Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Спартак Москва
 
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Стадион:
Оренбург

Предыдущие игры

Спартак Москва Последние 20 матчей: +10 =2 -8
КамАЗ 1:2 Спартак Москва Уфа 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:2 Урал Спартак Москва 0:1 Зенит
Спартак Москва 1:2 Брага Крылья Советов 1:2 Спартак Москва Брага 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 ЦСКА Москва Спартак Москва 2:1 Тун Ахмат 1:3 Спартак Москва Тун 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:0 Динамо Москва Тамбов 2:0 Спартак Москва Ростов 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 1:0 Сочи Спартак Москва 1:2 Краснодар Дьёр 0:3 Спартак Москва Спартак Москва 3:1 ЦСКА Москва Ростов 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 7:1 Сочи
Оренбург Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Чертаново 0:2 Оренбург Оренбург 2:3 Локомотив Москва Оренбург 2:1 Рубин Уфа 1:2 Оренбург
Арсенал Тула 2:1 Оренбург Оренбург 1:1 Сочи Оренбург 2:2 Тамбов Ахмат 2:1 Оренбург Оренбург 0:2 Зенит ЦСКА Москва 2:1 Оренбург Ростов 2:1 Оренбург Оренбург 2:2 Динамо Загреб Копенгаген 0:2 Оренбург Оренбург 1:0 Краковия Оренбург 1:1 Университатя Крайова Оренбург 0:1 ЧФР Клуж Оренбург 2:0 Спартак Москва Уфа 0:2 Оренбург Оренбург 2:2 Урал Рубин 2:0 Оренбург

Последние игры между собой

Спартак Москва: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Оренбург: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Оренбург 2:0 Спартак Москва Премьер-лига Оренбург 1:1 Спартак Москва Товарищеские матчи Спартак Москва 1:0 Оренбург Премьер-лига Спартак Москва 3:2 Оренбург Премьер-лига
Оренбург 1:3 Спартак Москва Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 10 7 2 1 18 - 4 23
2. ЦСКА Москва Заявка 10 7 1 2 15 - 8 22
3. Локомотив Москва Заявка 10 6 2 2 17 - 10 20
4. Краснодар Заявка 10 6 2 2 21 - 12 20
5. Ростов Заявка 10 6 2 2 17 - 14 20
6. Уфа Заявка 10 4 2 4 11 - 10 14
7. Арсенал Тула Заявка 10 4 2 4 13 - 14 14
8. Урал Заявка 10 4 2 4 17 - 20 14
9. Спартак Москва Заявка 10 4 2 4 11 - 11 14
10. Рубин Заявка 10 3 1 6 6 - 15 10
11. Динамо Москва Заявка 10 2 4 4 8 - 9 10
12. Сочи Заявка 10 2 3 5 8 - 13 9
13. Ахмат Заявка 10 2 3 5 7 - 15 9
14. Крылья Советов Заявка 10 2 2 6 13 - 16 8
15. Оренбург Заявка 10 2 2 6 13 - 18 8
16. Тамбов Заявка 10 2 2 6 9 - 15 8
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Оренбург

    До начала игры, которая состоится 29.09.2019, осталось 2 дня 12 часов 2 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Спартак Москва - Оренбург
    Спартак Москва
    89.2% (58)
    Ничья
    9.2% (6)
    Оренбург
    1.5% (1)
    2:1 Спартак Москва
    32.3% (21)
    2:0 Спартак Москва
    26.2% (17)
    1:0 Спартак Москва
    13.8% (9)
    3:1 Спартак Москва
    7.7% (5)
    1:1 Ничья
    7.7% (5)
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