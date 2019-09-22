Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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Эсбьерг
2:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
Брондбю
0'
1:0
13' Гол
Петре Адриан
2:0
18' Гол
Кауко Йони
20'
16
Хойбьерг
Йеппе
40
Аниембе
Даниэль
25
Бринч
Йеппе
5
Халсти
Маркус
14
Лауридсен
Йеспер
26
Кристенсен
Матиас
38
Лунги
Якоб
7
Кауко
Йони
6
Парунашвили
Лаша
11
Соири
Пюрю
9
Петре
Адриан
1
Швебе
Марвин
13
Ларссон
Юхан
5
Махсо
Андреас
4
Рустед
Сигурд
3
Юнг
Антони
7
Кайзер
Доминик
22
Радошевич
Йосип
10
Мукхтар
Хани
27
Хедлунд
Симон
20
Вильчек
Камиль
18
Линнстрем
Йеспер
Эсбьерг
4-5-1
Брондбю
4-3-3

Ход матча

13'
Петре Адриан
(Соири Пюрю)
1:0
18'
Кауко Йони
(Аниембе Даниэль)
2:0

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Эсбьерг Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Эсбьерг 0:3 Раннерс Орхус 1:0 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Силькеборг Эсбьерг 1:0 Люнгбю
Ольборг 4:0 Эсбьерг Эсбьерг 0:1 Оденсе Эсбьерг 0:0 Шахтёр Солигорск Нордшелланн 2:0 Эсбьерг Шахтёр Солигорск 2:0 Эсбьерг Эсбьерг 1:1 Хобро Митьюлланд 1:0 Эсбьерг Вайле 1:0 Эсбьерг Митьюлланд 0:2 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Раннерс Митьюлланд 1:2 Эсбьерг Эсбьерг 4:3 Копенгаген Оденсе 4:1 Эсбьерг Эсбьерг 0:0 Нордшелланн Брондбю 0:1 Эсбьерг Эсбьерг 0:0 Оденсе
Брондбю Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Брондбю 4:2 Нордшелланн Митьюлланд 1:0 Брондбю Брондбю 0:3 Орхус Брондбю 2:1 Ольборг
Брага 3:1 Брондбю Хобро 0:2 Брондбю Брондбю 2:4 Брага Брондбю 1:2 Хорсенс Брондбю 4:1 Лехия Гданьск Брондбю 3:2 Оденсе Лехия Гданьск 2:1 Брондбю Раннерс 2:2 Брондбю Интер Турку 2:0 Брондбю Брондбю 3:0 Силькеборг Брондбю 4:1 Интер Турку Унион Берлин 2:1 Брондбю Висла Плоцк 1:1 Брондбю Лех 1:0 Брондбю Брондбю 4:2 Раннерс Оденсе 0:2 Брондбю

Последние игры между собой

Эсбьерг: победы: 8, ничьи: 9, поражения: 3
Брондбю: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 8
Брондбю 0:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:0 Брондбю Суперлига Дании Эсбьерг 2:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:1 Эсбьерг Суперлига Дании
Эсбьерг 1:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 2:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:0 Эсбьерг Суперлига Дании Брондбю 1:1 Эсбьерг Суперлига Дании Брондбю 0:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:0 Брондбю Суперлига Дании Эсбьерг 2:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 3:1 Брондбю Кубок Эсбьерг 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Эсбьерг Кубок Брондбю 2:2 Эсбьерг Суперлига Дании Брондбю 1:1 Эсбьерг Суперлига Дании
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 9 8 1 0 14 - 2 25
2. Копенгаген 9 7 1 1 16 - 7 22
3. Орхус 10 5 2 3 14 - 7 17
4. Брондбю 0:2 10 5 1 4 17 - 15 16
5. Нордшелланн 10 5 1 4 18 - 16 16
6. Оденсе 10 4 2 4 14 - 11 14
7. Люнгбю 10 4 0 6 11 - 18 12
8. Сённерйюск 10 2 6 2 11 - 10 12
9. Хобро 10 2 6 2 12 - 13 12
10. Раннерс 9 3 2 4 13 - 11 11
11. Ольборг 10 3 2 5 15 - 12 11
12. Хорсенс 9 3 1 5 7 - 16 10
13. Эсбьерг 2:0 10 2 2 6 6 - 15 8
14. Силькеборг 10 0 3 7 12 - 27 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Blue Water Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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