Украина: Премьер-лига 2019-2020

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Колос Ковалёвка
1:1
Конец матча

Стадион:
Александрия
0'
12' Желтая карточка
Волков Александр
25' Желтая карточка
Стецков Тимур
25' Желтая карточка
Шендрик Антон
39' Желтая карточка
Милько Вадим
1:0
45' Пенальти
Костишин Денис
46' Желтая карточка
Ореховский Павел
1:1
68' Гол
Бабогло Владислав
90'+6
25
Волынец
Евгений
24
Зозуля
Алексей
6
Максименко
Максим
67
Парамонов
Вадим
15
Черноморец
Александр
14
Милько
Вадим
69
Ильин
Олег
18
Костишин
Денис
48
Ореховский
Павел
89
Волков
Александр
33
Нехтий
Владислав
79
Панькив
Юрий
17
Лучкевич
Валерий
90
Дубра
Каспар
26
Шендрик
Антон
5
Стецков
Тимур
15
Запорожан
Андрей
94
Задерака
Максим
6
Ковалец
Кирилл
27
Гречишкин
Дмитрий
23
Шастал
Дмитрий
9
Безбородько
Денис
Колос Ковалёвка
Александрия

Ход матча

12'
Волков Александр
 
25'
 
Стецков Тимур
25'
 
Шендрик Антон
39'
Милько Вадим
 
45'
Костишин Денис
1:0
46'
Ореховский Павел
 
46'
 
Бабогло Владислав
Дубра Каспар
46'
 
Третьяков Максим
Безбородько Денис
56'
Морозко Евгений
Волков Александр
 
68'
1:1
Бабогло Владислав
(Гречишкин Дмитрий)
73'
Смирный Евгений
Костишин Денис
 
80'
 
Ситало Артём
Задерака Максим
82'
Кожушко Олег
Нехтий Владислав
 

Предыдущие игры

Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Колос Ковалёвка 1:0 Львов Днепр-1 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:3 Ворскла Десна 0:0 Колос Ковалёвка
Колос Ковалёвка 1:3 Заря Олимпик Донецк 0:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 3:2 Оболонь-Бровар Днепр-1 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Сумы Волынь 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Агробизнес Металлист-1925 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Звезда Кропивницкий Горняк-Спорт 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Рух Винники Николаев 0:3 Колос Ковалёвка Авангард Краматорск 0:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:1 Прикарпатье Ингулец 0:1 Колос Ковалёвка
Александрия Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Вольфсбург 3:1 Александрия Александрия 2:0 Днепр-1 Ворскла 0:1 Александрия Александрия 0:3 Десна
Заря 1:2 Александрия Александрия 2:1 Олимпик Донецк Мариуполь 2:1 Александрия Александрия 1:3 Шахтёр Донецк Стандард 2:2 Александрия АЗ Алкмаар 0:3 Александрия Андерлехт 1:2 Александрия Александрия 0:2 Динамо Киев Заря 3:1 Александрия Мариуполь 1:1 Александрия Александрия 0:1 Львов Шахтёр Донецк 2:1 Александрия Динамо Киев 1:1 Александрия Александрия 0:2 Заря Александрия 2:1 Мариуполь Львов 1:2 Александрия
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 8 8 0 0 24 - 6 24
2. Десна 8 4 2 2 9 - 4 14
3. Александрия 1:1 8 4 1 3 10 - 11 13
4. Заря 8 3 3 2 12 - 10 12
5. Динамо Киев 7 3 2 2 15 - 7 11
6. Днепр-1 8 3 2 3 10 - 9 11
7. Колос Ковалёвка 1:1 8 3 2 3 7 - 10 11
8. Мариуполь 7 2 3 2 7 - 10 9
9. Карпаты 8 2 2 4 6 - 11 8
10. Ворскла 8 2 1 5 8 - 14 7
11. Львов 8 2 0 6 7 - 14 6
12. Олимпик Донецк 8 1 2 5 5 - 14 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Obolon Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 1:1 Александрия
Колос Ковалёвка
11.9% (18)
Ничья
39.1% (59)
Александрия
49% (74)
1:1 Ничья
36.4% (55)
1:2 Александрия
22.5% (34)
0:1 Александрия
19.2% (29)
1:0 Колос Ковалёвка
6% (9)
2:1 Колос Ковалёвка
6% (9)
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