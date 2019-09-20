Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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  4. Суперлига Дании 2019-2020
Оденсе
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 10441
Орхус
0'
0:1
28' Гол в свои ворота
Лунд Марко
1:1
66' Гол
Moses Opondo
1:2
80' Гол
Амини Мустафа
88' Желтая карточка
Йованович Александар II
90' Желтая карточка
Zachary Duncan
90' Желтая карточка
Бакман Никлас
90' Желтая карточка
Амини Мустафа
90'+7
27
Oliver
Christensen
5
Леувин
Рамон
6
Тверсков
Йеппе
24
Лунд
Марко
2
Лунд
Оливер
25
Moses
Opondo
8
Джанус
Драчманн
23
Клеве
Троэльс
20
Лаурсен
Якоб-Баррет
9
Кадри
Башким
7
Джейбали
Иссам
26
Йованович
Александар
II
13
Мунксгор
Александер
3
Бакман
Никлас
5
Тингагер
Фредерик
16
Нильсен
Каспер
8
Амини
Мустафа
6
Поульсен
Николай
II
17
Торстейнссон
Йон
19
Mustapha
Bundu
9
Мортенсен
Патрик
7
Анкерсен
Якоб
Оденсе
3-5-2
Орхус
4-3-3

Ход матча

28'
0:1
Лунд Марко
46'
Томасен Йенс
Лаурсен Якоб-Баррет
 
49'
Alexander Juel Andersen
Клеве Троэльс
 
56'
 
Zachary Duncan
Торстейнссон Йон
66'
Moses Opondo
(Кадри Башким)
1:1
73'
 
Gift Links
Mustapha Bundu
79'
Свеннсен Сандер
Джейбали Иссам
 
80'
1:2
Амини Мустафа
(Анкерсен Якоб)
85'
 
Герсбах Алекс
Анкерсен Якоб
88'
 
Йованович Александар II
90'
 
Zachary Duncan
90'
 
Бакман Никлас
90'
 
Амини Мустафа

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 65 Владение мячом, % 35

Предыдущие игры

Оденсе Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Силькеборг 0:3 Оденсе Оденсе 0:0 Сённерйюск Хобро 0:0 Оденсе Нордшелланн 2:0 Оденсе
Оденсе 1:0 Раннерс Эсбьерг 0:1 Оденсе Брондбю 3:2 Оденсе Оденсе 4:1 Люнгбю Оденсе 2:3 Копенгаген Оденсе 2:0 Роскилле Оденсе 1:1 Хольштайн Киль Оденсе 0:1 Сённерйюск Несбю 0:1 Оденсе Оденсе 0:2 Брондбю Нордшелланн 2:2 Оденсе Оденсе 4:1 Эсбьерг Оденсе 3:1 Митьюлланд Копенгаген 4:0 Оденсе Эсбьерг 0:0 Оденсе Оденсе 2:2 Нордшелланн
Орхус Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Орхус 3:0 Ольборг Марсталь/Рисе 2:6 Орхус Орхус 1:0 Эсбьерг Брондбю 0:3 Орхус
Орхус 2:0 Хорсенс Сённерйюск 0:0 Орхус Люнгбю 2:1 Орхус Орхус 0:1 Митьюлланд Копенгаген 2:1 Орхус Хобро 1:1 Орхус Раннерс 1:1 Орхус Хорсенс 0:3 Орхус Орхус 1:1 Раннерс Раннерс 2:1 Орхус Орхус 2:0 Ольборг Ольборг 0:1 Орхус Орхус 3:1 Хорсенс Вайле 2:4 Орхус Орхус 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Орхус

Последние игры между собой

Оденсе: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Орхус: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Орхус 1:2 Оденсе Суперлига Дании Орхус 2:3 Оденсе Товарищеские матчи Оденсе 2:2 Орхус Суперлига Дании Оденсе 2:3 Орхус Суперлига Дании
Орхус 3:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:0 Оденсе Суперлига Дании Орхус 1:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:2 Орхус Суперлига Дании Оденсе 2:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 4:1 Орхус Суперлига Дании Оденсе 3:6 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:4 Орхус Суперлига Дании Оденсе 1:2 Орхус Суперлига Дании Оденсе 0:0 Орхус Международные матчи (клубы) Оденсе 1:2 Орхус Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 9 8 1 0 14 - 2 25
2. Копенгаген 9 7 1 1 16 - 7 22
3. Орхус 10 5 2 3 14 - 7 17
4. Брондбю 9 5 1 3 17 - 13 16
5. Оденсе 10 4 2 4 14 - 11 14
6. Нордшелланн 9 4 1 4 16 - 15 13
7. Ольборг 9 3 2 4 14 - 10 11
8. Раннерс 9 3 2 4 13 - 11 11
9. Сённерйюск 9 2 5 2 10 - 9 11
10. Хобро 9 2 5 2 11 - 12 11
11. Хорсенс 9 3 1 5 7 - 16 10
12. Люнгбю 9 3 0 6 8 - 16 9
13. Эсбьерг 9 1 2 6 4 - 15 5
14. Силькеборг 9 0 3 6 10 - 24 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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