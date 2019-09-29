Польша: Экстракласса 2019-2020

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Ягеллония
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Погонь Щецин
0' 12'
96
Венгларз
Дамиан
7
Вуйцицки
Якуб
17
Рунье
Иван
15
Zoran
Arsenic
12
Гильерме
Хауберт
26
Поспишил
Мартин
11
Имас
Хесус
6
Романчук
Тарас
14
Пржикрыл
Томаш
9
Patryk
Klimala
10
Камара
Хуан
1
Стипица
Данте
2
Бартковски
Якуб
15
Hubert
Matynia
8
Дабровски
Дамьян
13
Триантафиллопулос
Костас
17
Кожуль
Звонимир
23
Цех
Бенедикт
29
Листковски
Марчин
18
Букса
Адам
27
Sebastian
Kowalczyk
10
Спиридонович
Срдан
Ягеллония
4-3-3
Погонь Щецин
4-4-2

Предыдущие игры

Ягеллония Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Краковия 4:2 Ягеллония Лех 1:1 Ягеллония Ягеллония 0:0 Легия Корона Кельце 0:2 Ягеллония
Ягеллония 3:2 Висла Краков Ягеллония 3:1 Гурник Забже Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Заглембе Любин 2:2 Ягеллония Ягеллония 0:1 Ракув Арка Гдыня 0:3 Ягеллония Лехия Гданьск 2:0 Ягеллония Ягеллония 1:0 Легия Пяст 2:1 Ягеллония Ягеллония 4:2 Погонь Щецин Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Заглембе Любин 2:0 Ягеллония Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 3:3 Лех Лех 0:2 Ягеллония Ягеллония 2:1 Медзь
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Сталь Жешув 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже Погонь Щецин 1:0 ЛКС Лодзь Шлёнск 1:1 Погонь Щецин
Погонь Щецин 1:2 Висла Плоцк Корона Кельце 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Висла Краков Пяст 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Арка Гдыня Легия 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Витесс Краковия 0:3 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Пяст Легия 1:1 Погонь Щецин Ягеллония 4:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Лех Погонь Щецин 3:4 Лехия Гданьск Заглембе Любин 2:3 Погонь Щецин Легия 3:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:3 Арка Гдыня

Последние игры между собой

Ягеллония: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 4
Погонь Щецин: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 9
Ягеллония 4:2 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Ягеллония 1:0 Погонь Щецин Экстракласса
Погонь Щецин 0:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 4:1 Ягеллония Кубок Ягеллония 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Ягеллония Экстракласса Погонь Щецин 1:3 Ягеллония Экстракласса Погонь Щецин 2:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 5:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:3 Погонь Щецин Экстракласса Ягеллония 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Ягеллония Экстракласса Погонь Щецин 0:1 Ягеллония Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 0:0 10 5 4 1 10 - 5 19
2. Лехия Гданьск 10 5 4 1 13 - 8 19
3. Легия 10 5 2 3 13 - 10 17
4. Ягеллония 0:0 10 4 5 1 15 - 8 17
5. Шлёнск 10 4 5 1 14 - 10 17
6. Краковия 9 5 1 3 15 - 10 16
7. Висла Плоцк 10 5 1 4 11 - 17 16
8. Лех 10 4 3 3 17 - 13 15
9. Пяст 10 4 3 3 10 - 8 15
10. Гурник Забже 10 3 3 4 9 - 10 12
11. Висла Краков 9 3 2 4 13 - 10 11
12. Заглембе Любин 9 2 3 4 16 - 16 9
13. Ракув 10 3 0 7 11 - 16 9
14. Арка Гдыня 10 2 3 5 7 - 14 9
15. Корона Кельце 10 2 2 6 5 - 13 8
16. ЛКС Лодзь 9 1 1 7 7 - 18 4
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bialystok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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