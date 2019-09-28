Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Кристал Пэлас
2:0
Конец матча

Стадион:
Норвич
0'
1:0
21' Пенальти
Миливоевич Лука
58' Желтая карточка
Айю Джордан
64' Желтая карточка
Штайперманн Марко
89' Желтая карточка
Шлупп Джеффри
2:0
90' Гол
Таунсенд Андрос
90' Желтая карточка
Миливоевич Лука
90'+6
31
Гуаита
Висенте
2
Уорд
Джоэл
34
Келли
Мартин
24
Кэхилл
Гари
3
Ван
Анхольт
Патрик
18
Макартур
Джеймс
4
Миливоевич
Лука
8
Куйяте
Шейку
11
Заха
Уилфрид
15
Шлупп
Джеффри
9
Айю
Джордан
21
Ферман
Ральф
2
Ааронс
Макс
24
Амаду
Ибрагим
4
Годфри
Бен
12
Льюис
Джамал
10
Ляйтнер
Мориц
23
Маклин
Кенни
17
Буэндия
Эмилиано
18
Штайперманн
Марко
14
Кантуэлл
Тодд
22
Пукки
Теэму
Кристал Пэлас
4-3-2-1
Норвич
4-2-3-1

Ход матча

21'
Миливоевич Лука
1:0
22'
 
Макговерн Майкл
Ферман Ральф
58'
Айю Джордан
 
64'
 
Штайперманн Марко
66'
 
Дрмич Йосип
Штайперманн Марко
70'
Таунсенд Андрос
Куйяте Шейку
 
79'
James McCarthy1
Макартур Джеймс
 
81'
 
Робертс Патрик
Кантуэлл Тодд
89'
Шлупп Джеффри
 
90'
Мейер Максимилиан
Айю Джордан
 
90'
Таунсенд Андрос
(Заха Уилфрид)
2:0
90'
Миливоевич Лука
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон Тоттенхэм 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Астон Вилла Кристал Пэлас 0:0 Колчестер
Манчестер Юнайтед 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Кристал Пэлас 0:4 Герта Уимблдон 2:2 Кристал Пэлас Бристоль Сити 0:5 Кристал Пэлас Бромли 1:0 Кристал Пэлас Ноттингем Форест 1:0 Кристал Пэлас Барнет 6:2 Кристал Пэлас Янг Бойз 2:0 Кристал Пэлас Люцерн 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 5:3 Борнмут Кардифф Сити 2:3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Арсенал 2:3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Сити
Норвич Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Бёрнли 2:0 Норвич Норвич 3:2 Манчестер Сити Вест Хэм 2:0 Норвич Кроули Таун 1:0 Норвич
Норвич 2:3 Челси Норвич 3:1 Ньюкасл Ливерпуль 4:1 Норвич Норвич 1:0 Тулуза Норвич 1:4 Аталанта Лутон Таун 1:5 Норвич Норвич 1:3 Брентфорд Шальке 04 1:2 Норвич Арминия 2:2 Норвич Астон Вилла 1:2 Норвич Норвич 2:1 Блэкберн Сток Сити 2:2 Норвич Норвич 2:2 Шеффилд Уэнсдей Уиган 1:1 Норвич Норвич 2:2 Рединг Норвич 4:0 КПР

Последние игры между собой

Кристал Пэлас: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 2
Норвич: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 6
Кристал Пэлас 1:0 Норвич Премьер-лига Норвич 1:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:1 Норвич Премьер-лига Норвич 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
Кристал Пэлас 1:0 Норвич Товарищеские матчи Кристал Пэлас 0:0 Норвич Норвич 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Норвич Товарищеские матчи Кристал Пэлас 3:1 Норвич Норвич 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Норвич
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 7 0 0 18 - 5 21
2. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 24 - 6 13
3. Вест Хэм Заявка 7 3 3 1 10 - 9 12
4. Лестер Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Арсенал Заявка 6 3 2 1 11 - 10 11
6. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 14 - 9 11
7. Челси Заявка 7 3 2 2 14 - 13 11
8. Борнмут Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
9. Кристал Пэлас Заявка 7 3 2 2 6 - 7 11
10. Бёрнли Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
11. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 2 2 8 - 6 8
12. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8
13. Эвертон Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
14. Саутгемптон Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
15. Вулверхэмптон Заявка 7 1 4 2 9 - 11 7
16. Норвич Заявка 7 2 0 5 9 - 16 6
17. Брайтон Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
18. Ньюкасл Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
19. Астон Вилла Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
20. Уотфорд Заявка 7 0 2 5 4 - 20 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 2:0 Норвич
Кристал Пэлас
72.7% (112)
Ничья
19.5% (30)
Норвич
7.8% (12)
2:1 Кристал Пэлас
34.4% (53)
1:0 Кристал Пэлас
31.2% (48)
1:1 Ничья
14.3% (22)
1:2 Норвич
4.5% (7)
2:0 Кристал Пэлас
4.5% (7)
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