:0 Легия Висла Краков 3:2 Краковия
Последние игры между собой
Висла Плоцк: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Висла Краков: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|8
|5
|2
|1
|9 - 4
|17
|2.
|Шлёнск
|9
|4
|5
|0
|14 - 9
|17
|3.
|Краковия
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|4.
|Ягеллония
|9
|4
|4
|1
|15 - 8
|16
|5.
|Лехия Гданьск
|9
|4
|4
|1
|11 - 7
|16
|6.
|Легия
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|7.
|Пяст
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|8.
|Висла Краков
|1:1
|9
|3
|3
|3
|13 - 9
|12
|9.
|Лех
|9
|3
|3
|3
|14 - 12
|12
|10.
|Гурник Забже
|8
|3
|2
|3
|7 - 6
|11
|11.
|Висла Плоцк
|1:1
|9
|3
|2
|4
|8 - 16
|11
|12.
|Ракув
|9
|3
|0
|6
|10 - 14
|9
|13.
|Заглембе Любин
|9
|2
|3
|4
|16 - 16
|9
|14.
|Арка Гдыня
|9
|2
|2
|5
|7 - 14
|8
|15.
|Корона Кельце
|9
|1
|2
|6
|4 - 13
|5
|16.
|ЛКС Лодзь
|9
|1
|1
|7
|7 - 18
|4
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