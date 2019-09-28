Англия: Премьер-лига 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

51' Удар от ворот произведет Уотфорд

50' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Матч возобновлен

47' Ох, нехорошо это выглядит. Хименес Рауль получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Хименес Рауль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

44' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Матч возобновлен

42' Ох, нехорошо это выглядит. Саисс Ромен получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

40' Саисс Ромен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Траоре Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Хонни Кастро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' Уэлбек Данни наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

37' Доусон Крэйг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Хорошо играет на выходе Фостер Бен - мяч в ее руках

35' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

35' Сарр Исмаила пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

35' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

34' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

33' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

31' Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

30' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

29' Удар от ворот произведет Уотфорд

27' Доусон Крэйг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

27' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Выглядело как неплохой момент. Траоре Адама из команды Вулверхэмптон закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

26' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

25' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

24' Боли Вийи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Делофеу Херард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Боли Вийи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Плохо играет Коди Конор - неудачный вынос, и мяч у соперниц

21' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Матч возобновлен

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

20' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

19' Пространство открывается для Делофеу Херард , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

19' Уотфорд имеет хороший шанс забить.

18' Янмат Дарил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

15' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Вулверхэмптон имеет хороший шанс забить.

13' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Хорошо играет на выходе Фостер Бен - мяч в ее руках

11' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

9' Удар от ворот произведет Уотфорд

9' Как она упустила момент!?! Хименес Рауль имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

8' Коди Конор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Коди Конор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Янмат Дарил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Контроль мяча: [team1]: 78%, [team2]: 22%.

4' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Доусон Крэйг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Удар от ворот произведет Уотфорд

2' Пространство открывается для Хименес Рауль , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

2' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

1' Уэлбек Данни не смог попасть в створ ударом издали

1' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Вулверхэмптон начинает с центра поля