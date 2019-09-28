Англия: Премьер-лига 2019-2020

Второй тайм

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

98' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

97' Хорошо играет на выходе Поуп Ник - мяч в ее руках

97' Хурихан Конор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

97' Родригес Джей получил желтую карточку от судьи

96' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

96' Лоутон Мэттью выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Хурихан Конор наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

96' Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Тарковски Джеймс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

95' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

95' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Удар от ворот произведет Бёрнли

94' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.

89' Грилиш Джек наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

89' Тарковски Джеймс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

88' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Удар от ворот произведет Бёрнли

86' Трезеге получает желтую карточку за неспортивное поведение

85' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

85' Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Игрок из команды Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

84' Родригес Джей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Хурихан Конор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

83' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

79' Г О О О О Л - Макгинн Джон классным ударом с лета забивает. Отличный удар!

78' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Сегодняшная посещаемость составляет 41546 болельщиков

77' Вествуд Эшли получил желтую карточку от судьи

76' Хорошо играет на выходе Поуп Ник - мяч в ее руках

75' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Удар от ворот произведет Бёрнли

74' Грилиш Джек не смог попасть в створ ударом издали

73' Матч возобновлен

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Матч возобновлен

70' Ох, нехорошо это выглядит. Эль-Гази Анвар получил травму и медбригада забирает его с поля.

70' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

69' Эль-Гази Анвар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

63' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Удар от ворот произведет Бёрнли

62' Матч возобновлен

62' Ох, нехорошо это выглядит. Таргет Мэтт получил травму и медбригада забирает его с поля.

61' Таргет Мэтт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

59' Игрок команды Астон Вилла делает подачу своему товарищу по команде.

58' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Удар от ворот произведет Бёрнли

56' Матч возобновлен

55' Ох, нехорошо это выглядит. Уэсли Мораес получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

53' Уэсли Мораес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

49' Хендрик Джефф из команды Бёрнли пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

47' Хендрик Джефф наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

47' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля