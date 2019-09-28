Англия: Премьер-лига 2019-2020
Кристал Пэлас
2:0
Конец матча
Стадион: Селхерст Парк
Норвич
1:0
21' ПенальтиМиливоевич Лука
58' Желтая карточкаАйю Джордан
64' Желтая карточкаШтайперманн Марко
89' Желтая карточкаШлупп Джеффри
2:0
90' ГолТаунсенд Андрос
90' Желтая карточкаМиливоевич Лука
34
Келли
Мартин
24
Кэхилл
Гари
11
Заха
Уилфрид
21
Ферман
Ральф
12
Льюис
Джамал
23
Маклин
Кенни
22
Пукки
Теэму
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Келли МартинЗащитник
-
24 Кэхилл ГариЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Заха УилфридПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хенесси УэйнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
21 Ферман РальфВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Льюис ДжамалЗащитник
- Полузащитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Айда АдамНападающий
- Нападающий
-
20 Дрмич ЙосипНападающий
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
21'
1:0
58'
89'
90'
2:0
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 3
-
5 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +7 =4 -9Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон Тоттенхэм 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Астон Вилла Кристал Пэлас 0:0 Колчестер
Манчестер Юнайтед 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Кристал Пэлас 0:4 Герта Уимблдон 2:2 Кристал Пэлас Бристоль Сити 0:5 Кристал Пэлас Бромли 1:0 Кристал Пэлас Ноттингем Форест 1:0 Кристал Пэлас Барнет 6:2 Кристал Пэлас Янг Бойз 2:0 Кристал Пэлас Люцерн 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 5:3 Борнмут Кардифф Сити 2:3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Арсенал 2:3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Сити
Норвич Последние 20 матчей: +8 =5 -7Бёрнли 2:0 Норвич Норвич 3:2 Манчестер Сити Вест Хэм 2:0 Норвич Кроули Таун 1:0 Норвич
Норвич 2:3 Челси Норвич 3:1 Ньюкасл Ливерпуль 4:1 Норвич Норвич 1:0 Тулуза Норвич 1:4 Аталанта Лутон Таун 1:5 Норвич Норвич 1:3 Брентфорд Шальке 04 1:2 Норвич Арминия 2:2 Норвич Астон Вилла 1:2 Норвич Норвич 2:1 Блэкберн Сток Сити 2:2 Норвич Норвич 2:2 Шеффилд Уэнсдей Уиган 1:1 Норвич Норвич 2:2 Рединг Норвич 4:0 КПР
Последние игры между собой
Кристал Пэлас: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 2
Норвич: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 6
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|18 - 5
|21
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|24 - 6
|13
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 9
|12
|4.
|Лестер
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|Арсенал
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 10
|11
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 9
|11
|7.
|Челси
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 13
|11
|8.
|Борнмут
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|10.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|12.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|13.
|Эвертон
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|16.
|Норвич
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 16
|6
|17.
|Брайтон
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 20
|2
Кристал Пэлас
72.7% (112)
Ничья
19.5% (30)
Норвич
7.8% (12)
2:1 Кристал Пэлас
34.4% (53)
1:0 Кристал Пэлас
31.2% (48)
1:1 Ничья
14.3% (22)
1:2 Норвич
4.5% (7)
2:0 Кристал Пэлас
4.5% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...