Украина: Премьер-лига 2019-2020
Заря
0:0
Первый тайм: 6'
Стадион: Славутич-Арена
Мариуполь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Громов АртёмНападающий
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Чех МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Бабич Александр
Предыдущие игры
Заря Последние 20 матчей: +8 =6 -6Шахтёр Донецк 4:3 Заря Заря 2:2 Динамо Киев Заря 2:2 Эспаньол Карпаты 0:1 Заря
Эспаньол 3:1 Заря Заря 1:2 Александрия Заря 1:0 ЦСКА София Колос Ковалёвка 1:3 Заря ЦСКА София 1:1 Заря Заря 1:1 Днепр-1 Заря 1:0 Будучность Ворскла 0:1 Заря Будучность 1:3 Заря Мариуполь 3:1 Заря Заря 3:1 Александрия Львов 0:0 Заря Заря 0:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:1 Заря Заря 0:1 Мариуполь Александрия 0:2 Заря
Мариуполь Последние 20 матчей: +6 =6 -8Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Львов 0:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 5:1 Мариуполь АЗ Алкмаар 4:0 Мариуполь
Карпаты 1:1 Мариуполь Мариуполь 0:0 АЗ Алкмаар Мариуполь 2:1 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Мариуполь Мариуполь 3:1 Заря Шахтёр Донецк 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:1 Александрия Динамо Киев 2:1 Мариуполь Мариуполь 2:0 Львов Заря 0:1 Мариуполь Мариуполь 0:1 Шахтёр Донецк Александрия 2:1 Мариуполь Мариуполь 0:1 Динамо Киев Львов 2:3 Мариуполь Карпаты 1:1 Мариуполь Мариуполь 0:0 Черноморец Од
Последние игры между собой
Заря: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Мариуполь: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Заря 3:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 0:0 Заря Премьер-лига Мариуполь 2:5 Заря Премьер-лига Заря 1:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 2:1 Заря Премьер-лига Заря 1:0 Мариуполь Премьер-лига Заря 3:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Заря Премьер-лига Мариуполь 1:2 Заря Премьер-лига Заря 2:2 Мариуполь Премьер-лига Заря 2:2 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:1 Заря Премьер-лига Мариуполь 2:2 Заря Премьер-лига Заря 2:2 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Заря Премьер-лига Заря 3:2 Мариуполь Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|7
|7
|0
|0
|23 - 6
|21
|2.
|Десна
|7
|4
|2
|1
|9 - 3
|14
|3.
|Александрия
|7
|4
|0
|3
|9 - 10
|12
|4.
|Заря
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|5.
|Днепр-1
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|6.
|Колос Ковалёвка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|7.
|Динамо Киев
|6
|2
|2
|2
|10 - 7
|8
|8.
|Мариуполь
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|9.
|Карпаты
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|10.
|Ворскла
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|11.
|Львов
|8
|2
|0
|6
|7 - 14
|6
|12.
|Олимпик Донецк
|8
|1
|2
|5
|5 - 14
|5
Заря
93.3% (140)
Ничья
5.3% (8)
Мариуполь
1.3% (2)
2:1 Заря
46.7% (70)
2:0 Заря
21.3% (32)
1:0 Заря
18% (27)
1:1 Ничья
3.3% (5)
3:1 Заря
3.3% (5)
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