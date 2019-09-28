Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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Копенгаген
4:0
Второй тайм: 51'

Стадион:
Силькеборг
0'
1:0
6' Гол в свои ворота
Jeppe Gertsen
2:0
24' Пенальти
Сотириу Пиерос
3:0
28' Гол
Майкл Сантос
4:0
34' Гол
Зека Родригес
51'
21
Йонссон
Карл-Йохан
17
Бартолец
Карло
4
Папаяннопулос
Сотирис
25
Нельссон
Виктор
3
Бенгтссон
Пьер
16
Пеп
Мас
10
Зека
Родригес
6
Стаге
Йенс
33
Фальк
Расмус
18
Майкл
Сантос
9
Сотириу
Пиерос
30
Ромо
Рафаэль
5
Кроне
Свенн
32
Фредерик
Алвес
Ибсен
24
Jeppe
Gertsen
25
Anders
Hagelskjaer
23
Лесняк
Филип
19
Nicolai
Vallys
13
Хебо
Матиас
21
Mads
Emil
Madsen
7
Jeppe
Okkels
29
Шварц
Ронни
Копенгаген
4-4-2
Силькеборг
4-1-4-1

Ход матча

6'
Jeppe Gertsen
1:0
24'
Сотириу Пиерос
2:0
28'
Майкл Сантос
3:0
34'
Зека Родригес
(Пеп Мас)
4:0
42'
Хольсе Карло
Стаге Йенс
 
46'
 
Меллер Фредерик
Nicolai Vallys

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 2
  • 4 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 63 Владение мячом, % 37

Предыдущие игры

Копенгаген Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Хиллерёд 1:1 Копенгаген Копенгаген 0:0 Митьюлланд Копенгаген 1:0 Лугано Хобро 2:1 Копенгаген
Ольборг 0:0 Копенгаген Рига 1:0 Копенгаген Копенгаген 3:1 Нордшелланн Копенгаген 3:1 Рига Раннерс 0:1 Копенгаген Копенгаген 1:1 Црвена Звезда Копенгаген 2:0 Люнгбю Црвена Звезда 1:1 Копенгаген Сённерйюск 1:2 Копенгаген Копенгаген 1:0 Нью-Сейнтс Хорсенс 0:2 Копенгаген Нью-Сейнтс 0:2 Копенгаген Копенгаген 2:1 Орхус Оденсе 2:3 Копенгаген Осиек 2:0 Копенгаген Шахтёр Донецк 2:1 Копенгаген
Силькеборг Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Силькеборг 2:3 Люнгбю Силькеборг 0:3 Оденсе Херлев 1:3 Силькеборг Раннерс 2:0 Силькеборг
Эсбьерг 2:2 Силькеборг Силькеборг 3:3 Сённерйюск Нордшелланн 2:2 Силькеборг Силькеборг 2:3 Хобро Ольборг 3:1 Силькеборг Силькеборг 0:3 Хорсенс Брондбю 3:0 Силькеборг Треллеборг 1:2 Силькеборг Силькеборг 3:0 Вендсиссель Вайле 1:3 Силькеборг Силькеборг 2:0 Нюкёбинг Фремад Амагер 3:4 Силькеборг Силькеборг 2:2 Виборг Силькеборг 5:0 Тистед Фредерисия 0:1 Силькеборг Силькеборг 1:1 Хельсингёр

Последние игры между собой

Копенгаген: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 2
Силькеборг: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 13
Силькеборг 1:3 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 4:0 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 1:3 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:0 Силькеборг Суперлига Дании
Силькеборг 0:4 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:0 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 0:0 Копенгаген Суперлига Дании Силькеборг 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:1 Силькеборг Суперлига Дании Копенгаген 5:0 Силькеборг Суперлига Дании Копенгаген 2:1 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 0:0 Копенгаген САС Лигаен Копенгаген 2:1 Силькеборг САС Лигаен Копенгаген 2:0 Силькеборг САС Лигаен Силькеборг 0:3 Копенгаген САС Лигаен Копенгаген 2:2 Силькеборг САС Лигаен Силькеборг 2:0 Копенгаген САС Лигаен Копенгаген 1:0 Силькеборг САС Лигаен Копенгаген 1:1 Силькеборг САС Лигаен
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 10 8 2 0 14 - 2 26
2. Копенгаген 4:0 11 8 2 1 20 - 7 26
3. Орхус 10 5 2 3 14 - 7 17
4. Брондбю 10 5 1 4 18 - 16 16
5. Нордшелланн 10 5 1 4 18 - 16 16
6. Люнгбю 11 5 0 6 13 - 19 15
7. Оденсе 10 4 2 4 14 - 11 14
8. Раннерс 10 4 2 4 15 - 12 14
9. Сённерйюск 10 2 6 2 11 - 10 12
10. Хобро 11 2 6 3 13 - 15 12
11. Ольборг 10 3 2 5 15 - 12 11
12. Хорсенс 10 3 1 6 8 - 18 10
13. Эсбьерг 10 2 2 6 7 - 16 8
14. Силькеборг 0:4 11 0 3 8 12 - 31 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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