Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Ростов
 
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Стадион:
Динамо Москва

Предыдущие игры

Ростов Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Мордовия 0:2 Ростов Тамбов 2:1 Ростов Ростов 2:1 Ахмат Локомотив Москва 1:2 Ростов
Ростов 2:1 Рубин Уфа 2:0 Ростов Ростов 1:0 Крылья Советов Урал 2:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 2:2 Спартак Москва Ростов 2:1 Оренбург Ганновер 96 2:1 Ростов ЦСКА Москва 1:2 Ростов Краснодар 3:0 Ростов Ростов 2:0 Спартак Москва Ахмат 1:0 Ростов Ростов 1:0 Зенит Ростов 0:2 Локомотив Москва Динамо Москва 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар
Динамо Москва Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Луч 1:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:3 Сочи Динамо Москва 0:0 Уфа Динамо Москва 1:1 РФШ Рига
Крылья Советов 0:0 Динамо Москва Тамбов 0:2 Динамо Москва Динамо Москва 1:2 Локомотив Москва Динамо Москва 0:2 Зенит Спартак Москва 0:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Урал Динамо Москва 0:1 Рубин Арсенал Тула 1:1 Динамо Москва Слован Либерец 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:1 Спарта Прага Аполлон 0:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:0 Рудар Веленье Динамо Москва 11:0 Дравоград Динамо Москва 3:3 Арсенал Тула Енисей 2:2 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 Ростов

Последние игры между собой

Ростов: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Динамо Москва: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Динамо Москва 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Динамо Москва Премьер-лига
Динамо Москва 4:0 Ростов Кубок Динамо Москва 1:3 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Ростов 2:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 7:3 Ростов Премьер-лига Ростов 2:3 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Ростов Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Ростов 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:2 Ростов Кубок Динамо Москва 3:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 3:2 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Ростов Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 10 7 2 1 18 - 4 23
2. ЦСКА Москва Заявка 10 7 1 2 15 - 8 22
3. Локомотив Москва Заявка 10 6 2 2 17 - 10 20
4. Краснодар Заявка 10 6 2 2 21 - 12 20
5. Ростов Заявка 10 6 2 2 17 - 14 20
6. Уфа Заявка 10 4 2 4 11 - 10 14
7. Арсенал Тула Заявка 10 4 2 4 13 - 14 14
8. Урал Заявка 10 4 2 4 17 - 20 14
9. Спартак Москва Заявка 10 4 2 4 11 - 11 14
10. Рубин Заявка 10 3 1 6 6 - 15 10
11. Динамо Москва Заявка 10 2 4 4 8 - 9 10
12. Сочи Заявка 10 2 3 5 8 - 13 9
13. Ахмат Заявка 10 2 3 5 7 - 15 9
14. Крылья Советов Заявка 10 2 2 6 13 - 16 8
15. Оренбург Заявка 10 2 2 6 13 - 18 8
16. Тамбов Заявка 10 2 2 6 9 - 15 8
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Динамо Москва

    До начала игры, которая состоится 28.09.2019, осталось 1 день 12 часов 5 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Ростов - Динамо Москва
    Ростов
    79.8% (67)
    Ничья
    14.3% (12)
    Динамо Москва
    6% (5)
    2:1 Ростов
    32.1% (27)
    1:0 Ростов
    32.1% (27)
    1:1 Ничья
    11.9% (10)
    2:0 Ростов
    10.7% (9)
    1:2 Динамо Москва
    6% (5)
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