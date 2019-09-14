Россия: Премьер-лига 2019-2020
Ростов
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Стадион: Ростов Арена
Динамо Москва
Предыдущие игры
Ростов Последние 20 матчей: +10 =4 -6Мордовия 0:2 Ростов Тамбов 2:1 Ростов Ростов 2:1 Ахмат Локомотив Москва 1:2 Ростов
Ростов 2:1 Рубин Уфа 2:0 Ростов Ростов 1:0 Крылья Советов Урал 2:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 2:2 Спартак Москва Ростов 2:1 Оренбург Ганновер 96 2:1 Ростов ЦСКА Москва 1:2 Ростов Краснодар 3:0 Ростов Ростов 2:0 Спартак Москва Ахмат 1:0 Ростов Ростов 1:0 Зенит Ростов 0:2 Локомотив Москва Динамо Москва 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар
Динамо Москва Последние 20 матчей: +6 =9 -5Луч 1:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:3 Сочи Динамо Москва 0:0 Уфа Динамо Москва 1:1 РФШ Рига
Крылья Советов 0:0 Динамо Москва Тамбов 0:2 Динамо Москва Динамо Москва 1:2 Локомотив Москва Динамо Москва 0:2 Зенит Спартак Москва 0:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Урал Динамо Москва 0:1 Рубин Арсенал Тула 1:1 Динамо Москва Слован Либерец 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:1 Спарта Прага Аполлон 0:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:0 Рудар Веленье Динамо Москва 11:0 Дравоград Динамо Москва 3:3 Арсенал Тула Енисей 2:2 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 Ростов
Последние игры между собой
Ростов: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Динамо Москва: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Динамо Москва 4:0 Ростов Кубок Динамо Москва 1:3 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Ростов 2:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 7:3 Ростов Премьер-лига Ростов 2:3 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Ростов Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Ростов 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:2 Ростов Кубок Динамо Москва 3:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 3:2 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Ростов Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 4
|23
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|15 - 8
|22
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 10
|20
|4.
|Краснодар
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|21 - 12
|20
|5.
|Ростов
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 14
|20
|6.
|Уфа
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 10
|14
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 14
|14
|8.
|Урал
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 20
|14
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|10.
|Рубин
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|6 - 15
|10
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 9
|10
|12.
|Сочи
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 13
|9
|13.
|Ахмат
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 15
|9
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 16
|8
|15.
|Оренбург
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 18
|8
|16.
|Тамбов
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 15
|8
Ростов
79.8% (67)
Ничья
14.3% (12)
Динамо Москва
6% (5)
2:1 Ростов
32.1% (27)
1:0 Ростов
32.1% (27)
1:1 Ничья
11.9% (10)
2:0 Ростов
10.7% (9)
1:2 Динамо Москва
6% (5)
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