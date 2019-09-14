Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Рубин
 
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Стадион:
Уфа

Предыдущие игры

Рубин Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Химки 3:0 Рубин Зенит 5:0 Рубин Оренбург 2:1 Рубин Рубин 0:3 Сочи
Ростов 2:1 Рубин Рубин 1:0 Арсенал Тула Краснодар 1:0 Рубин Рубин 0:1 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Ахмат Динамо Москва 0:1 Рубин Локомотив Москва 1:1 Рубин ЦСКА Москва 4:0 Рубин Рубин 0:0 Тамбов Рубин 0:1 Нижний Новгород Рубин 4:1 Мордовия Рубин 1:2 Нефтехимик Краснодар 1:0 Рубин Рубин 0:0 Анжи Локомотив Москва 4:0 Рубин Рубин 2:0 Оренбург
Уфа Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Чайка 0:1 Уфа Уфа 1:0 Спартак Москва Динамо Москва 0:0 Уфа Уфа 1:2 Оренбург
Уфа 1:0 Зенит Уфа 2:0 Ростов Арсенал Тула 1:0 Уфа Сочи 0:0 Уфа Уфа 2:1 Крылья Советов Уфа 2:3 Краснодар Урал 3:2 Уфа Уфа 9:1 Ваккер Инсбрук Уфа 0:1 Виктория Пльзень Уфа 1:0 Ботошани Карабах 2:1 Уфа Хорн 2:1 Уфа Томь 1:0 Уфа Уфа 2:0 Томь Локомотив Москва 1:0 Уфа Уфа 0:2 Оренбург

Последние игры между собой

Рубин: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 1
Уфа: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 3
Рубин 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:0 Уфа Премьер-лига Уфа 2:1 Рубин Премьер-лига
Рубин 2:1 Уфа Премьер-лига Уфа 2:3 Рубин Премьер-лига Уфа 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 3:1 Уфа Премьер-лига Уфа 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Уфа Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 10 7 2 1 18 - 4 23
2. ЦСКА Москва Заявка 10 7 1 2 15 - 8 22
3. Локомотив Москва Заявка 10 6 2 2 17 - 10 20
4. Краснодар Заявка 10 6 2 2 21 - 12 20
5. Ростов Заявка 10 6 2 2 17 - 14 20
6. Уфа Заявка 10 4 2 4 11 - 10 14
7. Арсенал Тула Заявка 10 4 2 4 13 - 14 14
8. Урал Заявка 10 4 2 4 17 - 20 14
9. Спартак Москва Заявка 10 4 2 4 11 - 11 14
10. Рубин Заявка 10 3 1 6 6 - 15 10
11. Динамо Москва Заявка 10 2 4 4 8 - 9 10
12. Сочи Заявка 10 2 3 5 8 - 13 9
13. Ахмат Заявка 10 2 3 5 7 - 15 9
14. Крылья Советов Заявка 10 2 2 6 13 - 16 8
15. Оренбург Заявка 10 2 2 6 13 - 18 8
16. Тамбов Заявка 10 2 2 6 9 - 15 8
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Уфа

    До начала игры, которая состоится 29.09.2019, осталось 2 дня 9 часов 32 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Рубин - Уфа
    Рубин
    57.4% (39)
    Ничья
    33.8% (23)
    Уфа
    8.8% (6)
    1:0 Рубин
    32.4% (22)
    1:1 Ничья
    26.5% (18)
    2:1 Рубин
    16.2% (11)
    2:0 Рубин
    7.4% (5)
    0:1 Уфа
    4.4% (3)
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