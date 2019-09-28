Англия: Премьер-лига 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

51' Уилсон Каллум из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

50' Хорошо играет на выходе Ремсдейл Арон - мяч в ее руках

49' Соланке Доминик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

49' Ремсдейл Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

47' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

42' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Кинг Джошуа из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

40' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

40' Кинг Джошуа из команды Борнмут направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

40' О, нет. Из многообещающей позиции Аке Натан из команды Борнмут наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

39' Фредерикс Райан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

39' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Кинг Джошуа из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

37' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Удар от ворот произведет Борнмут

37' Как она упустила момент!?! Ноубл Марк имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

36' Биллинг Филип из команды Борнмут плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

35' Удар от ворот произведет Борнмут

35' Крессуэлл Арон решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

35' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

34' Матч возобновлен

34' Ох, нехорошо это выглядит. Фабьянски Лукаш получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Фабьянски Лукаш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Рико Диего получил желтую карточку от судьи

31' Огбонна Анджело предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

31' Соланке Доминик из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

30' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

29' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Стэйси Джек предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

26' Хорошо играет на выходе Ремсдейл Арон - мяч в ее руках

26' Плохо играет Кук Стив - неудачный вынос, и мяч у соперниц

25' Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Хефферсон Лерма предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

25' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

24' Стэйси Джек из команды Борнмут пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

23' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Огбонна Анджело выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

20' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Борнмут будет все-таки засчитан.

18' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

16' Фредерикс Райан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

14' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Игрок из команды Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

12' Матч возобновлен

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.

10' Г О О О О Л - Ярмоленко Андрей изменил счет на табло!

9' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

5' Кук Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Стэйси Джек из команды Борнмут пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

1' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Борнмут начинает с центра поля