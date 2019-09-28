Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Астон Вилла
2:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 41546
Бёрнли
0'
23' Желтая карточка
Барнс Эшли
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Макгинн Джон
1:0
33' Гол
Эль-Гази Анвар
44' Желтая карточка
Тарковски Джеймс
1:1
68' Гол
Родригес Джей
77' Желтая карточка
Вествуд Эшли
2:1
79' Гол
Макгинн Джон
2:2
81' Гол
Вуд Крис
86' Желтая карточка
Трезеге
90' Желтая карточка
Родригес Джей
90'+8
1
Хитон
Том
24
Гильберт
Фредерик
22
Энгельс
Бьорн
40
Мингс
Тайрон
18
Таргет
Мэтт
7
Макгинн
Джон
11
Накамба
Марвелус
14
Хурихан
Конор
10
Грилиш
Джек
9
Уэсли
Мораес
21
Эль-Гази
Анвар
1
Поуп
Ник
2
Лоутон
Мэттью
5
Тарковски
Джеймс
6
Ми
Бен
23
Питерс
Эрик
13
Хендрик
Джефф
18
Вествуд
Эшли
4
Корк
Джек
11
Макнил
Дуайт
9
Вуд
Крис
10
Барнс
Эшли
Астон Вилла
4-3-3
Бёрнли
4-4-2

Ход матча

23'
 
Барнс Эшли
25'
Макгинн Джон
 
33'
Эль-Гази Анвар
(Гильберт Фредерик)
1:0
44'
 
Тарковски Джеймс
46'
 
Родригес Джей
Корк Джек
62'
Тейлор Нил
Таргет Мэтт
 
68'
1:1
Родригес Джей
(Питерс Эрик)
70'
Трезеге
Эль-Гази Анвар
 
77'
 
Вествуд Эшли
79'
Макгинн Джон
(Трезеге)
2:1
81'
2:2
Вуд Крис
(Лоутон Мэттью)
83'
 
Брэйди Роберт
Барнс Эшли
86'
Трезеге
 
88'
Дэвис Кинан
Уэсли Мораес
 
90'
 
Родригес Джей

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 62 Владение мячом, % 38

Предыдущие игры

Астон Вилла Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Брайтон 1:3 Астон Вилла Арсенал 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:0 Астон Вилла
Крю Александра 1:6 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Эвертон Астон Вилла 1:2 Борнмут Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла РБ Лейпциг 1:3 Астон Вилла Чарльтон 1:4 Астон Вилла Уолсолл 1:5 Астон Вилла Шрусбери Таун 0:1 Астон Вилла Миннесота Юнайтед 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Дерби Вест Бромвич 1:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Вест Бромвич Астон Вилла 1:2 Норвич Лидс 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Миллуолл Болтон 0:2 Астон Вилла
Бёрнли Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Бёрнли 2:0 Норвич Брайтон 1:1 Бёрнли Бёрнли 0:3 Ливерпуль Бёрнли 1:3 Сандерленд
Вулверхэмптон 1:1 Бёрнли Арсенал 2:1 Бёрнли Бёрнли 3:0 Саутгемптон Бёрнли 2:0 Парма Бёрнли 6:1 Ницца Уиган 2:2 Бёрнли Флитвуд Таун 0:2 Бёрнли Порт Вейл 1:3 Бёрнли Крю Александра 1:0 Бёрнли Бёрнли 1:3 Арсенал Эвертон 2:0 Бёрнли Бёрнли 0:1 Манчестер Сити Челси 2:2 Бёрнли Бёрнли 2:0 Кардифф Сити Борнмут 1:3 Бёрнли Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон

Последние игры между собой

Астон Вилла: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Бёрнли: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Астон Вилла 0:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Бёрнли Кубок Carling Астон Вилла 5:2 Бёрнли Премьер-лига
Бёрнли 1:1 Астон Вилла Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 7 0 0 18 - 5 21
2. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 24 - 6 13
3. Вест Хэм Заявка 7 3 3 1 10 - 9 12
4. Лестер Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Арсенал Заявка 6 3 2 1 11 - 10 11
6. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 14 - 9 11
7. Челси Заявка 7 3 2 2 14 - 13 11
8. Борнмут Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
9. Кристал Пэлас Заявка 7 3 2 2 6 - 7 11
10. Бёрнли Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
11. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 2 2 8 - 6 8
12. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8
13. Эвертон Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
14. Саутгемптон Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
15. Вулверхэмптон Заявка 7 1 4 2 9 - 11 7
16. Норвич Заявка 7 2 0 5 9 - 16 6
17. Брайтон Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
18. Ньюкасл Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
19. Астон Вилла Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
20. Уотфорд Заявка 7 0 2 5 4 - 20 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Villa Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Астон Вилла 2:2 Бёрнли
Астон Вилла
53% (80)
Ничья
42.4% (64)
Бёрнли
4.6% (7)
1:1 Ничья
35.8% (54)
2:1 Астон Вилла
26.5% (40)
1:0 Астон Вилла
18.5% (28)
2:0 Астон Вилла
6% (9)
2:2 Ничья
4% (6)
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