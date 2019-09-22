Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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  4. Суперлига Дании 2019-2020
Хобро
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 2453
Сённерйюск
0'
20' Желтая карточка
Stefan Gartenmann
37' Желтая карточка
Бабаян Эдгар
0:1
41' Гол в свои ворота
Mathias Haarup
49' Желтая карточка
Педерсен Миккель
75' Желтая карточка
Nicholas Gotfredsen
77' Желтая карточка
Милиц Себастьян
1:1
79' Гол
Киркеволд Пол
90' Желтая карточка
Довбик Артём
1:1
90' Не забитый пенальти
 90'+4
1
Jesper
Rask
3
Jesper
Boege
5
Ахмедходжич
Анел
24
Rasmus
Minor
Petersen
27
Mathias
Haarup
11
Emmanuel
Sabbi
18
Christian
Cappis
14
Педерсен
Миккель
17
Бабаян
Эдгар
10
Киркеволд
Пол
19
Кристофферсен
Юлиан
28
Милиц
Себастьян
9
Alexander
Bah
26
Бангор
Патрик
5
Люикс
Кес
2
Stefan
Gartenmann
77
Хассан
Рилван
6
Йонссон
Эггерт
90
Альбек
Мадс
17
Рохас
Марко
8
Якобсен
Кристиан
II
10
Лидер
Март
Хобро
4-4-2
Сённерйюск
4-5-1

Ход матча

20'
 
Stefan Gartenmann
37'
Бабаян Эдгар
 
41'
0:1
Mathias Haarup
49'
Педерсен Миккель
 
70'
 
Jeppe Simonsen
Рохас Марко
73'
Тюхосен Оливер
Emmanuel Sabbi
 
73'
Imed Louati
Кристофферсен Юлиан
 
75'
Nicholas Gotfredsen
 
77'
 
Милиц Себастьян
78'
 
Довбик Артём
Лидер Март
79'
Киркеволд Пол
1:1
87'
Nicholas Gotfredsen
Mathias Haarup
 
87'
 
Peter Christiansen
Якобсен Кристиан II
90'
 
Довбик Артём
90'
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 4
  • 9 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 9
  • 0 Офсайды 3
  • 18 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Хобро Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Хобро 2:1 Копенгаген Вайгорд 2:1 Хобро Нордшелланн 2:1 Хобро Хобро 0:0 Оденсе
Митьюлланд 1:1 Хобро Хобро 0:2 Брондбю Силькеборг 2:3 Хобро Хобро 2:2 Раннерс Эсбьерг 1:1 Хобро Хобро 1:1 Орхус Хобро 0:0 Фредерисия Хорсенс 1:1 Хобро Виборг 0:2 Хобро Хобро 1:0 Виборг Вайле 0:2 Хобро Хобро 0:1 Вайле Ольборг 1:1 Хобро Хобро 3:2 Вендсиссель Раннерс 1:0 Хобро Хобро 1:2 Раннерс
Сённерйюск Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Сённерйюск 0:0 Хорсенс Viktoria 0:5 Сённерйюск Оденсе 0:0 Сённерйюск Сённерйюск 0:2 Митьюлланд
Силькеборг 3:3 Сённерйюск Сённерйюск 0:0 Орхус Сённерйюск 1:2 Копенгаген Люнгбю 0:3 Сённерйюск Ольборг 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:1 Раннерс Сённерйюск 1:2 Вайхе Стандард 1:1 Сённерйюск Оденсе 0:1 Сённерйюск Колдинг Б 0:2 Сённерйюск Мальмё 2:1 Сённерйюск Раннерс 4:3 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Раннерс Сённерйюск 4:1 Вайле Хорсенс 0:1 Сённерйюск Орхус 2:1 Сённерйюск

Последние игры между собой

Хобро: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 6
Сённерйюск: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 3
Хобро 0:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Хобро Суперлига Дании Хобро 3:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Хобро Суперлига Дании
Сённерйюск 1:1 Хобро Суперлига Дании Хобро 3:2 Сённерйюск Суперлига Дании Хобро 3:0 Сённерйюск Товарищеские матчи Хобро 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Хобро Товарищеские матчи Сённерйюск 2:0 Хобро Суперлига Дании Сённерйюск 3:0 Хобро Суперлига Дании Хобро 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Хобро Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Хобро Суперлига Дании Хобро 0:0 Сённерйюск Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 9 8 1 0 14 - 2 25
2. Копенгаген 9 7 1 1 16 - 7 22
3. Орхус 10 5 2 3 14 - 7 17
4. Брондбю 9 5 1 3 17 - 13 16
5. Оденсе 10 4 2 4 14 - 11 14
6. Нордшелланн 9 4 1 4 16 - 15 13
7. Сённерйюск 1:1 10 2 6 2 11 - 10 12
8. Хобро 1:1 10 2 6 2 12 - 13 12
9. Ольборг 9 3 2 4 14 - 10 11
10. Раннерс 9 3 2 4 13 - 11 11
11. Хорсенс 9 3 1 5 7 - 16 10
12. Люнгбю 9 3 0 6 8 - 16 9
13. Эсбьерг 9 1 2 6 4 - 15 5
14. Силькеборг 9 0 3 6 10 - 24 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на DS Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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