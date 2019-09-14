Россия: Премьер-лига 2019-2020
Спартак Москва
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Стадион: Открытие Арена
Оренбург
Предыдущие игры
Спартак Москва Последние 20 матчей: +10 =2 -8КамАЗ 1:2 Спартак Москва Уфа 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:2 Урал Спартак Москва 0:1 Зенит
Спартак Москва 1:2 Брага Крылья Советов 1:2 Спартак Москва Брага 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 ЦСКА Москва Спартак Москва 2:1 Тун Ахмат 1:3 Спартак Москва Тун 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:0 Динамо Москва Тамбов 2:0 Спартак Москва Ростов 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 1:0 Сочи Спартак Москва 1:2 Краснодар Дьёр 0:3 Спартак Москва Спартак Москва 3:1 ЦСКА Москва Ростов 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 7:1 Сочи
Оренбург Последние 20 матчей: +7 =5 -8Чертаново 0:2 Оренбург Оренбург 2:3 Локомотив Москва Оренбург 2:1 Рубин Уфа 1:2 Оренбург
Арсенал Тула 2:1 Оренбург Оренбург 1:1 Сочи Оренбург 2:2 Тамбов Ахмат 2:1 Оренбург Оренбург 0:2 Зенит ЦСКА Москва 2:1 Оренбург Ростов 2:1 Оренбург Оренбург 2:2 Динамо Загреб Копенгаген 0:2 Оренбург Оренбург 1:0 Краковия Оренбург 1:1 Университатя Крайова Оренбург 0:1 ЧФР Клуж Оренбург 2:0 Спартак Москва Уфа 0:2 Оренбург Оренбург 2:2 Урал Рубин 2:0 Оренбург
Последние игры между собой
Спартак Москва: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Оренбург: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 4
|23
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|15 - 8
|22
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 10
|20
|4.
|Краснодар
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|21 - 12
|20
|5.
|Ростов
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 14
|20
|6.
|Уфа
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 10
|14
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 14
|14
|8.
|Урал
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 20
|14
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|10.
|Рубин
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|6 - 15
|10
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 9
|10
|12.
|Сочи
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 13
|9
|13.
|Ахмат
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 15
|9
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 16
|8
|15.
|Оренбург
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 18
|8
|16.
|Тамбов
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 15
|8
Спартак Москва
89.2% (58)
Ничья
9.2% (6)
Оренбург
1.5% (1)
2:1 Спартак Москва
32.3% (21)
2:0 Спартак Москва
26.2% (17)
1:0 Спартак Москва
13.8% (9)
3:1 Спартак Москва
7.7% (5)
1:1 Ничья
7.7% (5)
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