Англия: Премьер-лига 2019-2020
Челси
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Стадион: Стэмфорд Бридж
Брайтон
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: +10 =5 -5Челси 7:1 Гримсби Челси 1:2 Ливерпуль Челси 0:1 Валенсия Вулверхэмптон 2:5 Челси
Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед Норвич 2:3 Челси Челси 1:1 Лестер Ливерпуль 2:2 Челси Манчестер Юнайтед 4:0 Челси Боруссия М 2:2 Челси Ред Булл Зальцбург 3:5 Челси Рединг 3:4 Челси Барселона 1:2 Челси Кавасаки Фронтале 1:0 Челси Сент-Патрикс 0:4 Челси Богемианс 1:1 Челси Челси 4:1 Арсенал Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Челси Лестер 0:0 Челси Челси 1:1 Айнтрахт Фр
Брайтон Последние 20 матчей: +6 =6 -8Брайтон 1:3 Астон Вилла Ньюкасл 0:0 Брайтон Брайтон 1:1 Бёрнли Манчестер Сити 4:0 Брайтон
Бристоль Роверс 1:2 Брайтон Брайтон 0:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Вест Хэм Уотфорд 0:3 Брайтон Брайтон 2:1 Валенсия Бирмингем 0:4 Брайтон Фулхэм 2:1 Брайтон Кроули Таун 0:1 Брайтон Лиферинг 2:5 Брайтон Брайтон 1:4 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Брайтон Брайтон 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Брайтон 0:2 Кардифф Сити Брайтон 0:5 Борнмут
Последние игры между собой
Челси: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Брайтон: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 5
|18
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|24 - 6
|13
|3.
|Лестер
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|4.
|Арсенал
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 10
|11
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|6.
|Борнмут
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 8
|8
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|9.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|11.
|Челси
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 13
|8
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 7
|8
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|14.
|Эвертон
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|15.
|Норвич
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 14
|6
|16.
|Брайтон
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 11
|4
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 18
|2
Челси
97.2% (70)
Ничья
2.8% (2)
Брайтон
0% (0)
2:0 Челси
55.6% (40)
3:0 Челси
16.7% (12)
2:1 Челси
15.3% (11)
1:0 Челси
5.6% (4)
3:1 Челси
2.8% (2)
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