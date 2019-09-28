Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Борнмут
2:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 10729
Вест Хэм
0'
0:1
10' Гол
Ярмоленко Андрей
1:1
17' Гол
Кинг Джошуа
32' Желтая карточка
Рико Диего
2:1
46' Гол
Уилсон Каллум
2:2
74' Гол
Крессуэлл Арон
79' Желтая карточка
Диоп Исса
88' Желтая карточка
Кук Стив
90' Желтая карточка
Хефферсон Лерма
90'+4
12
Ремсдейл
Арон
17
Стэйси
Джек
3
Кук
Стив
5
Аке
Натан
21
Рико
Диего
22
Уилсон
Гарри
8
Хефферсон
Лерма
29
Биллинг
Филип
7
Кинг
Джошуа
9
Соланке
Доминик
13
Уилсон
Каллум
1
Фабьянски
Лукаш
24
Фредерикс
Райан
23
Диоп
Исса
21
Огбонна
Анджело
3
Крессуэлл
Арон
41
Райс
Деклан
7
Ярмоленко
Андрей
16
Ноубл
Марк
18
Форнальс
Пабло
8
Андерсон
Фелипе
22
Алле
Себастьян
Борнмут
4-4-2
Вест Хэм
4-1-4-1

Ход матча

10'
0:1
Ярмоленко Андрей
(Алле Себастьян)
17'
Кинг Джошуа
(Аке Натан)
1:1
32'
Рико Диего
 
34'
 
Роберто Хименес
Фабьянски Лукаш
46'
Уилсон Каллум
(Кинг Джошуа)
2:1
67'
 
Лансини Мануэль
Форнальс Пабло
74'
2:2
Крессуэлл Арон
(Андерсон Фелипе)
75'
 
Уилшер Джек
Ноубл Марк
77'
Груневелд Арнаут
Уилсон Гарри
 
79'
 
Диоп Исса
88'
Кук Стив
 
89'
Кук Льюис
Стэйси Джек
 
89'
Фрэнсис Саймон
Биллинг Филип
 
90'
Хефферсон Лерма
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 6
  • 2 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Борнмут Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Бёртон 2:0 Борнмут Саутгемптон 1:3 Борнмут Борнмут 3:1 Эвертон Лестер 3:1 Борнмут
Борнмут 0:0 Форест Грин Борнмут 1:3 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Борнмут Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 3:0 Лион Борнмут 3:4 Лацио Брентфорд 1:3 Борнмут Вест Бромвич 0:0 Борнмут Жирона 2:1 Борнмут Борнмут 3:2 Уимблдон Кристал Пэлас 5:3 Борнмут Борнмут 1:0 Тоттенхэм Саутгемптон 3:3 Борнмут Борнмут 0:1 Фулхэм Брайтон 0:5 Борнмут Борнмут 1:3 Бёрнли
Вест Хэм Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Оксфорд Юнайтед 4:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Норвич
Ньюпорт 0:2 Вест Хэм Уотфорд 1:3 Вест Хэм Брайтон 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 0:5 Манчестер Сити Вест Хэм 2:2 Атлетик Б Герта 3:5 Вест Хэм Фулхэм 0:1 Вест Хэм Ньюкасл 1:0 Вест Хэм Манчестер Сити 4:1 Вест Хэм Альтах 2:3 Вест Хэм Уотфорд 1:4 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Лестер Манчестер Юнайтед 2:1 Вест Хэм Челси 2:0 Вест Хэм

Последние игры между собой

Борнмут: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Вест Хэм: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Борнмут 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Борнмут Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Борнмут Премьер-лига Борнмут 3:3 Вест Хэм Премьер-лига
Борнмут 3:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Борнмут Премьер-лига Борнмут 1:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:4 Борнмут Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 7 0 0 18 - 5 21
2. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 24 - 6 13
3. Вест Хэм Заявка 7 3 3 1 10 - 9 12
4. Лестер Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Арсенал Заявка 6 3 2 1 11 - 10 11
6. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 14 - 9 11
7. Челси Заявка 7 3 2 2 14 - 13 11
8. Борнмут Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
9. Кристал Пэлас Заявка 7 3 2 2 6 - 7 11
10. Бёрнли Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
11. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 2 2 8 - 6 8
12. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8
13. Эвертон Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
14. Саутгемптон Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
15. Вулверхэмптон Заявка 7 1 4 2 9 - 11 7
16. Норвич Заявка 7 2 0 5 9 - 16 6
17. Брайтон Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
18. Ньюкасл Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
19. Астон Вилла Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
20. Уотфорд Заявка 7 0 2 5 4 - 20 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vitality Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Борнмут 2:2 Вест Хэм
Борнмут
32.2% (49)
Ничья
46.1% (70)
Вест Хэм
21.7% (33)
1:1 Ничья
37.5% (57)
2:1 Борнмут
20.4% (31)
1:2 Вест Хэм
17.1% (26)
1:0 Борнмут
9.9% (15)
2:2 Ничья
6.6% (10)
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