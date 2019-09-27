Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2019-2020

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Ротор
 
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СКА-Хабаровск

Предыдущие игры

Ротор Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Балтика 2:1 Ротор Ротор 2:0 Факел Чайка 2:1 Ротор Ротор 0:2 Торпедо Москва
Спартак-2 0:1 Ротор Алания 2:1 Ротор Ротор 2:3 Шинник Нефтехимик 1:2 Ротор Томь 0:1 Ротор Краснодар-2 0:1 Ротор Ротор 1:1 Химки Чертаново 1:0 Ротор Енисей 0:3 Ротор Ротор 3:2 Текстильщик Авангард Курск 0:3 Ротор Ротор 1:2 Чертаново Тамбов 1:0 Ротор Ротор 2:1 Тюмень Мордовия 1:0 Ротор Ротор 2:2 СКА-Хабаровск
СКА-Хабаровск Последние 20 матчей: +10 =3 -7
СКА-Хабаровск 2:2 Ахмат СКА-Хабаровск 2:0 Енисей Текстильщик 3:1 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:0 Авангард Курск
Сахалин 0:2 СКА-Хабаровск Луч 0:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 3:0 Армавир Нижний Новгород 1:1 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:2 Мордовия СКА-Хабаровск 0:0 Чертаново СКА-Хабаровск 2:0 Балтика СКА-Хабаровск 1:0 Факел Чайка 0:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва Спартак-2 2:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:2 Шинник Армавир 2:0 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:0 Нижний Новгород Балтика 1:0 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 3:1 Зенит-2

Последние игры между собой

Ротор: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
СКА-Хабаровск: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Ротор 2:2 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион СКА-Хабаровск 0:1 Ротор ФНЛ - Первый дивизион СКА-Хабаровск 0:0 Ротор ФНЛ - Первый дивизион Ротор 1:2 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион
Ротор 1:2 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион СКА-Хабаровск 1:1 Ротор ФНЛ - Первый дивизион СКА-Хабаровск 2:0 Ротор ФНЛ - Первый дивизион Ротор 0:2 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 14 12 1 1 25 - 9 37
2. Химки Заявка 14 10 3 1 29 - 7 33
3. Ротор Заявка 14 8 1 5 21 - 14 25
4. СКА-Хабаровск Заявка 14 7 3 4 19 - 11 24
5. Шинник Заявка 14 6 5 3 20 - 17 23
6. Чертаново Заявка 14 5 7 2 14 - 11 22
7. Нефтехимик Заявка 14 5 5 4 20 - 16 20
8. Томь Заявка 14 5 5 4 15 - 11 20
9. Балтика Заявка 14 5 4 5 18 - 15 19
10. Чайка Заявка 14 4 6 4 13 - 11 18
11. Луч Заявка 14 4 6 4 16 - 18 18
12. Нижний Новгород Заявка 14 4 6 4 11 - 14 18
13. Спартак-2 Заявка 14 4 4 6 17 - 20 16
14. Армавир Заявка 14 3 6 5 11 - 16 15
15. Краснодар-2 Заявка 14 3 4 7 14 - 18 13
16. Мордовия Заявка 14 3 4 7 12 - 18 13
17. Авангард Курск Заявка 14 2 7 5 12 - 20 13
18. Текстильщик Заявка 14 3 2 9 16 - 31 11
19. Факел Заявка 14 2 4 8 9 - 19 10
20. Енисей Заявка 14 1 5 8 8 - 24 8
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ротор - СКА-Хабаровск

    До начала игры, которая состоится 29.09.2019, осталось 2 дня 12 часов 33 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Ротор - СКА-Хабаровск
    Ротор
    75.4% (49)
    Ничья
    15.4% (10)
    СКА-Хабаровск
    9.2% (6)
    2:1 Ротор
    35.4% (23)
    1:0 Ротор
    23.1% (15)
    2:0 Ротор
    13.8% (9)
    1:1 Ничья
    12.3% (8)
    1:2 СКА-Хабаровск
    3.1% (2)
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