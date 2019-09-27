Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2019-2020
Ротор
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СКА-Хабаровск
Предыдущие игры
Ротор Последние 20 матчей: +9 =2 -9Балтика 2:1 Ротор Ротор 2:0 Факел Чайка 2:1 Ротор Ротор 0:2 Торпедо Москва
Спартак-2 0:1 Ротор Алания 2:1 Ротор Ротор 2:3 Шинник Нефтехимик 1:2 Ротор Томь 0:1 Ротор Краснодар-2 0:1 Ротор Ротор 1:1 Химки Чертаново 1:0 Ротор Енисей 0:3 Ротор Ротор 3:2 Текстильщик Авангард Курск 0:3 Ротор Ротор 1:2 Чертаново Тамбов 1:0 Ротор Ротор 2:1 Тюмень Мордовия 1:0 Ротор Ротор 2:2 СКА-Хабаровск
СКА-Хабаровск Последние 20 матчей: +10 =3 -7СКА-Хабаровск 2:2 Ахмат СКА-Хабаровск 2:0 Енисей Текстильщик 3:1 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:0 Авангард Курск
Сахалин 0:2 СКА-Хабаровск Луч 0:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 3:0 Армавир Нижний Новгород 1:1 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:2 Мордовия СКА-Хабаровск 0:0 Чертаново СКА-Хабаровск 2:0 Балтика СКА-Хабаровск 1:0 Факел Чайка 0:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва Спартак-2 2:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:2 Шинник Армавир 2:0 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:0 Нижний Новгород Балтика 1:0 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 3:1 Зенит-2
Последние игры между собой
Ротор: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
СКА-Хабаровск: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|25 - 9
|37
|2.
|Химки
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|29 - 7
|33
|3.
|Ротор
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|21 - 14
|25
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 11
|24
|5.
|Шинник
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|20 - 17
|23
|6.
|Чертаново
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|14 - 11
|22
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|20 - 16
|20
|8.
|Томь
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 11
|20
|9.
|Балтика
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 15
|19
|10.
|Чайка
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|13 - 11
|18
|11.
|Луч
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|16 - 18
|18
|12.
|Нижний Новгород
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|11 - 14
|18
|13.
|Спартак-2
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 20
|16
|14.
|Армавир
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|11 - 16
|15
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 18
|13
|16.
|Мордовия
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 18
|13
|17.
|Авангард Курск
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|12 - 20
|13
|18.
|Текстильщик
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|16 - 31
|11
|19.
|Факел
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 19
|10
|20.
|Енисей
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|8 - 24
|8
Ротор
75.4% (49)
Ничья
15.4% (10)
СКА-Хабаровск
9.2% (6)
2:1 Ротор
35.4% (23)
1:0 Ротор
23.1% (15)
2:0 Ротор
13.8% (9)
1:1 Ничья
12.3% (8)
1:2 СКА-Хабаровск
3.1% (2)
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