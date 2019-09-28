Англия: Премьер-лига 2019-2020
0:1
10' ГолЯрмоленко Андрей
1:1
17' ГолКинг Джошуа
32' Желтая карточкаРико Диего
2:1
46' ГолУилсон Каллум
2:2
74' ГолКрессуэлл Арон
79' Желтая карточкаДиоп Исса
88' Желтая карточкаКук Стив
90' Желтая карточкаХефферсон Лерма
17
Стэйси
Джек
3
Кук
Стив
21
Рико
Диего
22
Уилсон
Гарри
23
Диоп
Исса
41
Райс
Деклан
16
Ноубл
Марк
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Стэйси ДжекЗащитник
-
3 Кук СтивЗащитник
- Защитник
-
21 Рико ДиегоЗащитник
-
22 Уилсон ГарриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Мефам КрисЗащитник
- Защитник
-
16 Кук ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Айб ДжордонПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Уилшер ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
10'
17'
1:1
32'
46'
2:1
74'
79'
88'
89'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
5 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 3
-
6 Угловые 6
-
2 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Борнмут Последние 20 матчей: +9 =3 -8Бёртон 2:0 Борнмут Саутгемптон 1:3 Борнмут Борнмут 3:1 Эвертон Лестер 3:1 Борнмут
Борнмут 0:0 Форест Грин Борнмут 1:3 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Борнмут Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 3:0 Лион Борнмут 3:4 Лацио Брентфорд 1:3 Борнмут Вест Бромвич 0:0 Борнмут Жирона 2:1 Борнмут Борнмут 3:2 Уимблдон Кристал Пэлас 5:3 Борнмут Борнмут 1:0 Тоттенхэм Саутгемптон 3:3 Борнмут Борнмут 0:1 Фулхэм Брайтон 0:5 Борнмут Борнмут 1:3 Бёрнли
Вест Хэм Последние 20 матчей: +10 =4 -6Оксфорд Юнайтед 4:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Норвич
Ньюпорт 0:2 Вест Хэм Уотфорд 1:3 Вест Хэм Брайтон 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 0:5 Манчестер Сити Вест Хэм 2:2 Атлетик Б Герта 3:5 Вест Хэм Фулхэм 0:1 Вест Хэм Ньюкасл 1:0 Вест Хэм Манчестер Сити 4:1 Вест Хэм Альтах 2:3 Вест Хэм Уотфорд 1:4 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Лестер Манчестер Юнайтед 2:1 Вест Хэм Челси 2:0 Вест Хэм
Последние игры между собой
Борнмут: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Вест Хэм: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|18 - 5
|21
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|24 - 6
|13
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 9
|12
|4.
|Лестер
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|Арсенал
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 10
|11
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 9
|11
|7.
|Челси
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 13
|11
|8.
|Борнмут
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|10.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|12.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|13.
|Эвертон
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|16.
|Норвич
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 16
|6
|17.
|Брайтон
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 20
|2
Борнмут
32.2% (49)
Ничья
46.1% (70)
Вест Хэм
21.7% (33)
1:1 Ничья
37.5% (57)
2:1 Борнмут
20.4% (31)
1:2 Вест Хэм
17.1% (26)
1:0 Борнмут
9.9% (15)
2:2 Ничья
6.6% (10)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...