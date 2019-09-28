Англия: Премьер-лига 2019-2020

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

47' Гуаита Висенте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Пукки Теэму из команды Норвич делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

45' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Матч возобновлен

44' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

42' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Ляйтнер Мориц из команды Норвич пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

40' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

40' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Кэхилл Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Хорошо играет на выходе Гуаита Висенте - мяч в ее руках

38' Норвич имеет хороший шанс забить.

38' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Матч возобновлен

35' Ох, нехорошо это выглядит. Годфри Бен получил травму и медбригада забирает его с поля.

35' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

33' Годфри Бен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Кристал Пэлас пробьет пенальти!

31' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

31' Выглядело как неплохой момент. Шлупп Джеффри из команды Кристал Пэлас закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

30' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

30' Хорошо играет на выходе Гуаита Висенте - мяч в ее руках

28' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Келли Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Буэндия Эмилиано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

25' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Амаду Ибрагим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Матч возобновлен

22' Ферман Ральф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' После проверки VAR судья не изменил решения - Кристал Пэлас пробьет пенальти!

20' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

20' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

20' Игрок команды Кристал Пэлас нанес удар, но мяч был заблокирован

18' Келли Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Норвич

15' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

14' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Годфри Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Хорошо играет на выходе Ферман Ральф - мяч в ее руках

10' Миливоевич Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

10' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Годфри Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

3' Удар от ворот произведет Норвич

2' Удар от ворот произведет Норвич

1' Пространство открывается для Заха Уилфрид , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.