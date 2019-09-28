Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Копенгаген
4:0
Второй тайм: 51'
Стадион: Телья Паркен
Силькеборг
1:0
6' Гол в свои воротаJeppe Gertsen
2:0
24' ПенальтиСотириу Пиерос
3:0
28' ГолМайкл Сантос
4:0
34' ГолЗека Родригес
16
Пеп
Мас
33
Фальк
Расмус
18
Майкл
Сантос
30
Ромо
Рафаэль
23
Лесняк
Филип
13
Хебо
Матиас
29
Шварц
Ронни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Пеп МасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
-
18 Майкл СантосНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Хольсе КарлоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Столе Сольбаккен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Ромо РафаэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Хебо МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Шварц РонниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Emil HoltenНападающий
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
6'
1:0
24'
2:0
28'
3:0
34'
4:0
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 3
-
0 Угловые 2
-
4 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
63 Владение мячом, % 37
Предыдущие игры
Копенгаген Последние 20 матчей: +12 =3 -5Хиллерёд 1:1 Копенгаген Копенгаген 0:0 Митьюлланд Копенгаген 1:0 Лугано Хобро 2:1 Копенгаген
Ольборг 0:0 Копенгаген Рига 1:0 Копенгаген Копенгаген 3:1 Нордшелланн Копенгаген 3:1 Рига Раннерс 0:1 Копенгаген Копенгаген 1:1 Црвена Звезда Копенгаген 2:0 Люнгбю Црвена Звезда 1:1 Копенгаген Сённерйюск 1:2 Копенгаген Копенгаген 1:0 Нью-Сейнтс Хорсенс 0:2 Копенгаген Нью-Сейнтс 0:2 Копенгаген Копенгаген 2:1 Орхус Оденсе 2:3 Копенгаген Осиек 2:0 Копенгаген Шахтёр Донецк 2:1 Копенгаген
Силькеборг Последние 20 матчей: +8 =5 -7Силькеборг 2:3 Люнгбю Силькеборг 0:3 Оденсе Херлев 1:3 Силькеборг Раннерс 2:0 Силькеборг
Эсбьерг 2:2 Силькеборг Силькеборг 3:3 Сённерйюск Нордшелланн 2:2 Силькеборг Силькеборг 2:3 Хобро Ольборг 3:1 Силькеборг Силькеборг 0:3 Хорсенс Брондбю 3:0 Силькеборг Треллеборг 1:2 Силькеборг Силькеборг 3:0 Вендсиссель Вайле 1:3 Силькеборг Силькеборг 2:0 Нюкёбинг Фремад Амагер 3:4 Силькеборг Силькеборг 2:2 Виборг Силькеборг 5:0 Тистед Фредерисия 0:1 Силькеборг Силькеборг 1:1 Хельсингёр
Последние игры между собой
Копенгаген: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 2
Силькеборг: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 13
Силькеборг 0:4 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:0 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 0:0 Копенгаген Суперлига Дании Силькеборг 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:1 Силькеборг Суперлига Дании Копенгаген 5:0 Силькеборг Суперлига Дании Копенгаген 2:1 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 0:0 Копенгаген САС Лигаен Копенгаген 2:1 Силькеборг САС Лигаен Копенгаген 2:0 Силькеборг САС Лигаен Силькеборг 0:3 Копенгаген САС Лигаен Копенгаген 2:2 Силькеборг САС Лигаен Силькеборг 2:0 Копенгаген САС Лигаен Копенгаген 1:0 Силькеборг САС Лигаен Копенгаген 1:1 Силькеборг САС Лигаен
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|10
|8
|2
|0
|14 - 2
|26
|2.
|Копенгаген
|4:0
|11
|8
|2
|1
|20 - 7
|26
|3.
|Орхус
|10
|5
|2
|3
|14 - 7
|17
|4.
|Брондбю
|10
|5
|1
|4
|18 - 16
|16
|5.
|Нордшелланн
|10
|5
|1
|4
|18 - 16
|16
|6.
|Люнгбю
|11
|5
|0
|6
|13 - 19
|15
|7.
|Оденсе
|10
|4
|2
|4
|14 - 11
|14
|8.
|Раннерс
|10
|4
|2
|4
|15 - 12
|14
|9.
|Сённерйюск
|10
|2
|6
|2
|11 - 10
|12
|10.
|Хобро
|11
|2
|6
|3
|13 - 15
|12
|11.
|Ольборг
|10
|3
|2
|5
|15 - 12
|11
|12.
|Хорсенс
|10
|3
|1
|6
|8 - 18
|10
|13.
|Эсбьерг
|10
|2
|2
|6
|7 - 16
|8
|14.
|Силькеборг
|0:4
|11
|0
|3
|8
|12 - 31
|3
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