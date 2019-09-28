Польша: Экстракласса 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2019-2020
Ракув
1:2
Конец матча

Стадион:
Висла Плоцк
0'
1:0
42' Гол
Форбс Браун
47' Желтая карточка
Бабенко Руслан
1:1
53' Гол
Швох Матеуш
1:2
90' Гол
Томасик Пётр
90'+4
1
Michal
Gliwa
14
Kamil
Koscielny
2
Tomas
Petrasek
77
Шимонович
Давид
22
Скурась
Михал
17
Petr
Schwarz
18
Бабенко
Руслан
27
Бартл
Даниэл
30
Щепаньски
Милош
91
Форбс
Браун
11
Bryan
Nouvier
30
Дене
Томас
20
Cezary
Stefanczyk
25
Жезничак
Якуб
18
Alan
Uryga
2
Damian
Michalski
6
Damian
Rasak
8
Фурман
Доминик
10
Меребашвили
Георгий
9
Швох
Матеуш
24
Angel
Garcia
II
11
Кусвик
Гжегож
Ракув
3-4-3
Висла Плоцк
4-2-3-1

Ход матча

42'
Форбс Браун
(Скурась Михал)
1:0
46'
Sebastian Musiolik
Bryan Nouvier
 
47'
Бабенко Руслан
 
53'
1:1
Швох Матеуш
70'
Piotr Malinowski
Бартл Даниэл
 
72'
 
Томасик Пётр
Angel Garcia II
75'
 
Рикардиньо II
Кусвик Гжегож
88'
 
Mikolaj Kwietniewski
Меребашвили Георгий
89'
Maciej Domanski
Щепаньски Милош
 
90'
1:2
Томасик Пётр

Предыдущие игры

Ракув Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Пяст 2:1 Ракув Ракув 2:0 Арка Гдыня Легия 3:1 Ракув Ракув 2:3 Лех
Ракув 2:1 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:0 Ракув Ракув 1:3 Краковия Ягеллония 0:1 Ракув Ракув 0:1 Корона Кельце Ракув 1:2 Вигры Сувалки Сандецья 2:2 Ракув Ракув 0:0 Тыхы ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Ракув 2:0 Подбескидзе Бытовия 2:2 Ракув Ракув 3:0 Варта Познань Ракув 0:1 Лехия Гданьск Сталь Мелец 3:1 Ракув Ракув 1:0 Гарбарния Краков Стомил Ольштын 1:1 Ракув
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Chemik Moderator Bydgoszcz 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 Висла Краков Висла Плоцк 1:0 Легия Заглембе Любин 5:0 Висла Плоцк
Висла Плоцк 2:1 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:2 Висла Плоцк Пяст 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Лехия Гданьск Лех 4:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Гурник Забже Висла Плоцк 1:1 Брондбю Висла Плоцк 0:0 Заглембе Сосновец Гурник Забже 0:1 Висла Плоцк Шлёнск 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Арка Гдыня Медзь 3:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 Корона Кельце Висла Краков 2:3 Висла Плоцк Заглембе Сосновец 1:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:0 Шлёнск
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 9 5 3 1 10 - 5 18
2. Легия 1:1 10 5 3 2 13 - 9 18
3. Шлёнск 10 4 5 1 14 - 10 17
4. Лехия Гданьск 1:1 10 4 5 1 12 - 8 17
5. Краковия 9 5 1 3 15 - 10 16
6. Ягеллония 9 4 4 1 15 - 8 16
7. Висла Плоцк 10 5 1 4 11 - 17 16
8. Пяст 9 4 2 3 10 - 8 14
9. Лех 9 3 3 3 14 - 12 12
10. Гурник Забже 9 3 3 3 8 - 7 12
11. Висла Краков 9 3 2 4 13 - 10 11
12. Заглембе Любин 9 2 3 4 16 - 16 9
13. Ракув 10 3 0 7 11 - 16 9
14. Арка Гдыня 9 2 2 5 7 - 14 8
15. Корона Кельце 10 2 2 6 5 - 13 8
16. ЛКС Лодзь 9 1 1 7 7 - 18 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Форбс Браун бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Rakow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...