Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Шеффилд Юнайтед
 
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Стадион:
Ливерпуль

Предыдущие игры

Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Шеффилд Юнайтед 0:1 Сандерленд Эвертон 0:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 2:1 Блэкберн Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед Реймс 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Мэтлок Таун Барнсли 1:4 Шеффилд Юнайтед Честерфилд 0:5 Шеффилд Юнайтед Нортгемптон 0:2 Шеффилд Юнайтед Бёртон 2:1 Шеффилд Юнайтед Бетис 0:1 Шеффилд Юнайтед Сток Сити 2:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Ипсвич Халл Сити 0:3 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Ноттингем Форест Шеффилд Юнайтед 1:1 Миллуолл
Ливерпуль Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Милтон-Кейнс Донс 0:2 Ливерпуль Челси 1:2 Ливерпуль Наполи 2:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Ньюкасл
Бёрнли 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Арсенал Саутгемптон 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:2 Челси Ливерпуль 4:1 Норвич Ливерпуль 1:1 Манчестер Сити Ливерпуль 3:1 Лион Ливерпуль 0:3 Наполи Спортинг Л 2:2 Ливерпуль Севилья 2:1 Ливерпуль Боруссия Д 3:2 Ливерпуль Брэдфорд Сити 1:3 Ливерпуль Транмер 0:6 Ливерпуль Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 4:0 Барселона
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 6 6 0 0 17 - 5 18
2. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 24 - 6 13
3. Лестер Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
4. Арсенал Заявка 6 3 2 1 11 - 10 11
5. Вест Хэм Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
6. Борнмут Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
7. Тоттенхэм Заявка 6 2 2 2 12 - 8 8
8. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 2 2 8 - 6 8
9. Бёрнли Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
10. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
11. Челси Заявка 6 2 2 2 12 - 13 8
12. Кристал Пэлас Заявка 6 2 2 2 4 - 7 8
13. Саутгемптон Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
14. Эвертон Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
15. Норвич Заявка 6 2 0 4 9 - 14 6
16. Брайтон Заявка 6 1 3 2 5 - 8 6
17. Ньюкасл Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
18. Астон Вилла Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
19. Вулверхэмптон Заявка 6 0 4 2 7 - 11 4
20. Уотфорд Заявка 6 0 2 4 4 - 18 2
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль

    До начала игры, которая состоится 28.09.2019, осталось 1 день 10 часов 5 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль
    Шеффилд Юнайтед
    1.2% (1)
    Ничья
    1.2% (1)
    Ливерпуль
    97.5% (79)
    0:2 Ливерпуль
    32.1% (26)
    1:3 Ливерпуль
    23.5% (19)
    1:2 Ливерпуль
    19.8% (16)
    0:3 Ливерпуль
    11.1% (9)
    0:1 Ливерпуль
    6.2% (5)
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