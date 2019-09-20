Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Оденсе
1:2
Конец матча
Стадион: Nature Energy Park Зрители: 10441
Орхус
0:1
28' Гол в свои воротаЛунд Марко
1:1
66' ГолMoses Opondo
1:2
80' ГолАмини Мустафа
88' Желтая карточкаЙованович Александар II
90' Желтая карточкаZachary Duncan
90' Желтая карточкаБакман Никлас
90' Желтая карточкаАмини Мустафа
24
Лунд
Марко
25
Moses
Opondo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Лунд МаркоЗащитник
- Полузащитник
-
25 Moses OpondoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манде СаюбаВратарь
- Защитник
-
21 Греве МатиасПолузащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Gift LinksПолузащитник
-
39 Magnus Anbo
-
-
-
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
28'
0:1
66'
1:1
80'
1:2
90'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
1 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 6
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
65 Владение мячом, % 35
Предыдущие игры
Оденсе Последние 20 матчей: +8 =6 -6Силькеборг 0:3 Оденсе Оденсе 0:0 Сённерйюск Хобро 0:0 Оденсе Нордшелланн 2:0 Оденсе
Оденсе 1:0 Раннерс Эсбьерг 0:1 Оденсе Брондбю 3:2 Оденсе Оденсе 4:1 Люнгбю Оденсе 2:3 Копенгаген Оденсе 2:0 Роскилле Оденсе 1:1 Хольштайн Киль Оденсе 0:1 Сённерйюск Несбю 0:1 Оденсе Оденсе 0:2 Брондбю Нордшелланн 2:2 Оденсе Оденсе 4:1 Эсбьерг Оденсе 3:1 Митьюлланд Копенгаген 4:0 Оденсе Эсбьерг 0:0 Оденсе Оденсе 2:2 Нордшелланн
Орхус Последние 20 матчей: +12 =4 -4Орхус 3:0 Ольборг Марсталь/Рисе 2:6 Орхус Орхус 1:0 Эсбьерг Брондбю 0:3 Орхус
Последние игры между собой
Оденсе: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Орхус: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Орхус 3:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:0 Оденсе Суперлига Дании Орхус 1:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:2 Орхус Суперлига Дании Оденсе 2:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 4:1 Орхус Суперлига Дании Оденсе 3:6 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:4 Орхус Суперлига Дании Оденсе 1:2 Орхус Суперлига Дании Оденсе 0:0 Орхус Международные матчи (клубы) Оденсе 1:2 Орхус Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|9
|8
|1
|0
|14 - 2
|25
|2.
|Копенгаген
|9
|7
|1
|1
|16 - 7
|22
|3.
|Орхус
|10
|5
|2
|3
|14 - 7
|17
|4.
|Брондбю
|9
|5
|1
|3
|17 - 13
|16
|5.
|Оденсе
|10
|4
|2
|4
|14 - 11
|14
|6.
|Нордшелланн
|9
|4
|1
|4
|16 - 15
|13
|7.
|Ольборг
|9
|3
|2
|4
|14 - 10
|11
|8.
|Раннерс
|9
|3
|2
|4
|13 - 11
|11
|9.
|Сённерйюск
|9
|2
|5
|2
|10 - 9
|11
|10.
|Хобро
|9
|2
|5
|2
|11 - 12
|11
|11.
|Хорсенс
|9
|3
|1
|5
|7 - 16
|10
|12.
|Люнгбю
|9
|3
|0
|6
|8 - 16
|9
|13.
|Эсбьерг
|9
|1
|2
|6
|4 - 15
|5
|14.
|Силькеборг
|9
|0
|3
|6
|10 - 24
|3
Загрузка...