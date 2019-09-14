Россия: Премьер-лига 2019-2020
Предыдущие игры
Сочи Последние 20 матчей: +6 =5 -9Шинник 0:0 Сочи Динамо Москва 2:3 Сочи Сочи 0:1 Локомотив Москва Зенит 2:1 Сочи
Ахмат Последние 20 матчей: +10 =4 -6СКА-Хабаровск 2:2 Ахмат Ахмат 1:1 Крылья Советов Ростов 2:1 Ахмат Ахмат 1:1 Тамбов
ЦСКА Москва 3:0 Ахмат Зенит 0:0 Ахмат Ахмат 1:3 Спартак Москва Ахмат 2:1 Оренбург Рубин 1:0 Ахмат Урал 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Краснодар Ахмат 1:0 Хольштайн Киль Ахмат 1:1 Интер Запрешич Ахмат 3:0 Штурм Ахмат 5:1 ДАК Ахмат 2:1 Фехервар Ахмат 3:2 Марибор Ахмат 1:0 Ростов ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Ахмат 2:1 Крылья Советов
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 4
|23
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|15 - 8
|22
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 10
|20
|4.
|Краснодар
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|21 - 12
|20
|5.
|Ростов
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 14
|20
|6.
|Уфа
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 10
|14
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 14
|14
|8.
|Урал
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 20
|14
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|10.
|Рубин
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|6 - 15
|10
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 9
|10
|12.
|Сочи
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 13
|9
|13.
|Ахмат
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 15
|9
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 16
|8
|15.
|Оренбург
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 18
|8
|16.
|Тамбов
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 15
|8
Сочи
56.1% (46)
Ничья
35.4% (29)
Ахмат
8.5% (7)
1:1 Ничья
28% (23)
1:0 Сочи
25.6% (21)
2:1 Сочи
25.6% (21)
1:2 Ахмат
4.9% (4)
2:0 Сочи
3.7% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...