Польша: Экстракласса 2019-2020
Ягеллония
0:0
Первый тайм: 12'
Стадион: Городской стадион Белостока
Погонь Щецин
17
Рунье
Иван
11
Имас
Хесус
10
Камара
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Рунье ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Камара ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
22 Oleh Horin
-
Главный тренер: Мамрот Иренеуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Цех БенедиктПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Букса АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Ласицки ИгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
Предыдущие игры
Ягеллония Последние 20 матчей: +9 =5 -6Краковия 4:2 Ягеллония Лех 1:1 Ягеллония Ягеллония 0:0 Легия Корона Кельце 0:2 Ягеллония
Ягеллония 3:2 Висла Краков Ягеллония 3:1 Гурник Забже Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Заглембе Любин 2:2 Ягеллония Ягеллония 0:1 Ракув Арка Гдыня 0:3 Ягеллония Лехия Гданьск 2:0 Ягеллония Ягеллония 1:0 Легия Пяст 2:1 Ягеллония Ягеллония 4:2 Погонь Щецин Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Заглембе Любин 2:0 Ягеллония Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 3:3 Лех Лех 0:2 Ягеллония Ягеллония 2:1 Медзь
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +9 =7 -4Сталь Жешув 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже Погонь Щецин 1:0 ЛКС Лодзь Шлёнск 1:1 Погонь Щецин
Погонь Щецин 1:2 Висла Плоцк Корона Кельце 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Висла Краков Пяст 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Арка Гдыня Легия 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Витесс Краковия 0:3 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Пяст Легия 1:1 Погонь Щецин Ягеллония 4:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Лех Погонь Щецин 3:4 Лехия Гданьск Заглембе Любин 2:3 Погонь Щецин Легия 3:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:3 Арка Гдыня
Последние игры между собой
Ягеллония: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 4
Погонь Щецин: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 9
Погонь Щецин 0:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 4:1 Ягеллония Кубок Ягеллония 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Ягеллония Экстракласса Погонь Щецин 1:3 Ягеллония Экстракласса Погонь Щецин 2:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 5:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:3 Погонь Щецин Экстракласса Ягеллония 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Ягеллония Экстракласса Погонь Щецин 0:1 Ягеллония Кубок
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|0:0
|10
|5
|4
|1
|10 - 5
|19
|2.
|Лехия Гданьск
|10
|5
|4
|1
|13 - 8
|19
|3.
|Легия
|10
|5
|2
|3
|13 - 10
|17
|4.
|Ягеллония
|0:0
|10
|4
|5
|1
|15 - 8
|17
|5.
|Шлёнск
|10
|4
|5
|1
|14 - 10
|17
|6.
|Краковия
|9
|5
|1
|3
|15 - 10
|16
|7.
|Висла Плоцк
|10
|5
|1
|4
|11 - 17
|16
|8.
|Лех
|10
|4
|3
|3
|17 - 13
|15
|9.
|Пяст
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|10.
|Гурник Забже
|10
|3
|3
|4
|9 - 10
|12
|11.
|Висла Краков
|9
|3
|2
|4
|13 - 10
|11
|12.
|Заглембе Любин
|9
|2
|3
|4
|16 - 16
|9
|13.
|Ракув
|10
|3
|0
|7
|11 - 16
|9
|14.
|Арка Гдыня
|10
|2
|3
|5
|7 - 14
|9
|15.
|Корона Кельце
|10
|2
|2
|6
|5 - 13
|8
|16.
|ЛКС Лодзь
|9
|1
|1
|7
|7 - 18
|4
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