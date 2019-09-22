Украина: Премьер-лига 2019-2020
Колос Ковалёвка
1:1
Конец матча
Стадион: Оболонь Арена
Александрия
12' Желтая карточкаВолков Александр
25' Желтая карточкаСтецков Тимур
25' Желтая карточкаШендрик Антон
39' Желтая карточкаМилько Вадим
1:0
45' ПенальтиКостишин Денис
46' Желтая карточкаОреховский Павел
1:1
68' ГолБабогло Владислав
14
Милько
Вадим
69
Ильин
Олег
79
Панькив
Юрий
90
Дубра
Каспар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Кожушко ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Костышин Руслан
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
- Защитник
-
90 Дубра КаспарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ситало АртёмНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шаран Владимир
Ход матча
12'
25'
25'
39'
45'
1:0
46'
68'
Предыдущие игры
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +10 =3 -7Колос Ковалёвка 1:0 Львов Днепр-1 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:3 Ворскла Десна 0:0 Колос Ковалёвка
Колос Ковалёвка 1:3 Заря Олимпик Донецк 0:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 3:2 Оболонь-Бровар Днепр-1 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Сумы Волынь 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Агробизнес Металлист-1925 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Звезда Кропивницкий Горняк-Спорт 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Рух Винники Николаев 0:3 Колос Ковалёвка Авангард Краматорск 0:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:1 Прикарпатье Ингулец 0:1 Колос Ковалёвка
Александрия Последние 20 матчей: +8 =3 -9Вольфсбург 3:1 Александрия Александрия 2:0 Днепр-1 Ворскла 0:1 Александрия Александрия 0:3 Десна
Заря 1:2 Александрия Александрия 2:1 Олимпик Донецк Мариуполь 2:1 Александрия Александрия 1:3 Шахтёр Донецк Стандард 2:2 Александрия АЗ Алкмаар 0:3 Александрия Андерлехт 1:2 Александрия Александрия 0:2 Динамо Киев Заря 3:1 Александрия Мариуполь 1:1 Александрия Александрия 0:1 Львов Шахтёр Донецк 2:1 Александрия Динамо Киев 1:1 Александрия Александрия 0:2 Заря Александрия 2:1 Мариуполь Львов 1:2 Александрия
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|8
|8
|0
|0
|24 - 6
|24
|2.
|Десна
|8
|4
|2
|2
|9 - 4
|14
|3.
|Александрия
|1:1
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|4.
|Заря
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|5.
|Динамо Киев
|7
|3
|2
|2
|15 - 7
|11
|6.
|Днепр-1
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|7.
|Колос Ковалёвка
|1:1
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|8.
|Мариуполь
|7
|2
|3
|2
|7 - 10
|9
|9.
|Карпаты
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|10.
|Ворскла
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|11.
|Львов
|8
|2
|0
|6
|7 - 14
|6
|12.
|Олимпик Донецк
|8
|1
|2
|5
|5 - 14
|5
Колос Ковалёвка
11.9% (18)
Ничья
39.1% (59)
Александрия
49% (74)
1:1 Ничья
36.4% (55)
1:2 Александрия
22.5% (34)
0:1 Александрия
19.2% (29)
1:0 Колос Ковалёвка
6% (9)
2:1 Колос Ковалёвка
6% (9)
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