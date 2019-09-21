Украина: Премьер-лига 2019-2020

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Заря
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Мариуполь
0' 6'
30
Шевченко
Никита
18
Тымчик
Александр
20
Абу-Ханна
Джоэл
15
Вернидуб
Виталий
14
Михайличенко
Богдан
7
Кочергин
Владислав
21
Иванисеня
Дмитрий
80
Юрченко
Владлен
17
Леднёв
Богдан
11
Будковский
Филипп
31
Русин
Назарий
12
Худжамов
Рустам
2
Быков
Алексей
4
Чоботенко
Сергей
13
Яворский
Сергей
75
Корниенко
Виктор
25
Федорчук
Валерий
29
Кирюханцев
Игорь
71
Чех
Максим
9
Мишнёв
Дмитрий
99
Вакула
Владислав
11
Чурко
Вячеслав
Заря
Мариуполь

Предыдущие игры

Заря Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Шахтёр Донецк 4:3 Заря Заря 2:2 Динамо Киев Заря 2:2 Эспаньол Карпаты 0:1 Заря
Эспаньол 3:1 Заря Заря 1:2 Александрия Заря 1:0 ЦСКА София Колос Ковалёвка 1:3 Заря ЦСКА София 1:1 Заря Заря 1:1 Днепр-1 Заря 1:0 Будучность Ворскла 0:1 Заря Будучность 1:3 Заря Мариуполь 3:1 Заря Заря 3:1 Александрия Львов 0:0 Заря Заря 0:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:1 Заря Заря 0:1 Мариуполь Александрия 0:2 Заря
Мариуполь Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Львов 0:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 5:1 Мариуполь АЗ Алкмаар 4:0 Мариуполь
Карпаты 1:1 Мариуполь Мариуполь 0:0 АЗ Алкмаар Мариуполь 2:1 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Мариуполь Мариуполь 3:1 Заря Шахтёр Донецк 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:1 Александрия Динамо Киев 2:1 Мариуполь Мариуполь 2:0 Львов Заря 0:1 Мариуполь Мариуполь 0:1 Шахтёр Донецк Александрия 2:1 Мариуполь Мариуполь 0:1 Динамо Киев Львов 2:3 Мариуполь Карпаты 1:1 Мариуполь Мариуполь 0:0 Черноморец Од

Последние игры между собой

Заря: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Мариуполь: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Мариуполь 3:1 Заря Премьер-лига Заря 0:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 3:2 Заря Премьер-лига Заря 2:1 Мариуполь Премьер-лига
Заря 3:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 0:0 Заря Премьер-лига Мариуполь 2:5 Заря Премьер-лига Заря 1:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 2:1 Заря Премьер-лига Заря 1:0 Мариуполь Премьер-лига Заря 3:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Заря Премьер-лига Мариуполь 1:2 Заря Премьер-лига Заря 2:2 Мариуполь Премьер-лига Заря 2:2 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:1 Заря Премьер-лига Мариуполь 2:2 Заря Премьер-лига Заря 2:2 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Заря Премьер-лига Заря 3:2 Мариуполь Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 7 7 0 0 23 - 6 21
2. Десна 7 4 2 1 9 - 3 14
3. Александрия 7 4 0 3 9 - 10 12
4. Заря 7 3 2 2 12 - 10 11
5. Днепр-1 8 3 2 3 10 - 9 11
6. Колос Ковалёвка 7 3 1 3 6 - 9 10
7. Динамо Киев 6 2 2 2 10 - 7 8
8. Мариуполь 6 2 2 2 7 - 10 8
9. Карпаты 8 2 2 4 6 - 11 8
10. Ворскла 7 2 1 4 8 - 9 7
11. Львов 8 2 0 6 7 - 14 6
12. Олимпик Донецк 8 1 2 5 5 - 14 5
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Slavutych Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Заря 0:0 Мариуполь
Заря
93.3% (140)
Ничья
5.3% (8)
Мариуполь
1.3% (2)
2:1 Заря
46.7% (70)
2:0 Заря
21.3% (32)
1:0 Заря
18% (27)
1:1 Ничья
3.3% (5)
3:1 Заря
3.3% (5)
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