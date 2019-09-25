Англия: Премьер-лига 2019-2020
Шеффилд Юнайтед
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Стадион: Брэмолл Лейн
Ливерпуль
Предыдущие игры
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =4 -5Шеффилд Юнайтед 0:1 Сандерленд Эвертон 0:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 2:1 Блэкберн Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед Реймс 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Мэтлок Таун Барнсли 1:4 Шеффилд Юнайтед Честерфилд 0:5 Шеффилд Юнайтед Нортгемптон 0:2 Шеффилд Юнайтед Бёртон 2:1 Шеффилд Юнайтед Бетис 0:1 Шеффилд Юнайтед Сток Сити 2:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Ипсвич Халл Сити 0:3 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Ноттингем Форест Шеффилд Юнайтед 1:1 Миллуолл
Ливерпуль Последние 20 матчей: +14 =1 -5Милтон-Кейнс Донс 0:2 Ливерпуль Челси 1:2 Ливерпуль Наполи 2:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Ньюкасл
Бёрнли 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Арсенал Саутгемптон 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:2 Челси Ливерпуль 4:1 Норвич Ливерпуль 1:1 Манчестер Сити Ливерпуль 3:1 Лион Ливерпуль 0:3 Наполи Спортинг Л 2:2 Ливерпуль Севилья 2:1 Ливерпуль Боруссия Д 3:2 Ливерпуль Брэдфорд Сити 1:3 Ливерпуль Транмер 0:6 Ливерпуль Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 4:0 Барселона
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 5
|18
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|24 - 6
|13
|3.
|Лестер
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|4.
|Арсенал
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 10
|11
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|6.
|Борнмут
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 8
|8
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|9.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|11.
|Челси
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 13
|8
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 7
|8
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|14.
|Эвертон
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|15.
|Норвич
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 14
|6
|16.
|Брайтон
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 11
|4
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 18
|2
Шеффилд Юнайтед
1.2% (1)
Ничья
1.2% (1)
Ливерпуль
97.5% (79)
0:2 Ливерпуль
32.1% (26)
1:3 Ливерпуль
23.5% (19)
1:2 Ливерпуль
19.8% (16)
0:3 Ливерпуль
11.1% (9)
0:1 Ливерпуль
6.2% (5)
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