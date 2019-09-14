Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Сочи
 
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Стадион:
Ахмат

Предыдущие игры

Сочи Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Шинник 0:0 Сочи Динамо Москва 2:3 Сочи Сочи 0:1 Локомотив Москва Зенит 2:1 Сочи
Рубин 0:3 Сочи Урал 3:1 Сочи Оренбург 1:1 Сочи ЦСКА Москва 0:0 Сочи Сочи 0:0 Уфа Краснодар 3:0 Сочи Сочи 0:2 Зенит Спартак Москва 1:0 Сочи Риека 1:2 Сочи Сочи 2:0 Раднички Ниш Спартак Москва 7:1 Сочи Сочи 2:0 Луч Спартак-2 1:1 Сочи Сочи 0:0 Шинник Авангард Курск 2:1 Сочи Сибирь 0:1 Сочи
Ахмат Последние 20 матчей: +10 =4 -6
СКА-Хабаровск 2:2 Ахмат Ахмат 1:1 Крылья Советов Ростов 2:1 Ахмат Ахмат 1:1 Тамбов
ЦСКА Москва 3:0 Ахмат Зенит 0:0 Ахмат Ахмат 1:3 Спартак Москва Ахмат 2:1 Оренбург Рубин 1:0 Ахмат Урал 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Краснодар Ахмат 1:0 Хольштайн Киль Ахмат 1:1 Интер Запрешич Ахмат 3:0 Штурм Ахмат 5:1 ДАК Ахмат 2:1 Фехервар Ахмат 3:2 Марибор Ахмат 1:0 Ростов ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Ахмат 2:1 Крылья Советов
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 10 7 2 1 18 - 4 23
2. ЦСКА Москва Заявка 10 7 1 2 15 - 8 22
3. Локомотив Москва Заявка 10 6 2 2 17 - 10 20
4. Краснодар Заявка 10 6 2 2 21 - 12 20
5. Ростов Заявка 10 6 2 2 17 - 14 20
6. Уфа Заявка 10 4 2 4 11 - 10 14
7. Арсенал Тула Заявка 10 4 2 4 13 - 14 14
8. Урал Заявка 10 4 2 4 17 - 20 14
9. Спартак Москва Заявка 10 4 2 4 11 - 11 14
10. Рубин Заявка 10 3 1 6 6 - 15 10
11. Динамо Москва Заявка 10 2 4 4 8 - 9 10
12. Сочи Заявка 10 2 3 5 8 - 13 9
13. Ахмат Заявка 10 2 3 5 7 - 15 9
14. Крылья Советов Заявка 10 2 2 6 13 - 16 8
15. Оренбург Заявка 10 2 2 6 13 - 18 8
16. Тамбов Заявка 10 2 2 6 9 - 15 8
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Ахмат

    До начала игры, которая состоится 30.09.2019, осталось 2 дня 13 часов 28 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Сочи - Ахмат
    Сочи
    56.1% (46)
    Ничья
    35.4% (29)
    Ахмат
    8.5% (7)
    1:1 Ничья
    28% (23)
    1:0 Сочи
    25.6% (21)
    2:1 Сочи
    25.6% (21)
    1:2 Ахмат
    4.9% (4)
    2:0 Сочи
    3.7% (3)
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