Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Эсбьерг
2:0
Первый тайм: 20'
Стадион: Блю-Уотер Арена
Брондбю
1:0
13' ГолПетре Адриан
2:0
18' ГолКауко Йони
25
Бринч
Йеппе
38
Лунги
Якоб
11
Соири
Пюрю
13
Ларссон
Юхан
10
Мукхтар
Хани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Бринч ЙеппеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Лунги ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Соири ПюрюПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
50 Mads Larsen
-
-
-
Главный тренер: Ноергард Клаус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Ларссон ЮханЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мукхтар ХаниПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Менса КевинЗащитник
- Защитник
-
11 Уре МикаэльНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
13'
1:0
18'
2:0
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Эсбьерг Последние 20 матчей: +5 =6 -9Эсбьерг 0:3 Раннерс Орхус 1:0 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Силькеборг Эсбьерг 1:0 Люнгбю
Ольборг 4:0 Эсбьерг Эсбьерг 0:1 Оденсе Эсбьерг 0:0 Шахтёр Солигорск Нордшелланн 2:0 Эсбьерг Шахтёр Солигорск 2:0 Эсбьерг Эсбьерг 1:1 Хобро Митьюлланд 1:0 Эсбьерг Вайле 1:0 Эсбьерг Митьюлланд 0:2 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Раннерс Митьюлланд 1:2 Эсбьерг Эсбьерг 4:3 Копенгаген Оденсе 4:1 Эсбьерг Эсбьерг 0:0 Нордшелланн Брондбю 0:1 Эсбьерг Эсбьерг 0:0 Оденсе
Брондбю Последние 20 матчей: +9 =2 -9Брондбю 4:2 Нордшелланн Митьюлланд 1:0 Брондбю Брондбю 0:3 Орхус Брондбю 2:1 Ольборг
Брага 3:1 Брондбю Хобро 0:2 Брондбю Брондбю 2:4 Брага Брондбю 1:2 Хорсенс Брондбю 4:1 Лехия Гданьск Брондбю 3:2 Оденсе Лехия Гданьск 2:1 Брондбю Раннерс 2:2 Брондбю Интер Турку 2:0 Брондбю Брондбю 3:0 Силькеборг Брондбю 4:1 Интер Турку Унион Берлин 2:1 Брондбю Висла Плоцк 1:1 Брондбю Лех 1:0 Брондбю Брондбю 4:2 Раннерс Оденсе 0:2 Брондбю
Последние игры между собой
Эсбьерг: победы: 8, ничьи: 9, поражения: 3
Брондбю: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 8
Эсбьерг 1:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 2:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:0 Эсбьерг Суперлига Дании Брондбю 1:1 Эсбьерг Суперлига Дании Брондбю 0:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:0 Брондбю Суперлига Дании Эсбьерг 2:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 3:1 Брондбю Кубок Эсбьерг 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Эсбьерг Кубок Брондбю 2:2 Эсбьерг Суперлига Дании Брондбю 1:1 Эсбьерг Суперлига Дании
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|9
|8
|1
|0
|14 - 2
|25
|2.
|Копенгаген
|9
|7
|1
|1
|16 - 7
|22
|3.
|Орхус
|10
|5
|2
|3
|14 - 7
|17
|4.
|Брондбю
|0:2
|10
|5
|1
|4
|17 - 15
|16
|5.
|Нордшелланн
|10
|5
|1
|4
|18 - 16
|16
|6.
|Оденсе
|10
|4
|2
|4
|14 - 11
|14
|7.
|Люнгбю
|10
|4
|0
|6
|11 - 18
|12
|8.
|Сённерйюск
|10
|2
|6
|2
|11 - 10
|12
|9.
|Хобро
|10
|2
|6
|2
|12 - 13
|12
|10.
|Раннерс
|9
|3
|2
|4
|13 - 11
|11
|11.
|Ольборг
|10
|3
|2
|5
|15 - 12
|11
|12.
|Хорсенс
|9
|3
|1
|5
|7 - 16
|10
|13.
|Эсбьерг
|2:0
|10
|2
|2
|6
|6 - 15
|8
|14.
|Силькеборг
|10
|0
|3
|7
|12 - 27
|3
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