Англия: Премьер-лига 2019-2020
Астон Вилла
2:2
Конец матча
Стадион: Вилла Парк Зрители: 41546
Бёрнли
23' Желтая карточкаБарнс Эшли
25' Undefined phrase: football_event_Макгинн Джон
1:0
33' ГолЭль-Гази Анвар
44' Желтая карточкаТарковски Джеймс
1:1
68' ГолРодригес Джей
77' Желтая карточкаВествуд Эшли
2:1
79' ГолМакгинн Джон
2:2
81' ГолВуд Крис
86' Желтая карточкаТрезеге
90' Желтая карточкаРодригес Джей
40
Мингс
Тайрон
18
Таргет
Мэтт
10
Грилиш
Джек
1
Поуп
Ник
6
Ми
Бен
23
Питерс
Эрик
18
Вествуд
Эшли
11
Макнил
Дуайт
9
Вуд
Крис
10
Барнс
Эшли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Мингс ТайронЗащитник
-
18 Таргет МэттЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Грилиш ДжекНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Стир ДжедВратарь
-
15 Конса ЭзриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 ТрезегеПолузащитник
-
39 Дэвис КинанНападающий
-
Главный тренер: Смит Дин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
1 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 Ми БенЗащитник
-
23 Питерс ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
-
9 Вуд КрисНападающий
-
10 Барнс ЭшлиНападающий
- Запасные игроки
-
20 Харт ДжоВратарь
- Защитник
-
14 Гибсон БенЗащитник
-
25 Леннон АаронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
23'
25'
33'
44'
68'
1:1
77'
79'
2:1
81'
2:2
86'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
3 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 5
-
7 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
62 Владение мячом, % 38
Предыдущие игры
Астон Вилла Последние 20 матчей: +12 =3 -5Брайтон 1:3 Астон Вилла Арсенал 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:0 Астон Вилла
Крю Александра 1:6 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Эвертон Астон Вилла 1:2 Борнмут Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла РБ Лейпциг 1:3 Астон Вилла Чарльтон 1:4 Астон Вилла Уолсолл 1:5 Астон Вилла Шрусбери Таун 0:1 Астон Вилла Миннесота Юнайтед 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Дерби Вест Бромвич 1:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Вест Бромвич Астон Вилла 1:2 Норвич Лидс 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Миллуолл Болтон 0:2 Астон Вилла
Бёрнли Последние 20 матчей: +9 =4 -7Бёрнли 2:0 Норвич Брайтон 1:1 Бёрнли Бёрнли 0:3 Ливерпуль Бёрнли 1:3 Сандерленд
Вулверхэмптон 1:1 Бёрнли Арсенал 2:1 Бёрнли Бёрнли 3:0 Саутгемптон Бёрнли 2:0 Парма Бёрнли 6:1 Ницца Уиган 2:2 Бёрнли Флитвуд Таун 0:2 Бёрнли Порт Вейл 1:3 Бёрнли Крю Александра 1:0 Бёрнли Бёрнли 1:3 Арсенал Эвертон 2:0 Бёрнли Бёрнли 0:1 Манчестер Сити Челси 2:2 Бёрнли Бёрнли 2:0 Кардифф Сити Борнмут 1:3 Бёрнли Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон
Последние игры между собой
Астон Вилла: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Бёрнли: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|18 - 5
|21
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|24 - 6
|13
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 9
|12
|4.
|Лестер
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|Арсенал
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 10
|11
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 9
|11
|7.
|Челси
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 13
|11
|8.
|Борнмут
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|10.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|12.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|13.
|Эвертон
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|16.
|Норвич
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 16
|6
|17.
|Брайтон
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 20
|2
Астон Вилла
53% (80)
Ничья
42.4% (64)
Бёрнли
4.6% (7)
1:1 Ничья
35.8% (54)
2:1 Астон Вилла
26.5% (40)
1:0 Астон Вилла
18.5% (28)
2:0 Астон Вилла
6% (9)
2:2 Ничья
4% (6)
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