Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Урал
 
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Стадион:
ЦСКА Москва

Предыдущие игры

Урал Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Черноморец Нв 0:2 Урал Арсенал Тула 1:1 Урал Спартак Москва 1:2 Урал Урал 2:4 Краснодар
Урал 3:1 Сочи Урал 1:3 Крылья Советов Локомотив Москва 4:0 Урал Урал 2:2 Ростов Динамо Москва 2:0 Урал Урал 3:0 Ахмат Урал 3:2 Уфа Краснодар 0:2 Урал Пюник 0:3 Урал Урал 2:1 Астра Анжи 0:2 Урал Локомотив Москва 1:0 Урал Урал 2:2 Локомотив Москва Арсенал Тула 2:2 Урал Оренбург 2:2 Урал Урал 0:1 Спартак Москва
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Алания 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:2 Краснодар Лудогорец 5:1 ЦСКА Москва Тамбов 0:2 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва 6:0 Арарат Москва Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:0 Ахмат Спартак Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Сочи Рубин 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва ЦСКА Москва 2:1 Оренбург Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 4:0 Рубин ЦСКА Москва 1:2 Ростов Спартак Москва 3:1 ЦСКА Москва Краснодар 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6:0 Крылья Советов ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Зенит 3:1 ЦСКА Москва

Последние игры между собой

Урал: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 11
ЦСКА Москва: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 1
Урал 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 4:0 Урал Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Урал Премьер-лига Урал 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига
ЦСКА Москва 4:0 Урал Премьер-лига Урал 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига Урал 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Урал Кубок ЦСКА Москва 3:2 Урал Премьер-лига ЦСКА Москва 3:1 Урал Премьер-лига Урал 3:4 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Урал Премьер-лига Урал 2:2 ЦСКА Москва Премьер-лига Урал 1:0 ЦСКА Москва Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 10 7 2 1 18 - 4 23
2. ЦСКА Москва Заявка 10 7 1 2 15 - 8 22
3. Локомотив Москва Заявка 10 6 2 2 17 - 10 20
4. Краснодар Заявка 10 6 2 2 21 - 12 20
5. Ростов Заявка 10 6 2 2 17 - 14 20
6. Уфа Заявка 10 4 2 4 11 - 10 14
7. Арсенал Тула Заявка 10 4 2 4 13 - 14 14
8. Урал Заявка 10 4 2 4 17 - 20 14
9. Спартак Москва Заявка 10 4 2 4 11 - 11 14
10. Рубин Заявка 10 3 1 6 6 - 15 10
11. Динамо Москва Заявка 10 2 4 4 8 - 9 10
12. Сочи Заявка 10 2 3 5 8 - 13 9
13. Ахмат Заявка 10 2 3 5 7 - 15 9
14. Крылья Советов Заявка 10 2 2 6 13 - 16 8
15. Оренбург Заявка 10 2 2 6 13 - 18 8
16. Тамбов Заявка 10 2 2 6 9 - 15 8
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Урал - ЦСКА Москва

    До начала игры, которая состоится 29.09.2019, осталось 2 дня 7 часов 3 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Урал - ЦСКА Москва
    Урал
    7.1% (5)
    Ничья
    28.6% (20)
    ЦСКА Москва
    64.3% (45)
    1:2 ЦСКА Москва
    42.9% (30)
    1:1 Ничья
    18.6% (13)
    0:1 ЦСКА Москва
    11.4% (8)
    2:2 Ничья
    10% (7)
    2:1 Урал
    4.3% (3)
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