Россия: Премьер-лига 2019-2020
Рубин
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Стадион: Казань Арена
Уфа
Предыдущие игры
Рубин Последние 20 матчей: +5 =3 -12Химки 3:0 Рубин Зенит 5:0 Рубин Оренбург 2:1 Рубин Рубин 0:3 Сочи
Ростов 2:1 Рубин Рубин 1:0 Арсенал Тула Краснодар 1:0 Рубин Рубин 0:1 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Ахмат Динамо Москва 0:1 Рубин Локомотив Москва 1:1 Рубин ЦСКА Москва 4:0 Рубин Рубин 0:0 Тамбов Рубин 0:1 Нижний Новгород Рубин 4:1 Мордовия Рубин 1:2 Нефтехимик Краснодар 1:0 Рубин Рубин 0:0 Анжи Локомотив Москва 4:0 Рубин Рубин 2:0 Оренбург
Уфа Последние 20 матчей: +8 =2 -10Чайка 0:1 Уфа Уфа 1:0 Спартак Москва Динамо Москва 0:0 Уфа Уфа 1:2 Оренбург
Последние игры между собой
Рубин: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 1
Уфа: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 4
|23
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|15 - 8
|22
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 10
|20
|4.
|Краснодар
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|21 - 12
|20
|5.
|Ростов
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 14
|20
|6.
|Уфа
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 10
|14
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 14
|14
|8.
|Урал
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 20
|14
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|10.
|Рубин
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|6 - 15
|10
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 9
|10
|12.
|Сочи
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 13
|9
|13.
|Ахмат
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 15
|9
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 16
|8
|15.
|Оренбург
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 18
|8
|16.
|Тамбов
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 15
|8
Рубин
57.4% (39)
Ничья
33.8% (23)
Уфа
8.8% (6)
1:0 Рубин
32.4% (22)
1:1 Ничья
26.5% (18)
2:1 Рубин
16.2% (11)
2:0 Рубин
7.4% (5)
0:1 Уфа
4.4% (3)
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