Англия: Премьер-лига 2019-2020
Тоттенхэм
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Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Саутгемптон
Предыдущие игры
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +7 =4 -9Колчестер 0:0 Тоттенхэм Лестер 2:1 Тоттенхэм Олимпиакос 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Кристал Пэлас
Арсенал 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл Манчестер Сити 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла Тоттенхэм 1:1 Интер Милан Тоттенхэм 2:2 Бавария Реал Мадрид 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Ювентус 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль Тоттенхэм 2:2 Эвертон Аякс 2:3 Тоттенхэм Борнмут 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Аякс Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм Тоттенхэм 1:0 Брайтон
Саутгемптон Последние 20 матчей: +9 =5 -6Портсмут 0:4 Саутгемптон Саутгемптон 1:3 Борнмут Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед
Фулхэм 0:1 Саутгемптон Брайтон 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Ливерпуль Бёрнли 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Кёльн Фейеноорд 1:3 Саутгемптон Гуанчжоу Фули 0:4 Саутгемптон Престон Норт Энд 1:3 Саутгемптон Альтах 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Хаддерсфилд Таун Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:3 Борнмут Уотфорд 1:1 Саутгемптон Ньюкасл 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон Саутгемптон 1:3 Ливерпуль
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 2
Саутгемптон: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 10
Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:4 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига Саутгемптон 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 5
|18
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|24 - 6
|13
|3.
|Лестер
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|4.
|Арсенал
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 10
|11
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|6.
|Борнмут
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 8
|8
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|9.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|11.
|Челси
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 13
|8
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 7
|8
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|14.
|Эвертон
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|15.
|Норвич
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 14
|6
|16.
|Брайтон
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 11
|4
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 18
|2
Тоттенхэм
98.6% (68)
Ничья
0% (0)
Саутгемптон
1.4% (1)
2:0 Тоттенхэм
49.3% (34)
2:1 Тоттенхэм
18.8% (13)
3:1 Тоттенхэм
14.5% (10)
1:0 Тоттенхэм
10.1% (7)
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