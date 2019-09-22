Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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Силькеборг
2:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 2452
Люнгбю
0'
0:1
19' Гол
Ромер Марсель
1:1
21' Гол
Jeppe Okkels
2:1
24' Гол
Emil Holten
2:2
68' Гол
Gustav Marcussen
2:3
75' Гол
Gustav Marcussen
90' Желтая карточка
Mads Emil Madsen
90'+6
30
Ромо
Рафаэль
5
Кроне
Свенн
14
Деннис
Флинта
24
Jeppe
Gertsen
6
Меллер
Фредерик
19
Nicolai
Vallys
13
Хебо
Матиас
21
Mads
Emil
Madsen
7
Jeppe
Okkels
29
Шварц
Ронни
11
Emil
Holten
31
Thomas
Mikkelsen
III
18
Шиембе
Кевин
14
Nikolaj
Geertsen
6
Frederik
Winther
9
Фосгаард
Лассе
30
Ромер
Марсель
21
Kasper
Enghardt
4
Да
Силва
Патрик
10
Чорлу
Резан
26
Гюткьяер
Фредерик
16
Нильсен
Эмиль
Силькеборг
4-4-2
Люнгбю
3-4-3

Ход матча

19'
0:1
Ромер Марсель
(Чорлу Резан)
21'
Jeppe Okkels
(Меллер Фредерик)
1:1
24'
Emil Holten
(Шварц Ронни)
2:1
66'
 
Gustav Marcussen
Гюткьяер Фредерик
67'
Лесняк Филип
Emil Holten
 
68'
2:2
Gustav Marcussen
75'
2:3
Gustav Marcussen
(Фосгаард Лассе)
81'
 
Йеспер Чристджансен
Шиембе Кевин
81'
Oliver Haurits
Хебо Матиас
 
81'
Anders Hagelskjaer
Меллер Фредерик
 
89'
 
Kasper Joergensen
Чорлу Резан
90'
Mads Emil Madsen
 

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 9
  • 8 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 9
  • 2 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Силькеборг Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Силькеборг 0:3 Оденсе Херлев 1:3 Силькеборг Раннерс 2:0 Силькеборг Эсбьерг 2:2 Силькеборг
Силькеборг 3:3 Сённерйюск Нордшелланн 2:2 Силькеборг Силькеборг 2:3 Хобро Ольборг 3:1 Силькеборг Силькеборг 0:3 Хорсенс Брондбю 3:0 Силькеборг Треллеборг 1:2 Силькеборг Силькеборг 3:0 Вендсиссель Вайле 1:3 Силькеборг Силькеборг 2:0 Нюкёбинг Фремад Амагер 3:4 Силькеборг Силькеборг 2:2 Виборг Силькеборг 5:0 Тистед Фредерисия 0:1 Силькеборг Силькеборг 1:1 Хельсингёр Видовре 0:2 Силькеборг
Люнгбю Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Люнгбю 0:3 Митьюлланд Фремад Амагер 1:1 Люнгбю Хорсенс 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Раннерс
Эсбьерг 1:0 Люнгбю Копенгаген 2:0 Люнгбю Люнгбю 2:1 Орхус Люнгбю 0:3 Сённерйюск Оденсе 4:1 Люнгбю Люнгбю 2:0 Ольборг Люнгбю 1:0 Хельсингёр Люнгбю 1:0 ХБ Кеге Вендсиссель 2:2 Люнгбю Люнгбю 2:1 Вендсиссель Хельсингёр 1:2 Люнгбю Люнгбю 2:0 Нествед Роскилле 1:2 Люнгбю Фремад Амагер 4:3 Люнгбю Люнгбю 1:1 ХБ Кеге Тистед 2:1 Люнгбю

Последние игры между собой

Силькеборг: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Люнгбю: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Люнгбю 2:0 Силькеборг Первый дивизион Силькеборг 1:2 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 1:0 Силькеборг Первый дивизион Силькеборг 2:2 Люнгбю Суперлига Дании
Люнгбю 2:1 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 1:1 Люнгбю Суперлига Дании Силькеборг 3:1 Люнгбю Кубок Люнгбю 2:1 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 1:0 Люнгбю Товарищеские матчи Люнгбю 1:1 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 0:4 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:2 Силькеборг Первый дивизион Силькеборг 1:2 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 1:0 Силькеборг Первый дивизион Силькеборг 3:1 Люнгбю Первый дивизион Люнгбю 0:0 Силькеборг Первый дивизион Силькеборг 3:2 Люнгбю Первый дивизион Силькеборг 3:0 Люнгбю Суперлига Люнгбю 2:3 Силькеборг САС Лигаен Люнгбю 0:2 Силькеборг САС Лигаен
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 9 8 1 0 14 - 2 25
2. Копенгаген 9 7 1 1 16 - 7 22
3. Орхус 10 5 2 3 14 - 7 17
4. Брондбю 0:0 10 5 2 3 17 - 13 17
5. Нордшелланн 10 5 1 4 18 - 16 16
6. Оденсе 10 4 2 4 14 - 11 14
7. Люнгбю 10 4 0 6 11 - 18 12
8. Сённерйюск 10 2 6 2 11 - 10 12
9. Хобро 10 2 6 2 12 - 13 12
10. Раннерс 9 3 2 4 13 - 11 11
11. Ольборг 10 3 2 5 15 - 12 11
12. Хорсенс 9 3 1 5 7 - 16 10
13. Эсбьерг 0:0 10 1 3 6 4 - 15 6
14. Силькеборг 10 0 3 7 12 - 27 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на JYSK Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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