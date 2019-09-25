Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Челси
 
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Стадион:
Брайтон

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Челси 7:1 Гримсби Челси 1:2 Ливерпуль Челси 0:1 Валенсия Вулверхэмптон 2:5 Челси
Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед Норвич 2:3 Челси Челси 1:1 Лестер Ливерпуль 2:2 Челси Манчестер Юнайтед 4:0 Челси Боруссия М 2:2 Челси Ред Булл Зальцбург 3:5 Челси Рединг 3:4 Челси Барселона 1:2 Челси Кавасаки Фронтале 1:0 Челси Сент-Патрикс 0:4 Челси Богемианс 1:1 Челси Челси 4:1 Арсенал Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Челси Лестер 0:0 Челси Челси 1:1 Айнтрахт Фр
Брайтон Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Брайтон 1:3 Астон Вилла Ньюкасл 0:0 Брайтон Брайтон 1:1 Бёрнли Манчестер Сити 4:0 Брайтон
Бристоль Роверс 1:2 Брайтон Брайтон 0:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Вест Хэм Уотфорд 0:3 Брайтон Брайтон 2:1 Валенсия Бирмингем 0:4 Брайтон Фулхэм 2:1 Брайтон Кроули Таун 0:1 Брайтон Лиферинг 2:5 Брайтон Брайтон 1:4 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Брайтон Брайтон 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Брайтон 0:2 Кардифф Сити Брайтон 0:5 Борнмут

Последние игры между собой

Челси: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Брайтон: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Челси 3:0 Брайтон Премьер-лига Брайтон 1:2 Челси Премьер-лига Брайтон 0:4 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Брайтон Премьер-лига
Брайтон 3:1 Челси Международные матчи (клубы)
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 6 6 0 0 17 - 5 18
2. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 24 - 6 13
3. Лестер Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
4. Арсенал Заявка 6 3 2 1 11 - 10 11
5. Вест Хэм Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
6. Борнмут Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
7. Тоттенхэм Заявка 6 2 2 2 12 - 8 8
8. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 2 2 8 - 6 8
9. Бёрнли Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
10. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
11. Челси Заявка 6 2 2 2 12 - 13 8
12. Кристал Пэлас Заявка 6 2 2 2 4 - 7 8
13. Саутгемптон Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
14. Эвертон Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
15. Норвич Заявка 6 2 0 4 9 - 14 6
16. Брайтон Заявка 6 1 3 2 5 - 8 6
17. Ньюкасл Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
18. Астон Вилла Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
19. Вулверхэмптон Заявка 6 0 4 2 7 - 11 4
20. Уотфорд Заявка 6 0 2 4 4 - 18 2
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Брайтон

    До начала игры, которая состоится 28.09.2019, осталось 1 день 12 часов 35 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Челси - Брайтон
    Челси
    97.2% (70)
    Ничья
    2.8% (2)
    Брайтон
    0% (0)
    2:0 Челси
    55.6% (40)
    3:0 Челси
    16.7% (12)
    2:1 Челси
    15.3% (11)
    1:0 Челси
    5.6% (4)
    3:1 Челси
    2.8% (2)
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