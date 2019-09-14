Россия: Премьер-лига 2019-2020
Урал
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Стадион: Екатеринбург Арена
ЦСКА Москва
Предыдущие игры
Урал Последние 20 матчей: +9 =5 -6Черноморец Нв 0:2 Урал Арсенал Тула 1:1 Урал Спартак Москва 1:2 Урал Урал 2:4 Краснодар
Урал 3:1 Сочи Урал 1:3 Крылья Советов Локомотив Москва 4:0 Урал Урал 2:2 Ростов Динамо Москва 2:0 Урал Урал 3:0 Ахмат Урал 3:2 Уфа Краснодар 0:2 Урал Пюник 0:3 Урал Урал 2:1 Астра Анжи 0:2 Урал Локомотив Москва 1:0 Урал Урал 2:2 Локомотив Москва Арсенал Тула 2:2 Урал Оренбург 2:2 Урал Урал 0:1 Спартак Москва
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +12 =1 -7Алания 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:2 Краснодар Лудогорец 5:1 ЦСКА Москва Тамбов 0:2 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва 6:0 Арарат Москва Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:0 Ахмат Спартак Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Сочи Рубин 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва ЦСКА Москва 2:1 Оренбург Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 4:0 Рубин ЦСКА Москва 1:2 Ростов Спартак Москва 3:1 ЦСКА Москва Краснодар 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6:0 Крылья Советов ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Зенит 3:1 ЦСКА Москва
Последние игры между собой
Урал: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 11
ЦСКА Москва: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 1
ЦСКА Москва 4:0 Урал Премьер-лига Урал 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига Урал 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Урал Кубок ЦСКА Москва 3:2 Урал Премьер-лига ЦСКА Москва 3:1 Урал Премьер-лига Урал 3:4 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Урал Премьер-лига Урал 2:2 ЦСКА Москва Премьер-лига Урал 1:0 ЦСКА Москва Кубок
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 4
|23
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|15 - 8
|22
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 10
|20
|4.
|Краснодар
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|21 - 12
|20
|5.
|Ростов
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 14
|20
|6.
|Уфа
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 10
|14
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 14
|14
|8.
|Урал
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 20
|14
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|10.
|Рубин
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|6 - 15
|10
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 9
|10
|12.
|Сочи
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 13
|9
|13.
|Ахмат
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 15
|9
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 16
|8
|15.
|Оренбург
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 18
|8
|16.
|Тамбов
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 15
|8
Урал
7.1% (5)
Ничья
28.6% (20)
ЦСКА Москва
64.3% (45)
1:2 ЦСКА Москва
42.9% (30)
1:1 Ничья
18.6% (13)
0:1 ЦСКА Москва
11.4% (8)
2:2 Ничья
10% (7)
2:1 Урал
4.3% (3)
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