Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Силькеборг
2:3
Конец матча
Стадион: JYSK Park Зрители: 2452
Люнгбю
0:1
19' ГолРомер Марсель
1:1
21' ГолJeppe Okkels
2:1
24' ГолEmil Holten
2:2
68' ГолGustav Marcussen
2:3
75' ГолGustav Marcussen
90' Желтая карточкаMads Emil Madsen
30
Ромо
Рафаэль
13
Хебо
Матиас
29
Шварц
Ронни
11
Emil
Holten
- Основной состав
-
30 Ромо РафаэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Хебо МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Шварц РонниНападающий
-
11 Emil HoltenНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Чорлу РезанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
11 Andre RielНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Nielsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
19'
0:1
21'
1:1
24'
2:1
68'
2:2
75'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
3 Удары по воротам 9
-
8 Удары в створ 4
-
4 Угловые 9
-
2 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Силькеборг Последние 20 матчей: +9 =5 -6Силькеборг 0:3 Оденсе Херлев 1:3 Силькеборг Раннерс 2:0 Силькеборг Эсбьерг 2:2 Силькеборг
Силькеборг 3:3 Сённерйюск Нордшелланн 2:2 Силькеборг Силькеборг 2:3 Хобро Ольборг 3:1 Силькеборг Силькеборг 0:3 Хорсенс Брондбю 3:0 Силькеборг Треллеборг 1:2 Силькеборг Силькеборг 3:0 Вендсиссель Вайле 1:3 Силькеборг Силькеборг 2:0 Нюкёбинг Фремад Амагер 3:4 Силькеборг Силькеборг 2:2 Виборг Силькеборг 5:0 Тистед Фредерисия 0:1 Силькеборг Силькеборг 1:1 Хельсингёр Видовре 0:2 Силькеборг
Люнгбю Последние 20 матчей: +9 =2 -9Люнгбю 0:3 Митьюлланд Фремад Амагер 1:1 Люнгбю Хорсенс 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Раннерс
Эсбьерг 1:0 Люнгбю Копенгаген 2:0 Люнгбю Люнгбю 2:1 Орхус Люнгбю 0:3 Сённерйюск Оденсе 4:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Ольборг Люнгбю 1:0 Хельсингёр Люнгбю 1:0 ХБ Кеге Вендсиссель 2:2 Люнгбю Люнгбю 2:1 Вендсиссель Хельсингёр 1:2 Люнгбю Люнгбю 2:0 Нествед Роскилле 1:2 Люнгбю Фремад Амагер 4:3 Люнгбю Люнгбю 1:1 ХБ Кеге Тистед 2:1 Люнгбю
Последние игры между собой
Силькеборг: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Люнгбю: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Люнгбю 2:1 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 1:1 Люнгбю Суперлига Дании Силькеборг 3:1 Люнгбю Кубок Люнгбю 2:1 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 1:0 Люнгбю Товарищеские матчи Люнгбю 1:1 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 0:4 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:2 Силькеборг Первый дивизион Силькеборг 1:2 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 1:0 Силькеборг Первый дивизион Силькеборг 3:1 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 0:0 Силькеборг Первый дивизион Силькеборг 3:2 Люнгбю Первый дивизион Силькеборг 3:0 Люнгбю Суперлига Люнгбю 2:3 Силькеборг САС Лигаен Люнгбю 0:2 Силькеборг САС Лигаен
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|9
|8
|1
|0
|14 - 2
|25
|2.
|Копенгаген
|9
|7
|1
|1
|16 - 7
|22
|3.
|Орхус
|10
|5
|2
|3
|14 - 7
|17
|4.
|Брондбю
|0:0
|10
|5
|2
|3
|17 - 13
|17
|5.
|Нордшелланн
|10
|5
|1
|4
|18 - 16
|16
|6.
|Оденсе
|10
|4
|2
|4
|14 - 11
|14
|7.
|Люнгбю
|10
|4
|0
|6
|11 - 18
|12
|8.
|Сённерйюск
|10
|2
|6
|2
|11 - 10
|12
|9.
|Хобро
|10
|2
|6
|2
|12 - 13
|12
|10.
|Раннерс
|9
|3
|2
|4
|13 - 11
|11
|11.
|Ольборг
|10
|3
|2
|5
|15 - 12
|11
|12.
|Хорсенс
|9
|3
|1
|5
|7 - 16
|10
|13.
|Эсбьерг
|0:0
|10
|1
|3
|6
|4 - 15
|6
|14.
|Силькеборг
|10
|0
|3
|7
|12 - 27
|3
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