Польша: Экстракласса 2019-2020
Ракув
1:2
Конец матча
Стадион: Stadion Rakow
Висла Плоцк
1:0
42' ГолФорбс Браун
47' Желтая карточкаБабенко Руслан
1:1
53' ГолШвох Матеуш
1:2
90' ГолТомасик Пётр
17
Petr
Schwarz
27
Бартл
Даниэл
91
Форбс
Браун
30
Дене
Томас
18
Alan
Uryga
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Petr SchwarzПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Бартл ДаниэлПолузащитник
- Нападающий
-
91 Форбс БраунНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Шумски ЯкубВратарь
-
33 Ях ЯрославЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Marek Papszun
- Основной состав
-
30 Дене ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Alan UrygaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Врабель ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Сахити СуадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Radoslaw Sobolewski
Ход матча
42'
1:0
47'
53'
1:1
90'
1:2
Предыдущие игры
Ракув Последние 20 матчей: +6 =4 -10Пяст 2:1 Ракув Ракув 2:0 Арка Гдыня Легия 3:1 Ракув Ракув 2:3 Лех
Ракув 2:1 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:0 Ракув Ракув 1:3 Краковия Ягеллония 0:1 Ракув Ракув 0:1 Корона Кельце Ракув 1:2 Вигры Сувалки Сандецья 2:2 Ракув Ракув 0:0 Тыхы ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Ракув 2:0 Подбескидзе Бытовия 2:2 Ракув Ракув 3:0 Варта Познань Ракув 0:1 Лехия Гданьск Сталь Мелец 3:1 Ракув Ракув 1:0 Гарбарния Краков Стомил Ольштын 1:1 Ракув
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +10 =4 -6Chemik Moderator Bydgoszcz 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 Висла Краков Висла Плоцк 1:0 Легия Заглембе Любин 5:0 Висла Плоцк
Висла Плоцк 2:1 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:2 Висла Плоцк Пяст 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Лехия Гданьск Лех 4:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Гурник Забже Висла Плоцк 1:1 Брондбю Висла Плоцк 0:0 Заглембе Сосновец Гурник Забже 0:1 Висла Плоцк Шлёнск 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Арка Гдыня Медзь 3:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 Корона Кельце Висла Краков 2:3 Висла Плоцк Заглембе Сосновец 1:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:0 Шлёнск
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|9
|5
|3
|1
|10 - 5
|18
|2.
|Легия
|1:1
|10
|5
|3
|2
|13 - 9
|18
|3.
|Шлёнск
|10
|4
|5
|1
|14 - 10
|17
|4.
|Лехия Гданьск
|1:1
|10
|4
|5
|1
|12 - 8
|17
|5.
|Краковия
|9
|5
|1
|3
|15 - 10
|16
|6.
|Ягеллония
|9
|4
|4
|1
|15 - 8
|16
|7.
|Висла Плоцк
|10
|5
|1
|4
|11 - 17
|16
|8.
|Пяст
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|9.
|Лех
|9
|3
|3
|3
|14 - 12
|12
|10.
|Гурник Забже
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|11.
|Висла Краков
|9
|3
|2
|4
|13 - 10
|11
|12.
|Заглембе Любин
|9
|2
|3
|4
|16 - 16
|9
|13.
|Ракув
|10
|3
|0
|7
|11 - 16
|9
|14.
|Арка Гдыня
|9
|2
|2
|5
|7 - 14
|8
|15.
|Корона Кельце
|10
|2
|2
|6
|5 - 13
|8
|16.
|ЛКС Лодзь
|9
|1
|1
|7
|7 - 18
|4
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