Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Тоттенхэм
 
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Стадион:
Саутгемптон

Предыдущие игры

Тоттенхэм Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Колчестер 0:0 Тоттенхэм Лестер 2:1 Тоттенхэм Олимпиакос 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Кристал Пэлас
Арсенал 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл Манчестер Сити 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла Тоттенхэм 1:1 Интер Милан Тоттенхэм 2:2 Бавария Реал Мадрид 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Ювентус 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль Тоттенхэм 2:2 Эвертон Аякс 2:3 Тоттенхэм Борнмут 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Аякс Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм Тоттенхэм 1:0 Брайтон
Саутгемптон Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Портсмут 0:4 Саутгемптон Саутгемптон 1:3 Борнмут Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед
Фулхэм 0:1 Саутгемптон Брайтон 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Ливерпуль Бёрнли 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Кёльн Фейеноорд 1:3 Саутгемптон Гуанчжоу Фули 0:4 Саутгемптон Престон Норт Энд 1:3 Саутгемптон Альтах 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Хаддерсфилд Таун Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:3 Борнмут Уотфорд 1:1 Саутгемптон Ньюкасл 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон Саутгемптон 1:3 Ливерпуль

Последние игры между собой

Тоттенхэм: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 2
Саутгемптон: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 10
Саутгемптон 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 5:2 Саутгемптон Премьер-лига
Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:4 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига Саутгемптон 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 6 6 0 0 17 - 5 18
2. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 24 - 6 13
3. Лестер Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
4. Арсенал Заявка 6 3 2 1 11 - 10 11
5. Вест Хэм Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
6. Борнмут Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
7. Тоттенхэм Заявка 6 2 2 2 12 - 8 8
8. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 2 2 8 - 6 8
9. Бёрнли Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
10. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
11. Челси Заявка 6 2 2 2 12 - 13 8
12. Кристал Пэлас Заявка 6 2 2 2 4 - 7 8
13. Саутгемптон Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
14. Эвертон Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
15. Норвич Заявка 6 2 0 4 9 - 14 6
16. Брайтон Заявка 6 1 3 2 5 - 8 6
17. Ньюкасл Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
18. Астон Вилла Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
19. Вулверхэмптон Заявка 6 0 4 2 7 - 11 4
20. Уотфорд Заявка 6 0 2 4 4 - 18 2
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Саутгемптон

    До начала игры, которая состоится 28.09.2019, осталось 1 день 12 часов 34 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Тоттенхэм - Саутгемптон
    Тоттенхэм
    98.6% (68)
    Ничья
    0% (0)
    Саутгемптон
    1.4% (1)
    2:0 Тоттенхэм
    49.3% (34)
    2:1 Тоттенхэм
    18.8% (13)
    3:1 Тоттенхэм
    14.5% (10)
    1:0 Тоттенхэм
    10.1% (7)
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