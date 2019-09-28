Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Вулверхэмптон
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 30711
Уотфорд
0'
1:0
18' Гол
Доэрти Мэтт
2:0
61' Гол в свои ворота
Янмат Дарил
68' Желтая карточка
Холебас Хосе
90'+4
11
Патрисиу
Руй
15
Боли
Вийи
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
2
Доэрти
Мэтт
32
Дендонкер
Леандер
28
Моутинью
Жоау
19
Хонни
Кастро
37
Траоре
Адама
7
Нету
Педру
9
Хименес
Рауль
26
Фостер
Бен
2
Янмат
Дарил
4
Доусон
Крэйг
15
Каткарт
Крейг
25
Холебас
Хосе
16
Дюкур
Абдулайе
29
Капу
Этьен
23
Сарр
Исмаила
8
Клеверли
Том
7
Делофеу
Херард
10
Уэлбек
Данни
Вулверхэмптон
3-4-2-1
Уотфорд
4-2-3-1

Ход матча

18'
Доэрти Мэтт
(Нету Педру)
1:0
46'
 
Перейра Роберто
Делофеу Херард
57'
Гиббс-Уайт Морган
Нету Педру
 
61'
Янмат Дарил
2:0
68'
 
Холебас Хосе
71'
 
Грэй Андре
Сарр Исмаила
80'
Кутроне Патрик
Хименес Рауль
 
87'
Невеш Рубен
Траоре Адама
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 8
  • 1 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 40 Владение мячом, % 60

Предыдущие игры

Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Вулверхэмптон 1:1 Рединг Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Брага Вулверхэмптон 2:5 Челси
Эвертон 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Торино Вулверхэмптон 1:1 Бёрнли Торино 2:3 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 4:0 Пюник Лестер 0:0 Вулверхэмптон Пюник 0:4 Вулверхэмптон Крузейдерс 1:4 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Крузейдерс Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Сити Ньюкасл 0:4 Вулверхэмптон Ливерпуль 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Уотфорд 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:1 Арсенал
Уотфорд Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Уотфорд 2:1 Суонси Манчестер Сити 8:0 Уотфорд Уотфорд 2:2 Арсенал Ньюкасл 1:1 Уотфорд
Уотфорд 3:0 Ковентри Уотфорд 1:3 Вест Хэм Эвертон 1:0 Уотфорд Уотфорд 0:3 Брайтон Уотфорд 2:1 Реал Сосьедад КПР 0:1 Уотфорд Байер Л 1:2 Уотфорд Аякс 2:1 Уотфорд Манчестер Сити 6:0 Уотфорд Уотфорд 1:4 Вест Хэм Челси 3:0 Уотфорд Уотфорд 1:2 Вулверхэмптон Уотфорд 1:1 Саутгемптон Хаддерсфилд Таун 1:2 Уотфорд Уотфорд 0:1 Арсенал Уотфорд 3:2 Вулверхэмптон

Последние игры между собой

Вулверхэмптон: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Уотфорд: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
Уотфорд 1:2 Вулверхэмптон Премьер-лига Уотфорд 3:2 Вулверхэмптон Кубок Вулверхэмптон 0:2 Уотфорд Премьер-лига Вулверхэмптон 2:2 Уотфорд
Уотфорд 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Уотфорд Уотфорд 2:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:1 Уотфорд Уотфорд 2:3 Вулверхэмптон Уотфорд 3:0 Вулверхэмптон Уотфорд 1:4 Вулверхэмптон Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 7 0 0 18 - 5 21
2. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 24 - 6 13
3. Вест Хэм Заявка 7 3 3 1 10 - 9 12
4. Лестер Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Арсенал Заявка 6 3 2 1 11 - 10 11
6. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 14 - 9 11
7. Челси Заявка 7 3 2 2 14 - 13 11
8. Борнмут Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
9. Кристал Пэлас Заявка 7 3 2 2 6 - 7 11
10. Бёрнли Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
11. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 2 2 8 - 6 8
12. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8
13. Эвертон Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
14. Саутгемптон Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
15. Вулверхэмптон Заявка 7 1 4 2 9 - 11 7
16. Норвич Заявка 7 2 0 5 9 - 16 6
17. Брайтон Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
18. Ньюкасл Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
19. Астон Вилла Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
20. Уотфорд Заявка 7 0 2 5 4 - 20 2
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Molineux Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Вулверхэмптон 2:0 Уотфорд
Вулверхэмптон
81.7% (125)
Ничья
15% (23)
Уотфорд
3.3% (5)
2:1 Вулверхэмптон
41.8% (64)
1:0 Вулверхэмптон
24.8% (38)
1:1 Ничья
11.1% (17)
2:0 Вулверхэмптон
8.5% (13)
0:0 Ничья
3.3% (5)
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