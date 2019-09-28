Англия: Премьер-лига 2019-2020
Вулверхэмптон
2:0
Конец матча
Стадион: Молинью Зрители: 30711
Уотфорд
1:0
18' ГолДоэрти Мэтт
2:0
61' Гол в свои воротаЯнмат Дарил
68' Желтая карточкаХолебас Хосе
11
Патрисиу
Руй
15
Боли
Вийи
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
19
Хонни
Кастро
37
Траоре
Адама
26
Фостер
Бен
25
Холебас
Хосе
29
Капу
Этьен
23
Сарр
Исмаила
10
Уэлбек
Данни
- Основной состав
-
11 Патрисиу РуйВратарь
-
15 Боли ВийиЗащитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
27 Саисс РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хонни КастроПолузащитник
-
37 Траоре АдамаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Радди ДжонВратарь
-
49 Килмен МаксЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
26 Фостер БенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Холебас ХосеЗащитник
- Полузащитник
-
29 Капу ЭтьенПолузащитник
-
23 Сарр ИсмаилаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Уэлбек ДанниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Кико ФеменияЗащитник
- Полузащитник
-
20 КинаПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Грэй АндреНападающий
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
18'
1:0
61'
2:0
68'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 8
-
1 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
40 Владение мячом, % 60
Предыдущие игры
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +12 =4 -4Вулверхэмптон 1:1 Рединг Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Брага Вулверхэмптон 2:5 Челси
Эвертон 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Торино Вулверхэмптон 1:1 Бёрнли Торино 2:3 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 4:0 Пюник Лестер 0:0 Вулверхэмптон Пюник 0:4 Вулверхэмптон Крузейдерс 1:4 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Крузейдерс Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Сити Ньюкасл 0:4 Вулверхэмптон Ливерпуль 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Уотфорд 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:1 Арсенал
Уотфорд Последние 20 матчей: +7 =3 -10Уотфорд 2:1 Суонси Манчестер Сити 8:0 Уотфорд Уотфорд 2:2 Арсенал Ньюкасл 1:1 Уотфорд
Уотфорд 3:0 Ковентри Уотфорд 1:3 Вест Хэм Эвертон 1:0 Уотфорд Уотфорд 0:3 Брайтон Уотфорд 2:1 Реал Сосьедад КПР 0:1 Уотфорд Байер Л 1:2 Уотфорд Аякс 2:1 Уотфорд Манчестер Сити 6:0 Уотфорд Уотфорд 1:4 Вест Хэм Челси 3:0 Уотфорд Уотфорд 1:2 Вулверхэмптон Уотфорд 1:1 Саутгемптон Хаддерсфилд Таун 1:2 Уотфорд Уотфорд 0:1 Арсенал Уотфорд 3:2 Вулверхэмптон
Последние игры между собой
Вулверхэмптон: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Уотфорд: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|18 - 5
|21
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|24 - 6
|13
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 9
|12
|4.
|Лестер
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|Арсенал
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 10
|11
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 9
|11
|7.
|Челси
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 13
|11
|8.
|Борнмут
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|10.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|12.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|13.
|Эвертон
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|16.
|Норвич
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 16
|6
|17.
|Брайтон
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 20
|2
Вулверхэмптон
81.7% (125)
Ничья
15% (23)
Уотфорд
3.3% (5)
2:1 Вулверхэмптон
41.8% (64)
1:0 Вулверхэмптон
24.8% (38)
1:1 Ничья
11.1% (17)
2:0 Вулверхэмптон
8.5% (13)
0:0 Ничья
3.3% (5)
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