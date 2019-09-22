Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Хобро
1:1
Конец матча
Стадион: ДС Арена Зрители: 2453
Сённерйюск
20' Желтая карточкаStefan Gartenmann
37' Желтая карточкаБабаян Эдгар
0:1
41' Гол в свои воротаMathias Haarup
49' Желтая карточкаПедерсен Миккель
75' Желтая карточкаNicholas Gotfredsen
77' Желтая карточкаМилиц Себастьян
1:1
79' ГолКиркеволд Пол
90' Желтая карточкаДовбик Артём
17
Бабаян
Эдгар
90
Альбек
Мадс
17
Рохас
Марко
10
Лидер
Март
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бабаян ЭдгарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
21 Yosef Samuel
-
-
Главный тренер: Петер Соренсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Альбек МадсПолузащитник
-
17 Рохас МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Лидер МартНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
47 Довбик АртёмНападающий
-
23 Mads Hansen
-
-
-
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
37'
41'
0:1
49'
77'
79'
1:1
90'
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 3
-
5 Угловые 9
-
0 Офсайды 3
-
18 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Хобро Последние 20 матчей: +6 =8 -6Хобро 2:1 Копенгаген Вайгорд 2:1 Хобро Нордшелланн 2:1 Хобро Хобро 0:0 Оденсе
Сённерйюск Последние 20 матчей: +7 =7 -6Сённерйюск 0:0 Хорсенс Viktoria 0:5 Сённерйюск Оденсе 0:0 Сённерйюск Сённерйюск 0:2 Митьюлланд
Силькеборг 3:3 Сённерйюск Сённерйюск 0:0 Орхус Сённерйюск 1:2 Копенгаген Люнгбю 0:3 Сённерйюск Ольборг 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:1 Раннерс Сённерйюск 1:2 Вайхе Стандард 1:1 Сённерйюск Оденсе 0:1 Сённерйюск Колдинг Б 0:2 Сённерйюск Мальмё 2:1 Сённерйюск Раннерс 4:3 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Раннерс Сённерйюск 4:1 Вайле Хорсенс 0:1 Сённерйюск Орхус 2:1 Сённерйюск
Последние игры между собой
Хобро: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 6
Сённерйюск: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 3
Сённерйюск 1:1 Хобро Суперлига Дании Хобро 3:2 Сённерйюск Суперлига Дании Хобро 3:0 Сённерйюск Товарищеские матчи Хобро 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Хобро Товарищеские матчи Сённерйюск 2:0 Хобро Суперлига Дании Сённерйюск 3:0 Хобро Суперлига Дании Хобро 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Хобро Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Хобро Суперлига Дании Хобро 0:0 Сённерйюск Кубок
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|9
|8
|1
|0
|14 - 2
|25
|2.
|Копенгаген
|9
|7
|1
|1
|16 - 7
|22
|3.
|Орхус
|10
|5
|2
|3
|14 - 7
|17
|4.
|Брондбю
|9
|5
|1
|3
|17 - 13
|16
|5.
|Оденсе
|10
|4
|2
|4
|14 - 11
|14
|6.
|Нордшелланн
|9
|4
|1
|4
|16 - 15
|13
|7.
|Сённерйюск
|1:1
|10
|2
|6
|2
|11 - 10
|12
|8.
|Хобро
|1:1
|10
|2
|6
|2
|12 - 13
|12
|9.
|Ольборг
|9
|3
|2
|4
|14 - 10
|11
|10.
|Раннерс
|9
|3
|2
|4
|13 - 11
|11
|11.
|Хорсенс
|9
|3
|1
|5
|7 - 16
|10
|12.
|Люнгбю
|9
|3
|0
|6
|8 - 16
|9
|13.
|Эсбьерг
|9
|1
|2
|6
|4 - 15
|5
|14.
|Силькеборг
|9
|0
|3
|6
|10 - 24
|3
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